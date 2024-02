Bologna Children’s Book Fair – I dati AIE: il giro d’affari dei libri per bambini e ragazzi in Italia è cresciuto del 2,1% nel 2023

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Italia Ospite d’Onore 2024 sbarca a Bologna, capitale mondiale

dei libri per bambini e ragazzi

Roma, 28 febbraio 2024 – La Bologna Children’s Book Fair-BCBF, la principale fiera

internazionale per lo scambio di diritti nel mercato dell’editoria per bambini e ragazzi,

rappresenta l’occasione ideale per celebrare le “Radici nel futuro” scelte come motto

dell’Italia Ospite d’Onore nella 76ª edizione della Frankfurter Buchmesse.

Una tradizione lunga 61 anni in un settore abituato a guardare alle nuove generazioni:

queste caratteristiche rendono la BCBF una tappa fondamentale nel percorso di

avvicinamento allo storico evento del prossimo ottobre.

Italia Ospite d’Onore 2024 sarà presente nella capitale mondiale dei libri per bambini e

ragazzi con due panel curati dall’Associazione Italiana Editori (AIE), partner del

progetto, in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair.

Lunedì 8 aprile

H 11.30 Bologna BookPlus Theatre

“The Italian book market in 2023 with a focus on children’s book market” (Il mercato

editoriale italiano nel 2023: focus sul mercato del libro per bambini e ragazzi)

Incontro, in lingua inglese, per presentare gli ultimi dati del mercato editoriale italiano

del settore ai professionisti provenienti da tutto il mondo. Previsto, inoltre, un focus

sulla crescita del mercato dei libri per bambini e ragazzi rapportata alla crisi

demografica, le differenze nelle vendite tra fasce d’età, il ruolo

dell’internazionalizzazione.

Martedì 9 aprile

H 16.45 Bologna Book Plus Theatre

“Narrazioni, personaggi e illustrazioni: l’editoria italiana per ragazzi all’estero”

Panel con rappresentanti dell’editoria italiana e di quella straniera per confrontare il

rispettivo punto di vista sulla rinnovata presenza dei libri e dei contenuti italiani per

l’infanzia e per l’adolescenza nei mercati esteri.

Gli appuntamenti rientrano nell’ambito del programma “Destinazione Francoforte” che

include tutte le iniziative d’avvicinamento alla Fiera del Libro di Francoforte. Un viaggio

cominciato al termine della 75ª edizione della Buchmesse, durante la quale – così

come avvenuto lo scorso anno alla Bologna Children’s book fair – non è mancato nel

Padiglione Italia un omaggio al centenario dalla nascita di un’eccellenza italiana nel

mondo come Italo Calvino.

La partecipazione di Italia Ospite d’Onore 2024 alla BCBF testimonia la volontà di

attribuire centralità all’editoria per bambini e ragazzi nel programma atteso a

Francoforte dal 16 al 20 ottobre. I momenti di riflessione previsti sullo stato di salute

della produzione italiana di libri per bambini e ragazzi al di fuori dei confini nazionali si

propongono di preparare la comunità internazionale di professionisti del settore

all’appuntamento di Francoforte. Delle “Radici nel futuro” con cui l’Italia si prepara a

sbarcare nella più importante fiera internazionale del libro d’Europa fa parte di diritto la

storia della letteratura per ragazzi: come dimenticare, infatti, il contributo che un autore

come Edmondo De Amicis, con il successo estero di “Cuore”, ha dato nella costruzione

dell’identità nazionale italiana anche agli occhi dei lettori stranieri.

Guardando al futuro, la crescita della letteratura made in Italy dedicata all’infanzia e

all’adolescenza nel mercato estero può aiutare il mondo editoriale ad affrontare le

sfide contemporanee più difficili. Ne è convinto Mauro Mazza, Commissario

Straordinario: «Mi hanno colpito – ha dichiarato Mazza – le conclusioni di un recente

lavoro di ricerca realizzato proprio a Bologna che hanno evidenziato come gli studenti

universitari, manuali d’esame a parte, leggano sempre meno libri. Un antidoto contro

questo abbandono del libro nelle università è proprio la letteratura per l’infanzia e

l’adolescenza che “allena” i giovanissimi lettori a diventare lettori adulti e, dunque,

cittadini consapevoli». Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento

delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia come Ospite d’Onore alla

Frankfurter Buchmesse sarà presente alla cerimonia d’apertura della Bologna Children’s

Book Fair. Prevista la sua presenza anche ad un cocktail offerto presso lo stand

collettivo dell’editoria italiana (BolognaBookPlus Hall 29 Mall1) il 9 aprile in onore

dell’Italia Ospite d’Onore 2024: un’opportunità di networking per una delegazione di

autori, editori ed addetti ai lavori presenti alla BCBF.

