agenzia regionale 248.24 giunta 4.3.24

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 *GIUNTA 4 MARZO: I PROVVEDIMENTI PRINCIPALI:*

*Tratturi e demanio:*

La Giunta, su proposta del vicepresidente e e assessore al Bilancio

Raffaele Piemontese, ha adottato il Documento Regionale di Valorizzazione

dei tratturi,

Il documento è disponibile su

*https://regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione/-/documento-regionale-valorizzazione-adozione*

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del Documento di

Valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati

possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative

tramite PEC indirizzata a:

nell’oggetto “Osservazione al DRV adottato

*Fondi europei: *

PO Fesr Fse. Approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa con le

azioni di rafforzamento amministrativo nella gestione dei programmi.

La Giunta ha preso atto del Piano Unitario di valutazione per i Fondi

europei Fesr Fse 2021-2027. Tutte le valutazioni dovranno prevedere,

laddove pertinenti, domande trasversali riferite a dimensioni legate

all’applicazione di principi orizzontali, quali: parità di genere, non

discriminazione e soddisfacimento delle condizioni abilitanti orizzontali,

con particolare riferimento ai principi sanciti dalla Carta dei diritti

fondamentali dell’UE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

per le persone con disabilità (UNCRPD, altri strumenti di programmazione

(PNRR; Programmi Nazionali), sviluppo sostenibile.

*Sanità:*

La Giunta ha recepito il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e

risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025” e ha istituito a livello

regionale, il “Comitato tecnico scientifico per la lotta ai vettori”,

secondo il modello di governance previsto dal Piano nazionale, composto da

esperti degli ambiti umano, veterinario e ambientale e con funzioni di

supporto alla programmazione e al monitoraggio dell’attuazione “Piano

Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA)

2020-2025” e alle linee guida regionali. Il piano sarà utile per la lotta

ai vettori animali di malattie degli alberi come la Xylella ma non solo.

*Risorse idriche: *

la Giunta ha preso atto degli interventi, comunicati dal Soggetto

Attuatore, Acquedotto Pugliese, e che l’Autorità Idrica Pugliese, in

qualità di Soggetto Proponente, ha candidato per l’anno 2023, utile alla

formazione del *Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la

candidato per il Piano nazionale che ora dovrà essere approvato dal Governo

nazionale. *Alcune delle azioni previste: interventi mirati per conseguire

la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio

delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito

dall’Acquedotto Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati –

schema idrico Gargano Nord – Medio termine – Nuovo serbatoio di Ingarano

La Giunta ha preso atto dell’elenco di interventi proposti e candidati dai

Consorzi di Bonifica per la candidatura per l’annualità 2023 all’Avviso del

MIT – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, utile

alla formazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la

sicurezza nel settore idrico”, per i quali è stata presentata candidatura

per l’inserimento nel PNISSII:

– Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia – Totale 3 interventi per un importo

1. Progetto per il ripristino di funzionalità delle reti di Acquedotto e

opere annesse, serbatoi, impianti di sollevamento ricadenti nello schema

Livello di priorità 1;

2. Progetto per il ripristino di funzionalità delle reti di Acquedotto e

opere annesse, serbatoi, impianti di sollevamento ricadenti nello schema

Livello di priorità 1;

3. Lavori di ristrutturazione del sistema di distribuzione irrigua e delle

apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche a servizio dei comprensori

– Consorzio per la Bonifica della Capitanata – intervento denominato

“Sbarramento sul Torrente Carapellotto in località Palazzo d’Ascoli in agro

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano – Totale 2 interventi per un

1. Progetto esecutivo per il ripristino, ammodernamento, automazione e

telecontrollo degli impianti irrigui gestiti dal Consorzio – importo €

2. Progetto esecutivo per l’adeguamento e manutenzione straordinaria degli

di priorità 1

I progetti sono solo candidati dalla Regione al bando governativo, che

dovrà essere poi approvato.

*Transizione energetica*

La Giunta ha espresso l’intesa, per la realizzazione degli interventi di

manutenzione sulla turbina a gas della Centrale Termoelettrica esistente En

Plus di San Severo (FG) finalizzati al miglioramento dell’efficienza e

delle prestazioni ambientali dell’installazione, così come proposto dalla

società En Plus S.r.l.

*Urbanistica:*

La Giunta ha approvato i criteri di selezione per l’anno 2024, per la

concessione di contributi in favore dei Comuni pugliesi e dei loro

consorzi, finalizzati alla redazione di strumenti urbanistici generali

(come i PUG), come di seguito:*- *Comuni che non siano mai stati

beneficiari di contributi regionali per la predisposizione del medesimo

strumento urbanistico; *- *Comuni che abbiano già avviato concretamente le

procedure per la formazione dei PUG e/o che abbiano adottato l’Atto di

Indirizzo – o che abbiano in fase avanzata la redazione dell’Atto di

Indirizzo, ovvero siano in procinto di adottarlo; saranno considerate

utilmente prodotte anche le istanze presentate dai Comuni che abbiano

adottato il Documento Preliminare Programmatico. Nell’assegnazione dei

contributi si terrà conto, compatibilmente con le risorse disponibili, dei

concorrenti elementi di valutazione: – vetustà della strumentazione

urbanistica vigente; – complessità degli strumenti da adottare; – entità

dei costi previsti per le attività di pianificazione commisurato alla

popolazione residente e alla complessità del territorio oggetto di

pianificazione.

*Società partecipate:*

Approvazione in Giunta della programmazione fabbisogno personale 2024 per

la Società Puglia Valore immobiliare Società di cartolarizzazione s.r.l.