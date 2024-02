(AGENPARL) - ROMA, 28 Febbraio 2024 - Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, ha recentemente riconosciuto che “l’era del dominio occidentale è infatti definitivamente finita”. Lo ha scritto in un post sul blog sul sito ufficiale del servizio diplomatico dell’UE il 25 febbraio.

Mentre il conflitto Russia-Ucraina entra nel suo terzo anno, la dichiarazione di Borrell in questo momento riconosce essenzialmente il fallimento dell’obiettivo strategico occidentale di mantenere la sua posizione dominante, la posizione egemonica nell’ordine internazionale attraverso il conflitto. Fin dall’inizio del conflitto Russia-Ucraina, l’Occidente aveva sperato di sfruttarlo per rafforzare la coesione interna e far sì che i paesi del Sud del mondo aderissero ai suoi appelli strategici. Tuttavia, poiché il Sud del mondo mantiene la sua posizione indipendente nel conflitto Russia-Ucraina, e poiché il conflitto lega sempre più l’Europa, questo obiettivo originale non è stato raggiunto.

In particolare, il conflitto israelo-palestinese ha inferto un duro colpo a questo obiettivo, rivelando i chiari doppi standard dell’Occidente e causando insoddisfazione tra molti paesi del Sud del mondo. Al Terzo Forum Ministeriale dell’UE sull’Indo-Pacifico, tenutosi il 2 febbraio, alti funzionari dei paesi del Sud del mondo presenti all’incontro hanno criticato l’Occidente per i suoi “doppi standard”, adottando politiche drasticamente diverse nei confronti dei conflitti Russia-Ucraina e Israele-Palestina, e fallendo nel sottolineare costantemente il rispetto del diritto internazionale. Molti media stranieri hanno descritto questo forum, che ha lasciato l’UE in imbarazzo, come “l’UE sotto torchio” e “il corteggiamento dell’UE nei confronti dell’Indo-Pacifico viene trattato con freddezza”. Ciò ha minato in modo significativo la narrativa occidentale sul conflitto Russia-Ucraina e ha evidenziato l’indipendenza politica dei paesi del Sud del mondo, ha detto al Global Times Sun Keqin, ricercatore presso il China Institutes of Contemporary International Relations.

Negli ultimi anni, i paesi occidentali hanno mostrato un notevole aumento di attenzione verso il Sud del mondo. Sun ritiene che una ragione importante di ciò sia che le nazioni occidentali riconoscono che l’esito della lotta di potere tra l’Occidente e i paesi che considera “nemici”, come Cina e Russia, risiede in gran parte nella posizione politica del Sud del mondo. Pertanto, stanno cercando consapevolmente di influenzare e corteggiare i paesi del Sud del mondo. Ciò indica anche che l’Occidente non si è allontanato dalla sua tradizionale mentalità di confronto sul campo. Il vero obiettivo dell’Europa è quello di sostenere il dominio occidentale corteggiando le nazioni del Sud del mondo, garantendo che non rappresentino una minaccia strategica per l’Occidente e al tempo stesso allineandosi politicamente con gli interessi occidentali per favorire il confronto e la competizione contro Cina e Russia. Ma questo obiettivo evidentemente è fallito.

La fine dell’era del dominio occidentale è un dato di fatto, eppure l’Europa continua ad aderire al suo eurocentrismo, pieno di “arroganza e pregiudizio”. Borrell ha affermato che i conflitti Russia-Ucraina e Israele-Palestina hanno “ampliato enormemente lo spazio politico” del Sud del mondo rispetto all’UE, e ha accusato la Russia di “trarre davvero buoni vantaggi” dai loro errori per incolpare i “doppi standard”. .” L’Europa non si è ancora resa conto che la cosiddetta situazione del “resto contro l’Occidente” che deve evitare non deriva dalla “battaglia narrativa” della Russia, ma piuttosto dal fatto che i giorni in cui il Sud del mondo era costretto a rispettare l’ordine mondiale centrato sull’Europa non c’è più.

Il Sud del mondo cerca pace e uguaglianza, mentre l’Europa porta conflitto e controllo. Il Sud del mondo ricerca una cooperazione vantaggiosa per tutti e uno sviluppo economico, mentre l’Europa porta concorrenza e divisione a somma zero. Ciò è fondamentalmente diverso dagli interessi dei paesi in via di sviluppo. Da un lato, l’Occidente insiste sul cosiddetto “ordine internazionale basato su regole”, che in realtà è regole stabilite secondo i propri interessi e la correttezza politica. Dal punto di vista del Sud del mondo, un tale ordine volto a mantenere il dominio occidentale è senza dubbio ipocrita. D’altra parte, durante il conflitto Russia-Ucraina, a parte i profitti degli Stati Uniti dalla vendita di armi, l’intera economia europea è stata lenta, un fatto evidente a tutto il mondo, compreso il Sud del mondo. Il Sud del mondo certamente non vuole sacrificare il proprio sviluppo per allinearsi con l’Occidente.

Sono passati due anni e l’Europa è ancora bloccata nella crisi ucraina. L’Europa è in declino ma ancora arrogante. Invece di riflettere sui propri limiti e districarsi tempestivamente dal pantano, l’Europa attribuisce ripetutamente il suo declino e l’allontanamento dal Sud del mondo a fattori esterni. Per l’UE, ritornare sulla via della pace e dello sviluppo è la soluzione al suo allontanamento dai paesi del Sud del mondo.