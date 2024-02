Comunicato stampa Eni: risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2023

(AGENPARL) – ven 16 febbraio 2024 Eni: risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2023

San Donato Milanese, 16 febbraio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha

approvato i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2023 (non sottoposti a revisione contabile). Claudio Descalzi, AD di Eni,

ha commentato:

“Il 2023 è stato per Eni un altro anno di eccellenti risultati, nonostante uno scenario incerto e volatile. Abbiamo conseguito ottimi risultati sia finanziari

che operativi, progredendo nella nostra strategia di creazione di valore, di decarbonizzazione e di contestuale garanzia di stabilità e affidabilità delle

forniture energetiche. Il nostro modello satellitare distintivo si conferma un’efficace leva nell’accelerazione della crescita di valore, contribuendo alla

nostra performance in modo sostanziale.

Abbiamo recentemente finalizzato l’acquisizione di Neptune che, con il suo portafoglio prevalentemente a gas, e sinergico ai nostri asset in Nord Europa,

Indonesia e Nord Africa, costituirà un elemento chiave per i nostri piani di sviluppo. Nel 2023 abbiamo avviato nel rispetto dei tempi e dei budget i due

rilevanti progetti Baleine in Costa d’Avorio e Floating GNL Congo (fase 1). Grazie agli straordinari successi esplorativi in Indonesia e in altre geografie

abbiamo confermato la nostra leadership nel settore; al tempo stesso abbiamo conseguito il massimo livello di produzione rispetto all’intervallo obiettivo

annunciato.

Il settore GGP ha realizzato risultati record facendo leva sulla qualità del portafoglio, azioni di ottimizzazione e favorevoli accordi contrattuali.

La realizzazione di progetti a gas e a contenute emissioni è solo un aspetto del nostro piano di transizione, che ci vede anche impegnati nell’aumentare

in maniera rilevante la presenza nel settore delle nuove energie. Enilive, attiva nei business dei biocarburanti e dei servizi di mobilità, ha ampliato la

propria presenza internazionale attraverso l’acquisizione della partecipazione del 50% nella bioraffineria di Chalmette negli Stati Uniti e l’accordo di joint

venture con LG Chem per la realizzazione di un nuovo impianto in Corea del Sud. Plenitude ha raggiunto i 3 GW di capacità rinnovabile. Entrambi i

business già adesso assicurano un contributo economico di circa €1 mld di EBITDA ciascuno. Attraverso il recente accordo per l’ingresso nel capitale

di Plenitude di un investitore istituzionale, abbiamo dato visibilità al valore di questo business stimato in circa €10 mld rafforzando l’accesso a mezzi

finanziari incrementali a sostegno dei nostri piani di crescita.

I risultati finanziari di Gruppo sono stati eccellenti con un Ebit proforma di circa €18 mld e un utile netto adjusted superiore a €8 mld. La generazione di

cassa operativa con €16,5 mld su base adjusted prima dell’assorbimento del circolante ha assicurato un significativo surplus in aggiunta al sostanziale

ritorno di cassa agli azionisti di €4,8 mld, mantenendo un rapporto di indebitamento di 0,2.”

Highlight finanziari del quarto trimestre 2023

Nonostante la volatilità dello scenario caratterizzato dalla flessione dei prezzi del petrolio Brent (-5% rispetto al quarto

trimestre 2022) e del gas (diminuiti del 57% nel mercato europeo), l’utile ante imposte adjusted del quarto trimestre

2023 di €3,2 mld (€15,1 mld su base annua) evidenzia la robusta performance conseguita dal Gruppo grazie alla efficace

gestione industriale e alla disciplina finanziaria.

L’utile operativo proforma adjusted 1 nel quarto trimestre 2023 è stato di €3,8 mld (con un rilevante €17,8 mld nell’anno)

trainato dai solidi risultati di E&P, dalla performance record di GGP e dal contributo positivo di Plenitude.

E&P ha conseguito l’utile operativo adjusted di €2,4 mld nel quarto trimestre 2023 (-17% rispetto al quarto trimestre

2022) impattato dall’indebolimento dei prezzi di realizzo, in parte compensato dalla notevole ripresa della produzione di

idrocarburi aumentata del 6% a 1,71 mln di boe/g nel trimestre.

Su base annua l’utile operativo adjusted di €9,9 mld (€16,5 mld nel 2022) ha risentito dei deboli prezzi di realizzo e degli

effetti del deconsolidamento di Azule. Includendo il contributo delle società all’equity, l’utile operativo proforma adjusted

dell’esercizio 2023 ammonta a €13,3 mld (€20,9 mld nel 2022).

GGP ha conseguito l’utile operativo adjusted di €0,68 mld nel quarto trimestre 2023, che include l’esito favorevole di una

procedura arbitrale. Nell’esercizio 2023, il settore ha conseguito l’utile operativo adjusted record di €3,2 mld, con un

aumento del 57% rispetto al 2022, grazie all’ottimizzazione del portafoglio di gas naturale e GNL e ai benefici derivanti

dalle rinegoziazioni contrattuali, assicurando al contempo la stabilità delle forniture ai mercati europei e compensando

la flessione delle importazioni dalla Russia. Includendo il contributo della JV SeaCorridor, l’utile operativo proforma

adjusted dell’esercizio 2023 ammonta a €3,4 mld.

