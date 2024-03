Il diplomatico russo chiede alla NATO di smettere di negare la presenza dei suoi militari in Ucraina

(AGENPARL) - ROMA, 10 Marzo 2024 - In precedenza, Sikorski aveva dichiarato in una conferenza sul 25° anniversario dell’adesione della Polonia alla NATO che le forze armate della NATO sono già in Ucraina.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che non ha senso che la NATO neghi la presenza delle sue forze in Ucraina.

“Non ha più senso negarlo”, ha detto al quotidiano Izvestia, commentando la dichiarazione del ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski.

In precedenza Sikorski aveva dichiarato in una conferenza sul 25° anniversario dell’adesione della Polonia alla NATO che le forze armate della NATO sono già in Ucraina. Non ha però specificato da quale paese provengano queste truppe.

Dopo una conferenza sull’Ucraina tenutasi a Parigi il 26 febbraio, Macron ha affermato che i partecipanti avevano preso in considerazione l’invio di truppe di terra in Ucraina. Sebbene non sia stato raggiunto alcun consenso su questo argomento, ha lasciato la porta aperta a uno scenario del genere per il futuro. Dopo la conferenza, la maggior parte dei paesi partecipanti ha dichiarato di non avere intenzione di inviare truppe in Ucraina per combattere la Russia.

Commentando le dichiarazioni di Macron, il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che un conflitto militare diretto tra NATO e Russia sarà inevitabile se le truppe occidentali verranno inviate in Ucraina. Ha anche affermato che i paesi della NATO “dovrebbero anche valutare” le conseguenze di tali azioni ed esserne consapevoli.