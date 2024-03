(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Palermo, la Presidenza della Regione porta doni di Pasqua ai bambini di un istituto

Un pomeriggio di festa per i bambini e le bambine che frequentano il doposcuola dell’istituto delle Suore Orsoline del Ss. Crocifisso, a Palermo. Per loro oggi è arrivato un carico di uova e colombe di Pasqua acquistate dalla Presidenza della Regione Siciliana e consegnate ai più piccoli, provenienti da famiglie disagiate, dalla moglie del governatore, Franca Schifani, accompagnata dal capo del cerimoniale di Palazzo d’Orléans, Francesco Di Chiara.

La signora Schifani si è intrattenuta con i bambini e con le suore dell’istituto.

A partecipare al momento ricreativo e offrire una merenda anche le socie del club service Inner Wheel Palermo centro e la sua presidente Donata Guaia Sannasardo.

