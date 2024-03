(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 Il Circolo dei lettori di Savigliano apre i battenti

L’iniziativa fa parte del progetto Daimon,

e prevede incontri mensili a tema letterario

Sta per aprire i battenti il “Circolo dei lettori” di Savigliano: incontri a tema letterario a cadenza

mensile, fino all’arrivo dell’estate.

L’iniziativa fa parte del progetto riguardante il mondo dei giovani “Daimon”, finanziato grazie ad

un contributo della Fondazione Crc, che vede il Comune di Savigliano capofila di un ampio

partenariato di oltre 30 soggetti (tra cui i comuni di Saluzzo, Fossano, Cavallermaggiore, Marene,

Verzuolo, Manta, Costigliole Saluzzo ed il Consorzio Monviso Solidale).

Il Circolo dei lettori prevede incontri mensili, con la partecipazione dell’educatore di Oasi Giovani

Marco Caglieri, che verteranno intorno ad un paio di libri. 15 sono i posti a disposizione, per

giovani nella fascia 15-19 anni.

Il progetto, in collaborazione con la biblioteca civica saviglianese, provvederà a comprare i libri ai

partecipanti.

«Per il primo incontro i posti sono andati rapidamente esauriti – spiegano gli organizzatori –. Si

terrà nella mattinata di sabato 2 marzo, nei locali della biblioteca, e prevede la colazione inclusa.

L’interesse che fin da subito ha suscitato l’iniziativa ci fa guardare con fiducia ai prossimi

appuntamenti, che di volta in volta si baseranno anche e soprattutto sugli spunti e sui suggerimenti

che arriveranno dai partecipanti».

Partner del Circolo dei lettori di Savigliano sono la biblioteca civica “L. Bàccolo”, Oasi Giovani

Ets, la Cooperativa Caracol ed il Consorzio Monviso Solidale.