(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Portogallo, Lega: successo nostri alleati Chega, in Ue c’è voglia di cambiamento

Strasburgo, 11 mar – “Risultato straordinario degli amici di Chega alle elezioni in Portogallo, che da soli contro tutti sono riusciti a compiere un’impresa senza precedenti. Congratulazioni ad André Ventura e ai suoi candidati: la crescita ovunque dei partiti che compongono Identità e Democrazia è un’ottima notizia, un segnale importante che conferma la grande voglia di cambiamento che c’è in tutta Ue rispetto a quelle forze che da anni mal governano a Bruxelles con politiche ideologiche e scelte sbagliate. Avanti così, per cambiare questa Europa”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Id, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento europeo.