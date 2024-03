(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio

COMUNICATO STAMPA

Il Comandante del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari in

visita al Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio

Il Comandante delle Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri,

Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, si è recato in visita al Comando

Regione Carabinieri Forestale Lazio. Ad accogliere il Generale Rispoli nella

sede di Roma, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale, Generale di

Brigata Cinzia Gagliardi.

Qui il Comandante ha incontrato una rappresentanza di militari di ogni

ordine e grado della Regione Forestale Lazio e delle altre Unità del CUFAA,

nonché alcuni delegati della Rappresentanza Militare e dell’Associazione

Nazionale Forestale, complimentandosi per l’impegno e la dedizione profusi

nello svolgimento della quotidiana attività di tutela dell’ambiente e del

territorio, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra, in

collaborazione con le altre Istituzioni statali e locali.

Successivamente, il Generale Gagliardi, nel ringraziare il Comandante per la

sua vicinanza e il sostegno dimostrati anche in occasione della visita, ha

inteso esprimere il proprio plauso a tutto il personale dipendente, per

l’impegno e lo spirito di abnegazione con cui assicura costantemente la

difesa del territorio e del patrimonio naturale, principi fondamentali

riconosciuti dalla nostra Carta Costituzionale.