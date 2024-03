Cs “8 marzo a Fiorano Modenese”

(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Ufficio Stampa

Festa della donna a Fiorano Modenese

Diverse iniziative lungo tutta la settimana

Fiorano Modenese celebra l’8 marzo, Festa della Donna, con diverse iniziative patrocinate dal Comune, nell’ambito del ricco programma di eventi proposti dal distretto già a partire dall’inizio della settimana.

Domenica 3 marzo, alle ore 17, al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, è in programma il concerto “La forza delle donne”, con il Maestro Gentjan Llukaci e l’arpista Carla They che accompagneranno letture sulle donne di Franca Lovino. Ingresso ad offerta.

Martedì 5 marzo alle 21 a Casa Corsini, serata di giochi di ruolo tutta al femminile “Nati per giocare: Woman Rules” con ingresso libero e gratuito.

Venerdì 8 marzo, alla Casa delle arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2), alle 16, inaugurazione della mostra collettiva di pittura “I colori delle donne”, a cura dell’associazione Arte e Cultura. La mostra prosegue il 9, 10, 16 e 17 marzo 2024, dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito.

Al Circolo Nuraghe, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), alle 20.30, il concerto al femminile di “Eulidia duo”, concerto al femminile con le cantanti e musiciste Grazia Cinquetti e Lucia Dall’Olio. Ingresso libero e gratuito, in collaborazione con FASI e regione autonoma Sardegna, associazione Framestorming e Inarte.

Sabato 9 marzo, in piazza Ciro Menotti, alle ore 10, “Una mimosa in piazza”, piantumazione di una pianta di mimosa nel giardino accanto alla panchina rossa e consegna di un contributo al Centro Distrettuale Antiviolenza Tina da parte dell’associazione culturale Accademia della Stravaganza, ricavato dello spettacolo Onda libera. Al termine coreografia a cura della ASD Pattinaggio di Sassuolo.

Sempre sabato 9 marzo, alle 17.30, alla Casa delle arti Vittoria Guastalla, “8 marzo, sempre”, spettacolo con testimonianze di donne in musica e parole, presentato dall’associazione Akos e promosso dall’associazione Arte e Cultura. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Alle ore 21, al cinema teatro Astoria, proiezione gratuita del film/documentario “Woman” di Anastasia Mikova.

Domenica 10 marzo, infine, alle ore 21, al cinema teatro Astoria sarà possibile assistere alla proiezione del film “Barbie” della regista americana Greta Gerwing. Ingresso a pagamento.