Dazi, Misiani (Pd): Meloni abbandoni toni subalterni a Trump

“La decisione di Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle importazioni europee a partire dal 1° agosto è una scelta gravissima, che rischia di colpire duramente l’economia e il lavoro in Europa e in particolare in Italia. Siamo di fronte a un attacco diretto contro i principi del libero commercio e contro settori strategici del nostro sistema produttivo. Quella di Trump è una decisione ingiusta e pericolosa, dettata da una visione miope e aggressiva delle relazioni internazionali, che rischia di innescare una spirale di ritorsioni e tensioni commerciali dalle conseguenze pesantissime. L’Unione Europea ha il dovere di reagire con fermezza, unità e responsabilità, difendendo le proprie imprese, i propri lavoratori e la propria autonomia strategica.

Il governo Meloni abbandoni una volta per tutte i toni indulgenti e subalterni verso Trump. Il tempo dell’ambiguità è finito. La speranza di Giorgia Meloni di fare da ponte tra Europa e USA è crollata una volta per tutte. L’Italia deve stare senza esitazioni dalla parte dell’Europa, appoggiando una risposta ferma e coesa ai dazi americani e sostenendo il negoziato con determinazione. La tutela dell’interesse nazionale passa attraverso la forza e l’unità dell’Unione Europea, non attraverso l’isolamento o il servilismo.”

Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria Pd.

