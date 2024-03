CALCIO: FUNZIONARI DI POLIZIA APPLICARE DIFFUSAMENTE TESSERA TIFOSO- di Enzo Letizia

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 CALCIO: FUNZIONARI DI POLIZIA APPLICARE DIFFUSAMENTE TESSERA TIFOSO

In risposta alla crescente ondata di violenza registrata negli stadi di

calcio, in particolare negli episodi preoccupanti verificatisi a Cosenza e

Venezia nelle ultime due domeniche, è emersa la necessità di un’analisi

approfondita e di azioni concrete per affrontare questo fenomeno

inquietante.

La violenza nel calcio minaccia l’integrità dello sport e la sicurezza degli

sportivi e richiede una risposta decisa e coordinata da parte di tutte le

entità coinvolte. In questo contesto, si sottolinea l’importanza cruciale di

adottare misure preventive efficaci per garantire che gli eventi sportivi

rimangano un luogo di aggregazione positiva e di sano tifo.

Una possibile soluzione riguarda l’implementazione sistematica della tessera

del tifoso per accedere ai settori ospiti degli stadi. Questo strumento

dovrebbe essere rilasciato esclusivamente ai tifosi che non hanno mai

mostrato comportamenti violenti e che non sono stati sottoposti a daspo.

L’obiettivo non è solo di rendere gli stadi ambienti più sicuri ma di

escludere coloro che hanno precedentemente dimostrato tendenze violente o

comportamenti incompatibili con lo spirito sportivo possano andare in

trasferta e colpire fuori dagli stadi.

Invitiamo tutte le parti interessate – club, organizzazioni dei tifosi e

stakeholder del mondo del calcio – a collaborare attivamente per

l’attuazione di questa e altre misure preventive. Solo attraverso un impegno

congiunto potremo assicurare che il calcio resti una fonte di passione,

gioia e unione, lontana dalle ombre della violenza.

Così in una nota Enzo Letizia segretario dell’Associazione Nazionale

Funzionari di Polizia.

Associazione Nazionale

Funzionari di Polizia

00157 Roma