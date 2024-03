(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Sinergia tra l’ associazione INWA (Associazione italiana controllo di

vicinato) e la

Guardia Nazionale Ambientale . Una sinergia che nasce tra INWA (

Associazione Italiana controllo di Vicinato ) e la G.N.A per una

maggiore tutela verso gli animali e’ quanto affermano Francesco

Caccetta presidente I.N.W.A e Niccolo’ Francesconi dirigente Generale

Settore Fondamentale G.N.A . Una sinergia che sara’ ufficializzata

presto con un protocollo di Intesa e presentazione del Progetto a

livello nazionale con il Presidente G.N.A Alberto Raggi

Il progetto del Controllo di Vicinato non potrà certo occuparsi di

tutte le tipologie di maltrattamento degli animali, quali la mattanza

dei tonni, la caccia alle balene o la caccia alle foche, oppure delle

fattorie della bile in Cina o della corrida ma, come già sta accadendo

in molte parti di Italia, potrà contribuire alla migliore condizione di

vita e, spesso, anche alla salvezza degli animali da compagnia o da

allevamento.

Non servono certo particolari competenze per osservare comportamenti

illegali: cani che sono incatenati tutto il giorno, a volte senza cibo

ed acqua e senza un riparo; ferite non trattate; mal nutrimento; guaiti

improvvisi e continui; animali lasciati nei loro escrementi e non puliti

ecc… Da un’accurata ricerca effettuata in rete, che ognuno può

svolgerei dal proprio computer di casa, emergono centinaia di casi di

maltrattamento di animali in ogni parte del mondo, spesso risolti con il

salvataggio in extremis della povera bestiola proprio grazie

all’intervento dei cittadini e, quasi sempre, dei gruppi spontanei di

neighbourhood watch locali.

In che cosa consiste l’intervento dei neighbourhood watch e come si

auto-organizzano i cittadini?

Il progetto si basa su tre pilastri fondamentali.

Il primo importante punto è sicuramente quello del recupero della

coesione sociale tra gli abitanti di una determinata via, condominio,

quartiere, ecc… Significa ritornare od iniziare un percorso di

condivisione del senso di appartenenza, mutua assistenza e vigilanza

reciproca. Significa essere consapevoli che anche il singolo contributo

di ognuno è indispensabile per mantenere l’ordine e la sicurezza

nella propria strada senza scaricare le responsabilità agli altri.

Ognuno, da solo, è deputato ad osservare e vigilare sulle proprietà

private e pubbliche del proprio contesto sociale e su quello che ogni

giorno accade intorno a lui. Le segnalazioni al 112 devono essere fatte

individualmente e senza pensare che qualcun altro lo stia già facendo,

per non incorrere nell’errore originario che è quello che ha prodotto

negli anni sessanta del Novecento l’effetto spettatore, o sindrome

Genovese, che ha poi fatto nascere, come risposta, i Neighbourhood Watch

americani, di cui il Controllo di Vicinato è la declinazione italiana.

Il secondo punto definisce il rapporto con le Forze dell’Ordine e con

le Polizie Locali, con le quali bisogna dialogare con competenza

considerando le loro aspettative in termini di segnalazioni qualificate.

È stato più volte spiegato che le centrali operative delle polizie

hanno necessità di avere elementi concreti da riscontrare

nell’immediato, prima di inviare una pattuglia sul posto, anche al

fine di stimare le priorità degli interventi. In questo caso, i

componenti dei gruppi del Controllo di Vicinato sanno esattamente cosa

fare, imparando, nella fase della formazione, come prendere una targa di

un veicolo sospetto prima di fare la segnalazione al 112 e come

osservare le dinamiche che si svolgono sotto i loro occhi. Tornare ad

essere comunità produce effetti inaspettati ed aumenta la sicurezza nei

propri spazi sociali.

Il terzo punto, quello che è probabilmente il fulcro ed il segreto

della riuscita del Controllo di Vicinato, consiste nell’individuazione

e nell’eliminazione delle proprie vulnerabilità comportamentali e,

tutti insieme, di quelle ambientali. Questo è il punto più importante

del progetto, che a volte viene tralasciato o sottovalutato, fuorviati

dalla spinta emotiva della coesione sociale, che resta comunque

l’elemento trascinante del progetto.

Una gran parte degli abitanti dei centri abitati possiede un animale

domestico, mentre in campagna non pochi hanno a che fare con animali di

vario tipo per motivi di allevamento, ma non tutti sono in grado di

gestirli o trattarli come loro meriterebbero. L’atavica convinzione

che alcune specie animali non sentano dolore o non soffrano

psicologicamente, induce spesso le persone ad un approccio di tipo

anaffettivo con gli amici non umani. Navigando in rete, è possibile

leggere di alcune storie avvenute in diversi Stati, anche non europei,

come ad esempio in India (Panchkula), dove gruppi di vicini, dopo avere

osservato un cane lasciato giorni interi sul balcone di una casa in una

palazzina, senza acqua, senza mai essere portato fuori a passeggio e

sottoposto alle intemperie, hanno prima lanciato una allerta sulle loro

chat ed in seguito avvisato le autorità competenti che sono intervenute

salvando l’animale da una prevedibile brutta fine. Sempre in India,

alcune persone hanno direttamente affrontato un loro vicino che prendeva

a bastonate tutti i cani del quartiere, costringendolo a smettere con la

minaccia di avvisare la polizia locale. L’utilizzo dei sistemi di

messaggistica istantanea (WhatsApp o simili) tra i gruppi di

neighbourhood watch permette una reportistica immediata sia tra i membri

dei sodalizi, sia con le Forze dell’Ordine che possono, così,

intervenire subito ed evitare altre sofferenze agli animali. Un altro

punto di forza dei gruppi di Controllo di Vicinato, specialmente in

Italia, è quello della ricerca e ritrovamento di animali smarriti o

sottratti ai proprietari. Il sistema di messaggistica sul telefono, con

il quale sono in contatto tutti gli appartenenti ai gruppi, permette in

tempo reale di segnalare la scomparsa o lo smarrimento di animali, con

la pubblicazione di fotografie ed altri dati utili al ritrovamento.

Decine di episodi ogni giorno confermano l’utilità del sistema dei

neighbourhood watch per rintracciare gli animali prima che possa loro

capitare qualcosa come, ad esempio, gli incidenti stradali o che possano

essere intercettati e rapiti da persone che si divertono a torturarli ed

ucciderli. I gruppi di Controllo di Vicinato, oltre a svolgere le

proprie attività di controllo informale per la prevenzione dei reati e

le altre ad esse correlate – quali la ricerca ed il rintraccio di

persone sparite od animali smarriti -, si occupano spesso di altre cose

sempre legate al mondo del volontariato e che rientrano nello spirito

solidaristico del sodalizio. Alcune persone che operano all’interno di

gruppi di neighbourhood watch stranieri ed anche italiani si preoccupano

di trovare fondi e materiali per gli animali randagi o perj quelli

custoditi nei canili, offrendo la propria opera e la propria vigilanza

per gli animali meno fortunati che non hanno famiglie che li possano

accudire. Si può citare, ad esempio, il caso della Neighbourhood Watch

Society di Lethbridgek (città del Canada situata nella Provincia di