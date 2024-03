(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 [image: logo.jpg]

5 marzo 2024

*PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 95 ALLOGGI NELL’AMBITO

DI BERGAMO*

*Domande online dal 20 marzo al 20 maggio 2024. 91 le disponibilità in

città.*

*A partire da mercoledì** 20 marzo 2024 (ore 9:00) a lunedì 20 maggio 2024

(ore 12:00)* sarà possibile fare domanda per l’assegnazione di un alloggio

tra quelli messi a disposizione dai Comuni dell’Ambito di Bergamo (Bergamo,

Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone) e da ALER

Bergamo-Lecco-Sondrio.

Si tratta di *complessivi 95 alloggi* così suddivisi: *91 a Bergamo *(21

del Comune di Bergamo, 70 di Aler);* 3 a Gorle *(2 del Comune di Gorle e 1

di Aler),* 1 a Torre Boldone *di Aler.

Dei 21 del Comune di Bergamo, 12 verranno assegnati “nello stato di fatto”,

cioè con lavori di manutenzione da effettuare a carico dell’utente

dell’importo massimo di 8.000,00 euro IVA compresa che verrà stornato dal

canone affitto nei tre anni successivi.

*CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA*

Potranno presentare domanda i nuclei familiari con *ISEE inferiore a €

16.000,00* e con indicatore di *Situazione patrimoniale (ISP) inferiore ai

valori indicati come segue nello prospetto esemplificativo*:

(Numero componenti solo maggiorenni)

1 persona 22.000,00 euro

2 persone 23.850,00 euro

3 persone 26.200,00 euro

4 persone 28.300,00 euro

5 persone 30.250,00 euro

6 persone 32.000,00 euro

Ai nuclei familiari in condizioni di indigenza (condizione economica pari o

inferiore a 3.000 euro ISEE), è destinato il 20% delle unità abitative

disponibili, in via prioritaria. Nel caso di assegnazione dell’unità

abitativa al nucleo in condizioni di indigenza, i servizi sociali comunali

definiscono insieme un progetto individuale finalizzato al recupero

dell’autonomia economica e sociale.

Si precisa che la domanda può essere presentata per un’unità abitativa

adeguata localizzata nel Comune di residenza anagrafica o nel Comune in cui

il richiedente presta attività lavorativa. Solo nel caso di mancanza di

alloggi adeguati nei Comuni di residenza o di lavoro, è possibile

presentare domanda in un diverso Comune dell’Ambito di riferimento.

*MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

La domanda potrà essere compilata *esclusivamente in modalità telematica*,

accedendo alla piattaforma informatica regionale:

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/

Si può accedere alla piattaforma regionale mediante: CNS (Carta Nazionale

dei Servizi) e codice PIN; CIE (Carta d’Identità Elettronica) e codice PIN;

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Serve dotarsi di indirizzo mail attivo.

*DOCUMENTAZIONE DI CUI DISPORRE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

– *per tutti i componenti del nucleo familiare*: dati

anagrafici, codici fiscali e, se cittadini non comunitari, permessi di

soggiorno in corso di validità.

– *per il solo richiedente*:

– data iscrizione all’anagrafe della popolazione residente. In caso di

cancellazione (per irreperibilità, emigrazione, ecc.), il periodo di

residenza decorre dalla data più recente di reiscrizione

– se cittadino non comunitario: permesso di soggiorno per

soggiornante di lungo periodo CE o carta di soggiorno oppure permesso

di soggiorno di durata almeno biennale.

In quest’ultimo caso:

– *s**e lavoratore dipendente**:* dichiarazione del datore di lavoro per

stabilità lavorativa o contratto di lavoro con ultima busta paga

– *se lavoratore autonomo*: visura ordinaria dell’impresa

aggiornata e attribuzione di partita IVA

– *ISEE 2024 *(attestazione e DSU) in corso di validità. Nel

caso di famiglia di nuova formazione non ancora costituita, è necessario

essere in possesso dell’ISEE di entrambi i nuclei familiari di provenienza

– *N°1 marca da bollo da € 16,00* o carta di credito per il

pagamento on-line

*INFORMAZIONI E ASSISTENZA*

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell’Avviso

Pubblico sui:

– siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito; Comune di Bergamo

https://www.comune.bergamo.it/node/739433

– sito di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio (www.aler-bg-lc-so.it – programmazione

offerta abitativa pubblica e sociale);

Sarà inoltre possibile ricevere assistenza alla compilazione (PREVIO

APPUNTAMENTO). Il *servizio NON prevede l’inserimento della domanda*, che

deve essere operata autonomamente dal richiedente sotto la propria

responsabilità. Di seguito si indicano gli Enti con i relativi orari:

COMUNE/ENTE

SEDE

ORARI *

RECAPITI

Bergamo

Via T. Tasso n.6 (Servizio Abitativo Pubblico)

da lunedì a venerdì

h. 9.00-13.00

035/399.803 (assistenza e per fissare un appuntamento)

Piazzale Goisis 6 Cella 11

(Lazzaretto Digital Space)

da lunedì a giovedì 14.00-18.00

Venerdì 9.00-13.00

035/399.977 (per fissare un appuntamento)

Gorle

Previo appuntamento telefonico

Orio al Serio

Via Locatelli, 20

(Ufficio Anagrafe)

martedì 08.30-13.00

mercoledì 15.00-18.00

sabato 08.00-12.00

Previo appuntamento telefonico

Ponteranica

Piazza Asperti, 1

Su appuntamento

martedì 14.00-17.00

giovedì 9.00-13.00

035/571026 + int 6 + int 1

Sorisole

Via San Francesco d’Assisi, 26

(Ufficio Servizi alla Persona)

Su appuntamento

da lunedì a venerdì 9.00-12.30

http://www.comune.sorisole.bg.it

Torre Boldone

Piazza Marconi 1

(Uff. Servizi sociali e scuola)

Disponibilità su appuntamento

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio

Via Mazzini, 32/A

da lunedì a giovedì

09.00-12.00

interno 2

** informazioni ed orari potranno subire variazioni *

Il richiedente inoltre, per l’assistenza nella compilazione e/o nella

trasmissione della domanda, può avvalersi della collaborazione dei centri

autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e/o di altri soggetti senza fini

di lucro, ubicati nel Comune di Bergamo e di seguito indicati:

ENTE

SEDE

TELEFONO

SUNIA (CGIL)

Piazza Varsavia, 6

SICET (CISL)

Via Carnovali, 88/A

035/324231 (chiuso il lunedì)

UNIAT (UIL)

Via S. Bernardino, 72/E

035/247819

UNIONE INQUILINI

lunedì e venerdì 10.00-12.00 mercoledì 17.00-19.00

*Fabrizia Lorusso*