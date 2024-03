(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 COMUNICATO

SCELGO FIUGGI, INTERROGAZIONE A BACCARINI PER RISCHIO AUMENTO TASSA SUI

RIFIUTI: SPIEGHI AI CITTADINI LE SCELTE

“La gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di

Fiuggi non è ancora conclusa, poiché è in corso la fase di verifica delle

offerte, e vi è stata alcuna aggiudicazione. Vale la pena ricordare che il

progetto del servizio risale al 2014 per cui non parliamo di un’iniziativa

partorita dall’Amministrazione Baccarini, che prevedeva azioni diverse nel

suo programma elettorale. In questi 6 anni il procedimento non è stato

certo accelerato e la proposta di servizio è stata aggiornata solo

parzialmente rispetto al necessario. Siamo abituati ad imprecisioni ed

omissioni che caratterizzano i comunicati di Alioska Baccarini, ma è anche

il caso di segnalare che dal 2018 ad oggi abbiamo avuto un affidamento

assegnato al massimo ribasso nel 2019, con scadenza ad ottobre del 2020,

che è stato prorogato fino ad oggi per tre anni, contrariamente a qualsiasi

corretta prassi amministrativa, senza favorire, nonostante l’importante

ribasso di aggiudicazione pari a circa il 24%, la riduzione di un solo euro

del montante TARI a carico dei cittadini. Esiste il rischio concreto di

possibili aumenti della TARI, considerato che il nuovo servizio attualmente

in corso di aggiudicazione, presenta un importo a base di gara pari a

abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco del Comune di Fiuggi,

all’Assessore al Bilancio ed al Consigliere Delegato all’Ambiente, per

sapere se è stata fatta una valutazione rispetto all’impatto che il costo

stimato per l’esecuzione del nuovo Servizio di igiene urbana, raccolta e

smaltimento dei rifiuti avrà sull’imposta TARI ed eventualmente l’esito

della stessa. La preoccupazione cresce se pensiamo che proprio in questi

giorni il Comune di Fiuggi, come tutti gli altri enti locali della

Provincia di Frosinone, è stato chiamato a pagare un conguaglio d che per

noi vale ‪254.262‬,98 Euro in relazione ai costi di smaltimento riferibili

alle annualità ‪2019 – 2022‬ ed anche questa somma rischia di andare a

gravare sulle tasche dei cittadini. Curioso che su questa aspetto il

Sindaco non dica una parola, mentre nel 2018 aveva rilasciato dichiarazioni

di fuoco oltre che promosso un ricorso al TAR. Noi continuiamo a ritenere

che sarebbe opportuno affrontare ed approfondire questo tema realmente e

con urgenza considerato che Il Servizio di Igiene Urbana, raccolta e

smaltimento dei rifiuti rappresenta un elemento strategico e vitale a

garanzia della vocazione turistica del Comune di Fiuggi, sia per le

modalità di svolgimento sia per il costo a carico dei cittadini”.

Così in una nota il gruppo consiliare Scelgo Fiuggi.

1 marzo 2024