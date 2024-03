La Corte Suprema degli Stati Uniti stabilisce all’unanimità che gli Stati non possono escludere Trump dal ballottaggio del 2024

(AGENPARL) - ROMA, 4 Marzo 2024 - Il Colorado non può escludere l’ex presidente Donald Trump dalla partecipazione alle elezioni del 2024, ha stabilito lunedì all’unanimità la Corte Suprema degli Stati Uniti.

In una sentenza storica , la Corte Suprema ha affermato che solo il Congresso può squalificare un candidato dal ballottaggio utilizzando la “clausola sull’insurrezione” del Quattordicesimo Emendamento, ribaltando il parere 4-3 della Corte Suprema del Colorado di dicembre secondo cui la disposizione vieta all’ex presidente Donald Trump di comparire sul ballottaggio per la presidenza nel 2024.

La sentenza ha parzialmente annullato una precedente decisione di novembre, in cui si stabiliva che Trump non è un funzionario degli Stati Uniti ai sensi del Quattordicesimo Emendamento, e quindi l’emendamento non poteva essere utilizzato per escluderlo dalle primarie del Colorado. Questa rappresenta la prima pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla Sezione 3 del Quattordicesimo Emendamento. La Corte ha dichiarato:

Il Quattordicesimo Emendamento, proposto dal Congresso nel 1866 e ratificato dagli Stati nel 1868, ha ampliato il potere federale a scapito dell’autonomia statale, alterando radicalmente l’equilibrio tra potere statale e federale stabilito dalla Costituzione. […]

La Sezione 3 di questo emendamento funziona imponendo sanzioni preventive e severe a individui specifici, come l’interdizione da una vasta gamma di incarichi, anziché concedere diritti a tutti. Pertanto, è essenziale, come ha affermato il Presidente della Corte Suprema Chase e riconosciuto anche dalla Corte Suprema del Colorado, “accertare quali individui specifici siano coperti” dalla disposizione. […]

Il Presidente Chase ha spiegato che per effettuare questa verifica e garantire risultati efficaci, sono necessari procedimenti, prove, decisioni e applicazione delle decisioni, più o meno formali. […]

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di stabilire come dovrebbero essere prese tali decisioni, attraverso la Sezione 5 che consente al Congresso, sottoposto a controllo giurisdizionale, di approvare una “legislazione appropriata” per “applicare” il Quattordicesimo Emendamento. […]

La Corte ha sottolineato che il Congresso ha esercitato questo potere approvando l’Enforcement Act del 1870.

La questione centrale del caso riguarda la possibilità che gli Stati, oltre al Congresso, possano applicare la Sezione 3. La Corte ha concluso che gli Stati possono squalificare persone che occupano o cercano di occupare cariche statali, ma non hanno il potere, secondo la Costituzione, di far rispettare la Sezione 3 per gli uffici federali, in particolare la Presidenza. […]

Concedere agli Stati tale autorità invertirebbe l’equilibrio del potere tra federale e statale previsto dal Quattordicesimo Emendamento. […]

Nessun precedente storico è stato identificato riguardo all’applicazione statale della Sezione 3 contro funzionari o candidati federali dopo la ratifica del Quattordicesimo Emendamento. Tale assenza di precedenti storici è generalmente indicativa di un serio problema costituzionale con il potere rivendicato. […]

L’applicazione della legge da parte degli Stati creerebbe un mosaico che spezzerebbe il legame diretto che i Framer ritenevano così critico tra il governo nazionale e il popolo degli Stati Uniti nel suo complesso. […]

La giudice Barrett ha dichiarato che la maggioranza ha deciso più del necessario e che lei non vuole aderire a questa parte. Tuttavia, ha anche affermato: “Tutti e nove i giudici concordano sull’esito di questo caso. Questo è il messaggio che gli americani dovrebbero portare a casa”. “A nostro avviso, ciascuna di queste ragioni è necessaria per fornire una spiegazione completa della sentenza che la Corte raggiunge all’unanimità”.

I giudici liberali Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson hanno presentato un’opinione separata concordando nel giudizio secondo cui nessuno stato può escludere un candidato federale dal ballottaggio.

Poco dopo la sentenza della Corte, Trump si è rivolto a Truth Social per definirla una “GRANDE VITTORIA PER L’AMERICA!!!” Il caso è Trump v. Anderson, n. 23-719 presso la Corte Suprema degli Stati Uniti. E c’è dell’altro…