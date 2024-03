La NSA pubblica le dieci migliori strategie di mitigazione della sicurezza nel cloud

(AGENPARL) - ROMA, 10 Marzo 2024 - FORT MEADE, Maryland – La National Security Agency (NSA) ha pubblicato le “ dieci migliori strategie di mitigazione della sicurezza nel cloud ” per informare i clienti del cloud su importanti pratiche di sicurezza mentre spostano i propri dati negli ambienti cloud. Il rapporto è una raccolta di dieci fogli informativi sulla sicurezza informatica (CSI), ciascuno su una strategia diversa. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) si unisce alla NSA come partner su sei delle dieci strategie.



Le dieci strategie sono trattate nei seguenti rapporti:



“L’utilizzo del cloud può rendere l’IT più efficiente e più sicuro, ma solo se implementato correttamente”, ha affermato Rob Joyce, direttore della sicurezza informatica della NSA. “Sfortunatamente, l’aggregazione di dati critici rende i servizi cloud un bersaglio attraente per gli avversari. Questa serie fornisce consigli fondamentali che ogni cliente cloud dovrebbe seguire per assicurarsi di non diventare una vittima”.



Il CSI per ciascuna strategia include un riepilogo esecutivo che fornisce informazioni di base e dettagli sui modelli di minaccia. Inoltre, ogni CSI si conclude con le migliori pratiche e indicazioni aggiuntive.



Leggi qui il resoconto riepilogativo.