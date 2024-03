(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Caduta di parti di cemento dal copriferro, la Protezione Civile del Comune ha chiuso il sottopasso di via della Padula su richiesta dei Vigili del Fuoco

[ https://www.comune.livorno.it/articolo/caduta-parti-cemento-dal-copriferro-protezione-civile-del-comune-ha-chiuso-sottopasso-via# | × ] Messaggio di stato

[ https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/sottopasso.jpg ]

Livorno, 4 marzo 2024 – La Protezione Civile del Comune è intervenuta questa sera per la segnalazione della caduta, dal ponte della Variante Aurelia che sovrasta via della Padula, di parti di cemento del copriferro.

Su indicazione dei Vigili del Fuoco la Protezione Civile con la Polizia Municipale ha chiuso al traffico via della Padula, all’altezza del sottopasso: chi entra da via di Salviano girerà direzione Ipercoop, mentre chi proviene dalle carceri proseguirà direzione Cinque Querce.

Tramite la centrale operativa della PM sono stati informati della modifica alla viabilità il 118 ed il carcere.

Anas, avvisata dalla Protezione Civile, effettuerà domattina un sopralluogo per verificare l’entità del danno.

Share button

[ https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.livorno.it%2Farticolo%2Fcaduta-parti-cemento-dal-copriferro-protezione-civile-del-comune-ha-chiuso-sottopasso-via&t=Caduta+di+parti+di+cemento+dal+copriferro%2C+la+Protezione+Civile+del+Comune+ha+chiuso+il+sottopasso+di+via+della+Padula+su+richiesta+dei+Vigili+del+Fuoco | ]

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003