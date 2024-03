(AGENPARL) - ROMA, 5 Marzo 2024 - Sergey Naryshkin ha anche detto che tutte le precedenti fughe di notizie erano da parte degli Stati Uniti.

Il direttore dei servizi segreti esteri della Russia, Sergey Naryshkin, ha dichiarato che rispetterà l’accordo stipulato con il direttore della Central Intelligence Agency americana, William Burns, per evitare la divulgazione di informazioni sulle loro comunicazioni.

In un frammento di un’intervista trasmessa sulla televisione Rossiya-1 e sulla piattaforma Smotrim, Naryshkin ha affermato: “Era nostro comune accordo non consentire fughe di notizie non solo sulla natura delle questioni discusse o da discutere nei nostri incontri faccia a faccia o nelle conversazioni telefoniche, ma anche sul fatto stesso dell’incontro. Resto impegnato in questo accordo.”

Il funzionario russo ha sottolineato che tutte le precedenti fughe di notizie sono state attribuite agli Stati Uniti. Naryshkin e Burns si sono incontrati a Ankara presso la sede dell’Organizzazione nazionale di intelligence turca il 14 novembre 2022. Sebbene gli Stati Uniti avessero insistito sulla riservatezza delle comunicazioni, l’informazione ha comunque trapelato all’arrivo della delegazione statunitense ad Ankara. Naryshkin non ha escluso la possibilità di ulteriori incontri con il capo della CIA, mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sottolineato l’utilità di tale comunicazione.