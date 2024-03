(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Frane in Val di Bisenzio, mantenuta l’ambulanza infermieristica anche la notte

Due mezzi di soccorso sanitario sia di notte che di giorno fino al ripristino della strada

All’occorrenza attivato il servizio di elisoccorso

Scritto da Paola Baroni, lunedì 4 marzo 2024

Prato – Si sono riorganizzati per rafforzare i presidi sul territorio i soccorsi della centrale operativa 118, a seguito delle due frane in Val di Bisenzio scese sulla principale arteria Sr325, l’ultima venerdì scorso. Rispetto a prima dell’evento, è stato deciso che per tutto il tempo necessario a ripristinare la situazione precedente le frane, l’ambulanza infermieristica già presente di giorno, verrà mantenuta anche la notte. In orario notturno oltre all’ambulanza con a bordo soccorritori del 118, sarà quindi operativa anche un’ambulanza infermieristica. I due mezzi di soccorso sanitario saranno pronti a intervenire anche di notte sul territorio valbisentino. Rimane invariato quanto già stabilito per l’orario diurno ovvero la presenza di un’ambulanza infermieristica e una con i soccorritori a bordo.

Durante il giorno l’ambulanza infermieristica staziona presso la Misericordia di Vaiano e l’ambulanza con soccorritori delle Associazioni di Volontariato presso la Pubblica Assistenza di Vaiano. La notte sia l’ambulanza infermieristica che quella con soli soccorritori stazionano presso la Misericordia di Vaiano.

Le strade che potranno percorrere le ambulanze sono quelle individuate come alternative che nonostante le difficoltà, sono comunque percorribili. Proprio per il fatto che potranno allungarsi i tempi di percorrenza, è stato deciso di mantenere due ambulanze anche la notte. Naturalmente per tutte le esigenze che si dovessero presentare, sarà attivato il servizio di elisoccorso.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

[ http://www.uslcentro.toscana.it/ | http://www.uslcentro.toscana.it ]

______________________________________________________________________________________________

AVVISO DI RISERVATEZZA