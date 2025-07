Dazi, Sereni (Pd): pochi giorni per evitare disastro

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi: Sereni (Pd), pochi giorni per evitare un disastro per l’Italia, Meloni sostenga trattativa con UE

“Contenuti e toni della lettera di Trump all’Europa sono inequivocabili e disastrosi per l’Italia. Dazi al 30% su tutti i prodotti sono un colpo durissimo per la nostra economia, dall’agricoltura alla manifattura, con la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Trump sta minacciando l’economia europea e l’Unione ha il diritto e il dovere di reagire per proteggere le sue imprese e i suoi lavoratori. Meloni smetta di vagheggiare rapporti privilegiati e ambigui ruoli di “ponte” tra USA e Europa: l’interesse nazionale si difende sostenendo e rafforzando la trattativa dell’Ue. Ci sono pochi giorni per cercare di evitare un disastro economico e sociale ai danni delle imprese e delle famiglie italiane”.

Così in una nota Marina Sereni, responsabile Welfare nella segreteria Pd.

