SENATO, M5S: GASPARRI SI È ARRESO MA SUA VICENDA LASCIA 'MACERIE' IN ISTITUZIONI

Roma, 6 mar. – “E così alla fine Gasparri, come riportano i canali social di Report, si sarebbe dimesso dalla società attiva nel settore della cybersicurezza di cui è stato presidente fin dal 2021. È la conferma che chi come il Movimento 5 Stelle ha sollevato il caso in Parlamento aveva ragione, e che lo stesso Gasparri si è dovuto arrendere. Resta tutta l’amarezza per una vicenda che messo alla gogna le istituzioni della Repubblica, piegate agli interessi del senatore Gasparri. In primis il Senato della Repubblica, a cui Gasparri ha omesso di comunicare il suo ruolo di presidente di Cyberealm fino a quando non è stato scoperto da Report. Poi la Giunta per le elezioni, piegata agli interessi di Gasparri dichiarandone compatibile l’incarico senza alcuna attività istruttoria ma solo in base alle dichiarazioni di Gasparri stesso. E ancora la commissione esteri e difesa del Senato, che ha avuto tra le proprie fila un senatore che contemporaneamente avrebbe curato gli interessi di una società privata attiva proprio nei settori di competenza della commissione. E infine la commissione di vigilanza Rai, usata strumentalmente da Gasparri per delegittimare Report, con la sceneggiata del 7 novembre con carota annessa. Insomma Gasparri si è arreso, ma questa vicenda lascia macerie nel vivo delle istituzioni di questo Paese”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

