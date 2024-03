cs UNCEM Valli di lanzo senza rete internet 9 3 2024

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

INTERRUZIONI DI LINEA ELETTRICA BLOCCANO SEGNALI

TELEFONICI E INTERNET AEREI. UNCEM: INTERVENIRE SUBITO PER RIDARE INTERNET ALLE VALLI DI LANZO”Ho chiesto ai concessionari delle reti

elettriche di intervenire subito nelle valli alpine dove le nevicate degli ultimi giorni hanno causato disservizi e interruzioni. Come nelle Valli di Lanzo. Qui la situazione è più grave. Perché come

già in altri casi, con il crollo di pali delle reti elettriche, a causa di schianti di alberi sulle linee aeree,

viene compromessa la linea telefonica che porta internet ad alta velocità nelle case.

Era stato così in passato anche per i ripetitori della telefonia mobile in quota. Se non arriva energia elettrica, questi non funzionano. Uncem ha chiesto, su mandato dei Sindaci, a tutti gli

Operatori delle reti, di intervenire in tempi rapidissimi. Gran parte delle Valli di Lanzo sono senza internet ormai da troppi giorni”.Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Via Palestro, 30 –

Puoi

cancellare la tua iscrizione da questa newsletter cliccando qui

Se non vuoi più ricevere la nostra newsletter clicca qui

Visualizza il messaggio in formato PDF