I paesi nordici hanno difficoltà a far volare gli aerei perché i disturbi russi stanno rovinando il GPS: rapporto

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - I paesi confinanti con la Russia nel nord Europa segnalano disturbi GPS, ha detto The Barents Observer.

Si ritiene che la responsabilità sia dovuta alla guerra elettronica russa, aggiunge il rapporto.

La Russia sta intensificando le tattiche di “guerra ibrida” contro l’Occidente, hanno avvertito i funzionari.

Sembra che la guerra elettronica russa stia bloccando il GPS di navi e aerei nell’estremo nord dell’Europa.

Quest’anno sono stati registrati disturbi GPS quasi ogni giorno nella regione del Circolo Polare Artico, dove la Norvegia e la Finlandia confinano con la Russia, ha riferito Dagens Næringsliv , citando l’Autorità norvegese per le comunicazioni.

Il Barents Observer ha affermato che gli episodi di disturbo del GPS sono quasi raddoppiati dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione non provocata dell’Ucraina nel febbraio 2022, con 122 registrati in quell’anno e 294 nel 2023.

Ha aggiunto che disturbi del GPS sono stati segnalati da aerei di linea e ambulanze aeree in volo da Kirkenes e da altre città nell’estremo nord-est della Norvegia.

Kirkenes si trova a circa 15 minuti di auto dal confine russo ed è da tempo al centro di una guerra di spionaggio tra Norvegia e Russia , secondo The Telegraph.

L’Autorità norvegese per le comunicazioni non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Business Insider.

I disordini arrivano mentre la Russia schiera unità di guerra elettronica per respingere gli attacchi di droni ucraini sulle sue città, aeroporti e industrie di petrolio e gas nell’estremo nord del paese.

Le coordinate GPS vengono utilizzate dalle navi commerciali e di soccorso in tutto il mondo per navigare.

Le unità di guerra elettronica sono in grado di confondere le coordinate utilizzate per guidare i droni verso i loro obiettivi, affermano i rapporti, e stanno influenzando le coordinate GPS in tutta la regione.

Secondo quanto riferito in Russia, i segnali sono così forti che la Russia sta disattivando Internet in alcune regioni per evitare interferenze.

Alcuni funzionari della sicurezza ritengono che le interferenze facciano parte di una tattica deliberata della Russia per intimidire i paesi della NATO.

Joakim Paasikivi dell’Università della Difesa svedese ha dichiarato l’anno scorso all’emittente svedese SVT che i disordini facevano parte di una deliberata strategia russa di “guerra ibrida” per sovvertire i paesi della NATO.

La polizia e le autorità nazionali hanno dichiarato al Barents Observer che il disturbo del GPS potrebbe avere un impatto sui servizi di emergenza.

“Dipendiamo da buoni segnali GPS per localizzare rapidamente le aree con persone scomparse in condizioni meteorologiche estreme, come accade oggi”, ha detto alla pubblicazione il vice capo della polizia Trond Eirik Nilsen del distretto di polizia di Finnmark.

Business Insider ha riferito a gennaio che gli aerei in Polonia e nella regione baltica stavano riscontrando disturbi GPS, che secondo alcuni funzionari potrebbero essere collegati alle unità russe di guerra elettronica nell’enclave di Kaliningrad.