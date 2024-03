+ + + Più donne e più sostenibilità nelle imprese – Il punto in Consob nel convegno “Soffitti di cristallo e muri di gomma. Leadership femminile e missione Esg” – Comunicato stampa del 4 marzo 2024

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Più donne e più sostenibilità nelle imprese

Il punto in Consob nel convegno “Soffitti di cristallo e muri di gomma

Leadership femminile e missione Esg”

“Valutare l’ipotesi di un nuovo intervento legislativo per favorire la presenza delle donne nelle

imprese anche lì dove non ci sono prescrizioni normative”, come per esempio nel mondo delle

società non quotate in Borsa.

È l’auspicio espresso dalla Commissaria Consob, Gabriella Alemanno, intervenuta oggi in apertura

dei lavori del convegno “Soffitti di cristallo e muri di gomma. Leadership femminile e missione

Esg”, tenutosi stamattina in Consob a Roma in vista della Festa delle Donne, il prossimo 8 marzo.

All’evento hanno partecipato, oltre che il vice-ministro dell’Economia, Maurizio Leo, anche diverse

amministratrici delegate nonché le responsabili della sostenibilità in alcune delle principali imprese

italiane.

Il confronto ha fatto emergere un consenso unanime sull’esigenza di rafforzare la presenza

femminile in azienda a tutti i livelli e di incrementare gli sforzi nel campo della sostenibilità

ambientale, sociale e del governo di impresa.

La legge Golfo-Mosca sull’equilibrio di genere negli organi sociali delle quotate ha dato buoni

risultati, ha osservato Alemanno. Nel 2011, quando è entrata in vigore la disciplina, la presenza

delle donne era al 7%. Oggi, in base agli ultimi dati Consob, è al 43% dei Consigli di

amministrazione e al 41% degli organi di controllo delle quotate.

L’intervento legislativo, ha proseguito la Commissaria, è servito a infrangere i soffitti di cristallo a

livello di vertice, ma restano ancora i “muri di gomma” ai piani inferiori sotto forma di tante

barriere invisibili che limitano la valorizzazione delle donne.

Il maggior coinvolgimento delle donne ha portato benefici, secondo Alemanno, sia in termini di

prestazioni aziendali sia in termini di attenzione per i temi della sostenibilità ambientale e sociale,

che hanno una rilevanza crescente nelle scelte degli investitori. L’esperienza potrebbe, quindi,

essere estesa anche al mondo delle non quotate. Ed è per questo che potrebbe tornare nuovamente

utile il ricorso a norme di legge.

Le sfide della sostenibilità ci pongono “di fronte ad un cambiamento epocale che richiede un

impegno senza precedenti dei vari attori del sistema”, ha concluso la Commissaria Consob, Chiara

Mosca. “Alla Consob – ha aggiunto – è attribuito un ruolo chiave per favorire attraverso il mercato

dei capitali la canalizzazione degli investimenti privati a supporto della transizione ecologica in

Italia”.

Roma, 4 marzo 2024