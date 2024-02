(ACON) AMBIENTE. MAURMAIR (FDI): GIUSTO NO A MOZIONE STUDIO EPIDEMIOLOGICO

(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 20 feb – “Una mozione superata nei fatti,

quella presentata dalle Opposizioni in merito all’allargamento di

uno studio epidemiologico in atto nella Pedemontana del Friuli

Occidentale e quindi giustamente bocciata dall’Aula. Infatti, se

si chiedeva un impegno alla Giunta regionale ad ampliare l’area

oggetto dello studio epidemiologico, comprendendo anche i Comuni

di Fanna e Maniago, ? oramai noto che tale estensione ? gi? stata

definita dall’Azienda sanitaria Asfo tanto che in pi? occasioni ?

stato ribadito da tecnici ed esponenti dell’esecutivo regionale”.

Lo afferma in una nota Markus Maurmair, consigliere regionale di

Fratelli d’Italia.

“L’aspettativa – aggiunge Maurmair – era quella che le stesse

Opposizioni ritirassero la loro richiesta riconoscendo la

sensibilit? e l’attenzione della Giunta regionale, perch? quando

le cose si fanno ? giusto anche apprezzarlo senza andare a

ricercare primogeniture che nulla aggiungono alla sostanza dei

fatti”.

“Altro aspetto che va chiarito una volta per tutte – ci tiene a

sottolineare l’esponente di Maggioranza – ? l’assenza di

correlazione tra studio epidemiologico e iter autorizzativi di

aziende che intendono avviare nuove attivit? o sviluppare quelle

esistenti, anche perch? gli stessi tecnici regionali hanno

ribadito in pi? occasioni che se ? vero che a un esito favorevole

della verifica questo non implichi un automatico via libera a

nuove imprese ? altrettanto non scontato il contrario”.

ACON/COM/rcm

201605 FEB 24