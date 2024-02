C. S. Raccolta differenziata, XIII Rapporto ANCI-CONAI

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024

*PRESENTAZIONE XIII RAPPORTO ANCI-CONAI SULL’ECONOMIA CIRCOLARE, AMENTA:*

*“OCCORRE UNO SPECIFICO MOMENTO DI CONFRONTO SULL’ANOMALIA SICILIANA”*

“Vogliamo ancora una volta evidenziare quella che nei giorni scorsi in uno specifico dossier commissionato dalla nostra Associazione e presentato alla stampa, abbiamo definito “anomalia siciliana”: una situazione oltremodo intollerabile che grava con costi eccessivi sul sistema dei rifiuti in Sicilia e ha un impatto negativo sui bilanci comunali, sulle tasche dei cittadini e sull’economia dell’Isola”.

Lo ha detto il presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, che questa mattina è intervenuto, a Roma, alla presentazione del XIII rapporto ANCI-CONAI su raccolta differenziata e riciclo.

“A questo quadro già piuttosto grave- ha aggiunto Amenta – vanno aggiunte le diverse situazioni di criticità presenti nel territorio siciliano che è necessario risolvere. Tra queste il miglioramento della logistica dei trasporti, l’efficienza delle stazioni di trasferenza e della preparazione e avvio al riciclo vista la mancanza, o inadeguatezza, di impianti di compostaggio e di pretrattamento”.

A conclusione del suo intervento il presidente Amenta ha chiesto che sul sistema integrato dei rifiuti in Sicilia si avvii con il CONAI uno specifico momento di confronto.

