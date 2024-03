Comunicato-Taccuino del Consiglio regionale dal 9 al 15 marzo

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Aosta, 8 marzo 2024

Comunicato stampa n. 148/LT

Taccuino del Consiglio regionale

L’attività dal 9 al 15 marzo 2024

Domenica 10 e lunedì 11 marzo

§ 19.00, Reggia di Venaria Reale (Torino), il Presidente del Consiglio

Valle, Alberto Bertin partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e lunedì

11 marzo alle ore 10.30 al convegno/seminario “Revisione del Manuale di

tecnica legislativa (drafting)”.

Martedì 12 marzo

§ 9.30, Aosta, sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, convegno

“Rete di comunicazione in fibra ottica, opportunità e sviluppi –

Incontro con l’azienda Open Fiber”. Partecipano i Vicepresidenti,

Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani e il Consigliere segretario,

Corrado Jordan.

§ 14h00, Aoste, Salle de l’Assemblée, au premier étage du Palais régional,

remise de la bourse d’études pour un séjour annuel dans un pays

francophone. L’initiative, voulue par le Conseil de la Vallée avec la

collaboration de Fondazione Intercultura, vise le soutien de la

formation internationale des jeunes. Participent le Président Alberto

Bertin, les Vice-Présidents Aurelio Marguerettaz et Paolo Sammaritani et

les Conseillers secrétaires Corrado Jordan et Luca Distort.

§ 15.30, convocazione dell’Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 13 marzo

§ 9.00, riunione della quinta Commissione “Servizi sociali” convocata dal

Presidente Andrea Padovani per la nomina del relatore di una proposta di

legge del gruppo Progetto Civico Progressista sull’assistenza sanitaria

regionale al suicidio medicalmente assistito. I Commissari audiranno poi

l’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, sullo

stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano per la salute e

il benessere sociale 2023-2025.

Venerdì 15 marzo

§ 9.00, Aosta, strada Cappuccini 2, Aula magna dell’Università della Valle

d’Aosta, convegno “Piccole autonomie e partecipazione in Europa:

confronti e prospettive”, organizzato dal Consiglio Valle con il

patrocinio dell’Eurac Research di Bolzano e del Gruppo Autonomie

Speciali Alpine. Interviene il Presidente Alberto Bertin, partecipa il

Consigliere segretario, Corrado Jordan.

§ 9.30, visita dell’Aula consiliare della classe quinta della Scuola

primaria di Cogne, nell’ambito del progetto Portes ouvertes.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni

istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si

consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito

internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.