CS- Incontro sulle misure per lo sviluppo rurale

Incontro sulle misure per lo

sviluppo rurale

Giovedì 29 febbraio alle 17.00 a Castello Imperiali si terrà un

incontro sulle strategie per lo sviluppo rurale.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e dalla

Confederazione Italiana Liberi Agricoltori, ha l’obiettivo di

approfondire gli strumenti messi a disposizione dal complemento

regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC

2023-2027.

Questo documento programmatico, che ha una dotazione finanziaria

pubblica complessiva di 1,2 miliardi di euro, ha individuato 42

interventi finalizzati a sostenere la leadership pugliese nelle

produzioni biologiche, migliorare la competitività delle filiere

regionali, migliorare le condizioni di produzione delle aziende

agricole, favorire gli investimenti, promuovere il ricambio

generazionale, promuovere i regimi di qualità dei prodotti regionali,

sostenere le imprese che operano in aree con svantaggi naturali.

“_Il mondo dell’agricoltura_ – spiega l’Assessore alle

Attività Produttive CARMINE SPORTILLO – _sta vivendo una fase molto

complessa segnata da crescenti tensioni. È senza dubbio un settore

fondamentale per la nostra economia e bisogna comprendere a fondo le

opportunità e le risorse disponibili. Questo incontro è una preziosa

occasione per conoscere da vicino le strategie e le buone pratiche che

possono sostenere le nostre produzioni agricole di qualità._”

All’incontro interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il

Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno, l’Assessore

Carmine Sportillo, il Presidente della Commissione Attività

Produttive Davide Mastromarino ed il vicepresidente regionale della

Confederazione Liberi Agricoltori Angelo Candita.

Ingresso libero.

Francavilla Fontana, 27 febbraio 2024

