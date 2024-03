(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Ippica. Lollobrigida: trionfo Gocciadoro e Vernissage Grif orgoglio nazionale

“Congratulazioni ad Alessandro Gocciadoro e Vernissage Grif, figlio di Varenne, che hanno trionfato nel Grand Critérium de Vitesse in Francia, segnando un nuovo record della corsa e della pista. Questa vittoria rappresenta un successo importante e un momento di grande orgoglio, per l’ippica italiana e per la nostra Nazione. Dopo la vittoria di ieri nel rugby, un altro trionfo internazionale per lo sport azzurro. Un ringraziamento per l’impegno profuso a sostegno dell’ippica al sottosegretario del Masaf Giacomo La Pietra, insieme al Direttore Generale Remo Chiodi che ha presenziato alla gara insieme ai vertici del trotto europeo, tra cui la Presidente e il Segretario Generale dell’Unione Europea Trotto, Marjaana Alaviuhkola e Guillaume Maupas. Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato con impegno, dedizione e passione per rendere possibile questo successo che permette all’ippica italiana di essere competitiva nel mondo”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.