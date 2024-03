(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Codice Strada, Ceccardi (Lega), da sinistra strumentalizzazioni e calunnie, Salvini pensa a sicurezza cittadini

Firenze, 9 mar – “Ancora una volta, calunnie e strumentalizzazioni da una sinistra senza argomenti, che ora scende in piazza contro il Codice della strada. Bene Matteo Salvini e il suo ministero, che finalmente hanno messo mano a un Codice che da troppo tempo attendeva di essere aggiornato, introducendo norme coraggiose come l’alcolock e inasprendo le sanzioni contro chi è alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver fatto uso di sostanze illecite. La sicurezza stradale e dei cittadini è una priorità, incredibile che la sinistra possa fare polemiche ideologiche anche su questo tema”.

Così in una nota Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega.