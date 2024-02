UNCEM e il dossier per fare il punto su cosa serve in una nuova legge nazionale per le Montagne | Scarica il PDF

(AGENPARL) – ven 16 febbraio 2024 [azione normativa]

Nuova legge montagna

Stato, Regioni, Enti locali

insieme per un articolato

per i territori e le comunità

A cura di Uncem

Unione nazionale Comuni Comunità En4 montani

Ma una legge, “ci salverà”? Un finanziamento in più genererà vere opportunità di crescita?

Sono due domande che Uncem spesso in quesA anni si è senAta rivolgere da Sindaci,

Amministratori locali, esperA, docenA universitari, ciDadini. L’ulAma legge sulla montagna risale al

1994. La 97. Trent’anni fa. Da allora, i provvedimenA di quell’arAcolato non sono in gran parte staA

applicaA. E oggi, sono in molA a dire che serve un nuovo testo, che aggiorni i temi, che colga i segni

dei tempi. Peraltro visA i molA percorsi importanA per i territori entraA nella legge sulla green

economy del 2015, nella legge sui piccoli Comuni del 2017, nel testo unico forestale del 2018. E

siccome non è vero che “nulla è successo” per le zone montane del Paese negli ulAmi due decenni,

occorre ricordare il finanziamento di 135 milioni di euro di PNRR per la Strategia delle Green

CommuniAes [fortemente voluta da Uncem nel 2008], le risorse stanziate sulla Strategia nazionale

per le Aree interne dal 2014 al 2021, il fondo montagna portato per volontà del Parlamento a 200

milioni di euro annui a parAre dal 2023.

Ora una nuova legge serve? È importante? GaranAsce efficaci strumenA per affrontare le crisi

climaAca, demografica, energeAca, ambientale, economica dei territori montani?

Nasce da un confronto ampio con paesi, comunità, geografie, Amministrazioni locali?

Agisce finalmente su perequazione fiscale, riduce disuguaglianze, consegna al diba`to pubblico il

grande tema delle sperequazioni e delle geografie?

Interviene, un nuovo arAcolato, senza demagogia e ideologia, sull’organizzazione isAtuzionale dei

Comuni montani, sempre più deboli e fragili, dove “si muore di più e si nasce di meno”, facendoli

lavorare insieme come nella grande tradizione – imitata in Europa – dei Consigli di Valle e delle

Comunità montane?

Tante domande. Tante quesAoni PoliAche, alle quali dobbiamo, possiamo dare risposta.

Chi ha certezze [e sono troppi, ahinoi] non dialoga. Uncem parte dalle domande e nella composita

situazione poliAco-isAtuzionale del Paese prova a dare qualche risposta, verso (si farà?) una nuova

legge nazionale sulla montagna.

Il documento che segue riprende quello che Uncem ha trasmesso al Ministro per gli Affari regionali

e le Autonomie (e al DiparAmento omonimo) a fine gennaio 2024, a commento del testo del

disegno di legge elaborato proprio dal Governo nelle se`mane precedenA. È molto lungo e

arAcolato. C’è chi ci ha riso su. “Ma come, sono quesA i vostri emendamenA? Uncem scrive tuDa

sta roba per dire che cosa?”. Già. Perché sarebbe bello e semplice dire cosa piace e cosa no in

poche righe, semplificando, e poi buDare tuDo nell’agone, nella contrapposizione del beneficio per

alcuni e dell’interesse parziale.. Uncem a chi dice che il lavoro che hai davanA è “troppo”,

inadeguato, inopportuno, risponde con un sorriso. Perché forse – a proposito di dialogo – chi dice

così ha troppe certezze, forse qualche ideologica posizione da difendere, voglia di non ragionare.

Noi proviamo invece a esercitare dubbio e analisi a parAre dal ddl montagna del Governo. E non

solo. Precisando appunto che in Parlamento vi sono depositaA molA altri arAcolaA di altre forze

poliAche, con molte analogie e molte differenze. SoDolineando che abbiamo faDo negli ulAmi mesi

un sondaggio pubblico, per capire cosa si pensa fuori dal palazzo sia necessario da meDere nel

2024 in una legge sulla montagna, in un Paese che dovrebbe intanto agire sull’adeguatezza dei

livelli isAtuzionali, su cosa fanno e come, prima di definire nuove norme o aumentare spesa

pubblica, anche per invisAmeni e sgravi. È un tema che affronAamo da tempo e che vede finora

troppa disaDenzione. Uncem si augura che si possa agire serenamente ed efficacemente.

[ROMA, 8 febbraio 2024]

PRIMA PARTE

Osservazioni di cara5ere generale sul disegno di legge

“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” del Governo

L’iniziaAva legislaAva, fortemente voluta tra 2023 e 2024 dal Ministro per gli Affari regionali e le

Autonomie, di concerto con altri Ministeri e già esaminata in forma preliminare dal Consiglio dei

Ministri, prevede una serie di interessanA e importanA misure volte allo sviluppo socio economico

dei territori e alla garanzia di servizi pubblici, favorendo diri` di ciDadinanza e riducendo le

sperequazioni.

Si rileva l’importanza di poter giungere a un “testo base” più ampio, grazie a un’azione del legislatore

parlamentare e a molteplici tesA di legge sugli stessi temi depositaA nel corso della Legislatura in

Parlamento.

Uncem presenta nelle pagine seguenA una serie di considerazioni sul testo, ma intravvede cinque

elemenA di criAcità (sinteAzzaA di seguito in breve) nell’intero impianto e nell’azione poliAca sul

tema “montagna”, oggeDo come ben sappiamo di una forAssima aDenzione accademica, culturale,

isAtuzionale, che tocca molteplici ambiA dei quali molA presi in considerazione dal ddl.

1. Classificazione dei Comuni montani

Nel corso degli ulAmi vent’anni, in diverse occasioni il Ministero ha avviato una revisione dei

criteri dei Comuni montani, per una nuova classificazione. Nel fraDempo, si sono realizzate

nel Paese delle nuove classificazioni dei Comuni, come quella delle Aree interne – in base al

grado di perifericità dei Comuni – e si è sAlato l’elenco dei piccoli Comuni ai sensi della legge

158/2017. Non sono mancaA elemenA di caoAcità nel fare queste classificazioni, che hanno

finito per frammentare e dividere gli EnA.

Una nuova classificazione dei Comuni montani non deve limitare il lavoro insieme tra EnA.

Non devono lavorare insieme solo i Comuni “montani”. L’intercomunalità è da favorire non

solo tra Comuni montani, o di pianura, ma tra Comuni grandi e piccoli, più o meno elevaA sul

livello del mare. L’alAtudine è sempre stato uno dei criteri più iniqui per impostare nuove

classificazioni, stante in primo luogo la profonda differenza orografica tra Alpi e Appennini.

L’eventuale nuova classificazione di Comuni montani, parzialmente montani, di pianura o di

collina, può essere lasciata alle singole Regioni, le quali già in alcuni casi hanno loro

classificazioni che in sede nazionale non possono non essere considerate.

Negli ulAmi vent’anni, il tentaAvo di dire cosa è montagna si è scontrato con quesAoni fisiche,

profonde differenze orografiche tra Alpi e Appennini. Che sono molto diversi e specifici.

Nell’aDuale ddl, per la classificazione, si fa poi inopportunamente riferimento a parametri

fisici senza unire indicatori sociali ed economici. Anche questo elemento non è

comprensibile.

Uncem riEene non opportuna oggi una nuova classificazione dei Comuni montani.

E riAene poco chiaro l’arAcolo 2 che prevede addiriDura due elenchi differenA in due commi,

oltre al terzo del comma 3 per la PAC. Si proceda pertanto con l’aDuale classificazione,

evitando lunghi processi di definizione (con ISTAT e altri centri di staAsAca e daA regionali),

eliminando i Comuni “parzialmente montani” dalla possibilità di uso del FOSMIT e di altri

fondi per le montagne italiane.

2. Riorganizzazione isEtuzionale mancante

Il ddl del Governo proposto dal Ministro Calderoli non affronta in alcun modo l’organizzazione

isAtuzionale dei territori montani. I 3500 Comuni montani dal 1971 sino a dieci anni fa sono

staA organizzaA in Comunità montane, che garanAvano allo stesso tempo servizi associaA tra

Comuni, invesAmenA e proge` per lo sviluppo socio-economico dei territori, bonifica e

protezione del territorio, aDraverso fondi statali e regionali che si accompagnavano a

competenze affidate alle CM dai Comuni direDamente e dalle Regioni. Questo sistema è stato

smontato in gran parte delle Regioni (solo tre in Italia hanno mantenuto finora le CM9 e solo

alcune di essere hanno agevolato, anche con specifiche leggi la formazione di Unioni

montane di Comuni (secondo la banca daA del progeDo Italiae sono c.a. 400 nelle zone

montane del Paese per circa 2200 Comuni). Molteplici Regioni in parAcolare dell’Appennino

non hanno previsto finora una forma organizzaAva sovracomunale nelle zone montane. Le

poliAche e le opportunità del presente ddl si innestano efficacemente solo su un tessuto

isAtuzionale solido che lo Stato deve comporre con norme cornice che ogni Regione può

declinare. Anche la revisione in corso del TUEL non agisce su “come i Comuni stanno insieme”,

piccoli e grandi, quesAone strategica nelle zone montane per superare frammentazioni e

fragilità. Occorre anche nel ddl, negli strumenA di aiuto per le zone montane passare da una

logica dell’IO al NOI. Questo non significa annullare e fondere i Comuni. SI traDa di fare

l’esaDo opposto. Ovvero – come avviene in Francia e in Germania – favorire il lavoro insieme

tra Comuni, per garanAre servizi e per lo sviluppo dei territori.

Non si riAene adeguato e idoneo basare le poliAche territoriali sui singoli Comuni. Così come

gli stanziamenA del FOSMIT non devono essere misuraA su Comuni bensì su aree omogenee

territoriali, che per le montagne corrispondono alle valli, orograficamente “complete” da

cima a fondo.

Uncem chiede di inserire un capo del ddl con misure volte al lavoro insieme tra Comuni per

aDuare tuDe le poliAche previste, facendo salve le autonomie regionali, dando norme cornici

alle regioni, e salvaguardando le Regioni ove già è presente un tessuto associazionisAco

comunale solido e ben avviato.

3. Ruolo delle Regioni e relaEva legislazione

Proseguendo nel ragionamento del punto 1, va ricordato che solo sei Regioni in Italia

dispongono di una legge regionale per lo sviluppo della montagna, dotata di opportuni fondi

regionali (traendoli dal proprio bilancio ordinario annuale e pluriennale), mentre la maggior

parte vede la quesAone montana (e anche quella forestale) come mera appendice del

“sistema agricolo”. L’errore di fondo è non considerare, da parte di molte regioni, la quesAone

montana, alpina e appenninica, trasversale a tu` i seDori (come prova a fare il presente ddl)

e a non invesAre risorse proprie, desAnando poi solamente pochi punA percentuali di fondi

UE struDurali.

Uncem chiede si introduca una norma di coordinamento che impegni le Regioni ad adeguare

la propria legislazione in materia di montagne e foreste al presente ddl (richiesta presente e

disaDesa finora nel Testo unico forestale), a invesAre delle risorse econonomiche almeno pari

a quelle che lo Stato riverserà alle Regioni nel riparto del FOSMIT, a intervenire sul sistema

isAtuzionale dei Comuni montani favorendo uno stabile associazionismo ai sensi delle vigenA

norme del TUEL sulle Comunità montane e sulle Unioni montane di Comuni, scegliendo la

migliore organizzazione isAtuzionale e democraAca permeDendo così poliAche durature ed

efficaci su un territorio. Che così sarà meno fragile e più in linea con le scelte di altri Paesi UE

che nelle zone montane hanno favorito la collaborazione tra Comuni (si pensi al Piano

FranceRuralité), senza inibire la capacità democraAca dei singoli municipi (36mila in Francia

e 24 mila in Germania).

4. Uso del Fondo per la Montagna FOSMIT

È necessario ricordare che il Fondo nazionale per la montagna introdoDo dalla legge 97/1994

(arAcolo 2) è stato azzerato nel 2010. Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012,

art. 1, comma 319) è stato isAtuito il Fondo nazionale integraAvo per i comuni montani, con

una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014,

da desAnare al finanziamento dei proge` di sviluppo socioeconomico per comuni classificaA

interamente montani (di cui all’elenco predisposto dall’IsAtuto nazionale di staAsAca – ISTAT).

La dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall’art. 1, co. 550, della

legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Criteri e modalità di funzionamento del Fondo

integraAvo sono staA definiA con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie

del 16 gennaio 2014.

Tali due fondi sono, da ulAmo, confluiA nel nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne

italiane” (art. 1, comma 593, della legge n. 234 del 2021), con una dotazione di 100 milioni

per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023. Nel 2023 sono staA posiAvamente riparAA 209

milioni di euro.

L’esperienza di queste due annualità, 2022 e 2023, deve far crescere consapevolezza e

impegno delle Regioni italiane nello stanziare analoghe somme traDe dai loro bilanci. Se il

fondo 2023 è stato di 209 milioni di euro, con l’impegno di ciascuna Regione il fondo 2024

potrebbe arrivare anche a 420 milioni di euro. Un maggiore coordinamento statale può

essere uAle in tal senso

Il fondo, con la dotazione aDuale di 200 milioni di euro, deve essere mantenuto almeno fino

al 2033.

Si riAene inopportuno – come previsto nel ddl dalla leDera a) comma 1 art.4 – che il 50% del

FOSMIT (dunque 100 milioni di euro) venga traDenuto dallo Stato per intervenA di

competenza statale previsA dal ddl.

Non perché quesA non siano importanA o necessari. Bensì gli stessi intervenA devono essere

aDuaA aggiungendo risorse al FOSMIT. I 100 milioni di euro per intervenA di competenza

statale siano aggiunAvi ai 200 milioni di euro previsA dal FOSMIT con la legge di bilancio 200.

In questa direzione, i fondi per la montagna potrebbero crescere fino a 500 milioni di euro

annui. Ovvero:

200 milioni di euro FOSMIT riparAA annualmente alle Regioni per intervenA

di competenza delle Regioni e degli EnA locali

200 milioni di euro di fondi regionali stanziaA annualmente da ciascuna

Regione (la medesima cifra ricevuta dallo Stato, con il fondo statale e

regionale che dunque si possono sommare a livello di ciascuna Regione)

100 milioni di euro annuali stanziaA dallo Stato per gli intervenA di

competenza statale

5. Fiscalità differenziata

Uncem riAene di insistere ulteriormente su iniziaAve per la differenziazione fiscale nei

territori montani, solo in parte compiuA con il presente ddl.

NO TAX AREA, Zone franche montane, Zone a fiscalità di vantaggio sono soluzioni che devono

essere adoDate compensando il minore ge`to con ulteriori stanziamenA diversi dal FOSMIT

e da fondi regionali potenziali

A tal proposito, si evidenziano le parole recentemente (4 dicembre 2023) pronunciate dal

Presidente della Repubblica Sergio MaDarella incontrando Uncem:

“È, del resto, dai tempi del Ministro delle finanze Ezio Vanoni – che lei, poc’anzi,

ricordava, Presidente – che la ques?one della fiscalità per le zone montane è stata

affermata in linea di principio e, tuCavia, ha trovato difficoltà applica?ve.

Le finalità sono state individuate in modo puntuale: si traCa di fruizione di diriI; si

traCa, nell’interesse nazionale, di predisporre incen?vi u?li a impedire un ulteriore

spopolamento di aree sensibili”.

SECONDA PARTE

CommenE al testo del disegno di legge

“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” del Governo

Testo del ddl proposto dal Ministro

per gli Affari regionali e le autonomie

[al 25 gennaio 2024]

Osservazioni e proposte Uncem

Capo I Norme Generali

ART. 1.

(Finalità)

La presente legge, in a0uazione

dell’ar6colo 44, secondo comma, della

Cos6tuzione, reca misure per il riconoscimento e la

promozione delle zone montane, la cui crescita

economica e sociale cos6tuisce un obie