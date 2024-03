(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.i

Piacenza, 6 marzo 2024

Oggetto: Nidi d’infanzia, imminente la raccolta delle iscrizioni. Tutte le

informazioni in una conferenza stampa

Domani, giovedì 7 marzo alle 12, presso la sala consiliare in Municipio, l’assessora

alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi illustrerà, nel corso di una conferenza

stampa, le informazioni relative all’anno educativo 2024-2025 per i nidi d’infanzia

comunali e convenzionati, per i quali è imminente l’avvio delle iscrizioni. Accanto a

lei, lo staff dei Servizi Educativi comunali e i rappresentanti di tutte le realtà

coinvolte.