FIUMICINO, PROMUOVE LA CORRETTA EDUCAZIONE ALIMENTARE

(AGENPARL) – ROMA, 05 marzo 2024 – E’ stato presentato oggi, presso l’aula consiliare di Fiumicino, alla presenza del Sindaco Mario Baccini e dell’incaricato alle politiche scolastiche, il Prof. Roberto Tasciotti, il Progetto di educazione alimentare “Noi non Sprechiamo”, curato in sinergia tra amministrazione comunale, ASL, Progetto tirreno Eco-schools e la SODEXO.

L’indagine, che è iniziata il 19 febbraio e si concluderà l’8 marzo, prende in esame la modalità di consumo e di spreco nelle mense delle classi terze e quarte delle scuole primarie a tempo pieno. Gli alunni che partecipano al progetto sono 740.

I ricercatori del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) Laura Rossi e Umberto Scognamiglio, presenti alla conferenza stampa, hanno dichiarato di essere molto impazienti di ottenere ed analizzare i risultati dell’indagine scientifica, per comprendere quali strategie adottare per migliorare l’educazione alimentare e favorire la salvaguardia dell’ambiente.

“Ringrazio tutti gli attori di questa iniziativa resa possibile grazie alla sinergia tra Istituzioni, Asl e le associazioni coinvolte attivamente sul nostro territorio – ha sottolineato il Sindaco, durante il saluto agli alunni presenti in rappresentanza delle scuole del territorio, tutte coinvolte nel progetto “Noi non sprechiamo” – . L’attenzione sulla salute dei cittadini è in primo piano e si concretizza attraverso progetti con la Asl e la Regione al fine di garantire una maggiore assistenza sul territorio, in un’opera di coordinamento importante: i bambini sono i futuri ambasciatori del fatto che il cibo sia una risorsa importante, che va utilizzata con intelligenza e non sprecata. Il primo passo è prevedere il recupero delle eccedenze alimentari attraverso il corretto smaltimento dei rifiuti, un messaggio che voglio lanciare soprattutto alle nuove generazioni che, grazie ad iniziative come quella presentata oggi, devono aspirare ad una vita sana, una dieta equilibrata e ad una sensibilità nuova verso l’ambiente.”