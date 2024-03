Comunicato AIB : AIB sostiene l’azione ANCI Cultura e AIE su misura fondi straordinari libri per le biblioteche

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 L’Associazione italiana biblioteche esprime il proprio sostegno

all’iniziativa di ANCI Cultura e AIE per il rifinanziamento della

misura finalizzata all’acquisto straordinario di libri a favore delle

biblioteche, introdotta nel corso dell’emergenza COVID e rinnovata

fino al 2023.

“La misura ha sicuramente avuto un impatto positivo nel consentire a

molte biblioteche di accrescere la propria offerta di opere per la

lettura e l’approfondimento, in un momento di grave crisi che

rischiava di compromettere l’azione fondamentale delle biblioteche nel

promuovere la crescita culturale del Paese” afferma la Presidente AIB

Laura Ballestra.

L’AIB concorda con i proponenti nella necessità che la misura oltre ad

essere rifinanziata sia ripensata, per trasformarla da un intervento

emergenziale in un progetto di sviluppo indirizzato soprattutto alle

aree del Paese in cui i tassi di lettura e la presenza delle

biblioteche siano più carenti, senza però escludere dal sostegno

progetti di potenziamento particolarmente meritevoli già avviati.

In tal senso, AIB sottolinea l’importanza che il finanziamento statale

agli acquisti delle biblioteche debba essere considerato aggiuntivo e

non sostitutivo delle risorse già a disposizione, evitando che una

misura per lo sviluppo vada a determinare possibili ripercussioni

negative sulle possibilità di mantenere nel futuro un adeguato

rinnovamento ordinario delle collezioni delle biblioteche stesse.

Roma, 5 marzo 2024

