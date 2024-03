Venerdì 8 marzo 2024 | Festa della Donna

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 [cid:671c7ff0-a7fc-4608-a2af-93bca87c5191]

Il Museo di Palazzo Grimani, in occasione della celebrazione della Festa della Donna, ha il piacere di invitarvi all’evento letterario

Padrone del proprio destino | Storie di donne da una lettera del Patriarca

Venerdì 8 marzo 2024 ore 17:00

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine. Protagonista è un racconto scritto da tre allieve del Liceo, Elisabetta Del Ben, Giorgia Stevani e Giulia Tomat, con la supervisione delle professoresse Roberta Costantini e Simona Valenti e della scrittrice Antonella Favaro.

La storia è ambientata nel 1593, anno della morte del Patriarca Giovanni Grimani, tra Venezia e Udine. Conosceremo tre donne – Laura, Virginia e Giulia – le cui vite si intrecciano in virtù del legame con il prelato veneziano, in una vicenda che unisce storia e invenzione letteraria.

Intermezzi a cura della Scuola di Musica Antica Venezia accompagneranno la lettura.

Il progetto è stato finanziato con i fondi del “Piano delle Arti” (D.P.C.M. 12 maggio 2021; D.D. n. 2004 del 23 agosto 2022) e ha partecipato al concorso Nazionale “Che Storia!” 6, promosso dall’Accademia dell’Arcadia, qualificandosi come meritevole di segnalazione (https://www.narrazionidiconfine.it/concorso/che-storia-6/).

Leggeranno il racconto gli studenti Elisabetta Del Ben, Giorgia Stevani, Giulia Tomat e Alessandro Zucconi.

La regia è a cura della professoressa Monica Delfabro.

Ingresso gratuito su prenotazione.

Il biglietto include la visita libera del Museo di Palazzo Grimani e della mostra in corso:

David ‘Chim’ Seymour. Il Mondo e Venezia 1936 – 1956

La visita dovrà avvenire prima dell’inizio della lettura.

Info e prenotazioni:

Museo di Palazzo Grimani – Direzione regionale Musei Veneto

Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

Castello 4858, Venezia

http://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

Facebook: @palazzogrimani

Twitter: @PalazzoGrimani

Instagram: @museopalazzogrimani