SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “SEMPRE PIÙ CAMICI IN FUGA, MA GOVERNO CONTINUA A TAGLIARE”

Roma, 5 mar. – “La nostra sanità sta vivendo un momento difficilissimo: molti operatori del comparto – nell’ultimo periodo – stanno compiendo la scelta di allontanarsi, spesso addirittura andando in altri Paesi, e ciò rende la carenza di personale sanitario ancor più grave. Non è un problema solo di medici: anche gli infermieri, gli oss e tante altre figure importantissime per il nostro SSN ci stanno abbandonando, complice un esecutivo totalmente sordo e cieco. Così, dopo il clamore provocato dal passo indietro di Marco Antonio Zappa, che ha lasciato il Fatebenefratelli-Sacco di Milano in quanto ‘stanco e deluso da un sistema dove il merito non è valorizzato, anzi viene spesso punito’, il Presidente dell’associazione chirurghi ospedalieri italiani, dottor Marco Scatizzi, ha giustamente evidenziato che è arrivato il momento di affrontare seriamente questa problematica, il che mi trova perfettamente d’accordo. Purtroppo, il governo Meloni non solo sta ignorando questa criticità ma – peggio – la sta acuendo, continuando a tagliare fondi al nostro SSN. Eppure, mai come in questo momento storico abbiamo bisogno degli uomini e delle donne di questo settore che sta venendo umiliato quotidianamente: non possiamo più consentire a questo Governo di distruggere la sanità pubblica”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

