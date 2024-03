(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 ITA, IARIA (M5S): SITUAZIONE GROTTESCA, DA GOVERNO URGE CHIARIMENTO

ROMA, 3 mar. 2024 – “L’intera operazione Ita-Lufthansa sta assumendo contorni grotteschi. Le minacce arrivate ieri dal gruppo tedesco, che si dice pronto a mandare tutto all’aria, richiedono un’urgente operazione trasparenza da parte del governo. Oggi i vertici di Ita dicono che la compagnia può andare avanti anche da sola. Non si è capito se sia un bluff o altro: è noto a tutti da tempo che senza una partnership internazionale forte Ita Airways rischia di ritrovarsi punto a capo, e di replicare i cronici problemi della fu Alitalia. Ma da lì a una svendita ai tedeschi in cambio di un piatto di lenticchie, però, ce ne corre. Il governo Meloni in tutta questa vicenda sembra uno spettatore non pagante: a questo punto ci aspettiamo che la stessa Meloni batta un colpo, perché il quadro si fa oltremodo preoccupante”. Così in una nota Antonino Iaria, capogruppo M5s in comm. Trasporti alla Camera.

