(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 MO, SILVESTRI (M5S): RINGRAZIAMO NOSTRI PARLAMENTARI IN MISSIONE AL VALICO DI RAFAH

Roma, 3 marzo – “Ringraziamo e sosteniamo i nostri parlamentari Stefania Ascari, Dario Carotenuto e Carmela Auriemma partiti per una missione presso il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto che durerà fino al 6 marzo, con un’agenda fitta di impegni e incontri anche istituzionali. La prima tappa è a Il Cairo, dove già stanno interloquendo con gli operatori di Medici Senza Frontiere. Di fronte a 30mila palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani a Gaza restare in silenzio e voltarsi dall’altra parte non è accettabile”. Lo dichiara Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del M5S.