Enilive ha registrato l’utile operativo adjusted di €0,12 mld nel quarto trimestre 2023, con un incremento del 5% rispetto

al quarto trimestre 2022, €0,73 mld nell’anno ’23 (+8%), beneficiando della solida prestazione del Marketing. L’EBITDA

proforma adjusted per l’esercizio 2023 pari a €1 mld è in linea con la guidance.

Il business Refining ha risentito nel quarto trimestre 2023 dell’andamento negativo dello scenario di raffinazione dovuto

alla flessione del 40% del SERM rispetto allo stesso periodo del 2022 e alla contrazione degli spread tra greggi

pesanti/leggeri, con un utile operativo adjusted di €0,03 mld rispetto a €0,36 mld del quarto trimestre 2022 (€0,44 mld

nell’esercizio ’23 rispetto a €1,51 mld nel 2022).

Il settore Plenitude & Power ha conseguito l’utile operativo adjusted di €0,11 mld nel quarto trimestre 2023 (-6% rispetto

al quarto trimestre 2022) influenzato dai minori margini dell’energia generata dalle rinnovabili e dagli impianti

termoelettrici. Su base annua, l’utile operativo adjusted di €0,68 mld, con un incremento dell’11%, è stato sostenuto dalla

robusta performance dell’attività retail e dall’entrata a regime di significativa capacità di generazione da fonti rinnovabili.

L’ EBITDA proforma adjusted di Plenitude dell’esercizio 2023 è stato pari a €0,93 mld, superando la guidance originaria.

Versalis ha registrato la perdita operativa adjusted di €0,24 mld nel quarto trimestre 2023 (€0,61 mld nell’esercizio 2023).

Tale performance negativa ha risentito del rallentamento dello scenario macroeconomico e dei costi di produzione più

elevati in Europa.

L’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni del quarto trimestre 2023 è stato di €1,64 mld con un tax rate

consolidato di circa 48%. Nell’esercizio 2023 l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato di €8,3 mld e

il tax rate di circa 44%.

Nel quarto trimestre 2023 il flusso di cassa da attività operativa adjusted ante working capital al costo di rimpiazzo è

stato di €3,6 mld, superiore agli investimenti organici di €2,4 mld, generando pertanto un free cash flow organico di €1,2

mld. Nell’ esercizio 2023, il flusso di cassa adjusted è stato pari a €16,5 mld, superiore ai fabbisogni per investimenti

pari a €9,2 mld, generando un free cash flow organico di circa €7,3 mld che ha consentito di remunerare gli azionisti

attraverso il pagamento dei dividendi (€3 mld) e il programma di acquisto azioni proprie (€1,8 mld) e di perseguire

strategiche opportunità di portafoglio per accelerare la crescita nel business della decarbonizzazione (€2,4 mld), inclusa

l’acquisizione di Chalmette negli Stati Uniti, l’incremento della partecipazione in Novamont ottenendone il controllo, e

l’acquisto di asset a gas in Algeria.

1 Per la riconciliazione dell’utile operativo proforma adjusted e il relativo breakdown per settore di attività si rinvia alla pagina 26.

L’indebitamento finanziario netto ex-IFRS 16 al 31 dicembre 2023 è pari a €10,9 mld, in aumento di circa €3,9 mld

rispetto al 31 dicembre 2022; il leverage è pari a 0,20 (0,13 al 31 dicembre 2022).

A novembre 2023 è stata distribuita la seconda delle quattro tranche del dividendo relativo all’esercizio 2023 pari a €0,23

per azione per un totale di €0,75 mld. La terza tranche del dividendo 2023 di €0,24 per azione è stata deliberata dallo

stesso Consiglio di Amministrazione ed è prevista in pagamento il prossimo 20 marzo.

A settembre Eni ha avviato la seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie 2023 fino a un massimo di

€1,375 mld, per un numero massimo di 275 mln di azioni (circa l’8% del capitale sociale) da eseguirsi entro aprile 2024.

Al 9 febbraio 2024 sono state acquistate 84,5 milioni di azioni per un esborso di €1,275 mld.

A dicembre, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (EIP) hanno firmato un accordo che, al perfezionamento

previsto all’inizio del 2024, consentirà a EIP di entrare nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale

fino a €0,7 mld pari a circa il 9% del capitale sociale della Società. L’operazione implica un enterprise value di Plenitude

di circa €10 mld e rafforzerà la struttura finanziaria consolidata di Eni. Al 31 dicembre 2023, il debito netto di Plenitude

ammontava a circa €2,2 mld.

Principali sviluppi di business

Exploration & Production

Nell’esercizio 2023, l’attività esplorativa ha realizzato un’eccellente performance, incrementando il portafoglio risorse di

circa 900 mln di boe grazie principalmente alla importante scoperta Geng North in Indonesia, una delle maggiori del

settore, e a numerose scoperte in Egitto, Messico, Algeria, Tunisia ed Emirati Arabi Uniti.

Nel quarto trimestre 2023, la produzione di idrocarburi ha ripreso il trend di crescita raggiungendo 1,71 mln boe/g, in

aumento del 6% rispetto al quarto trimestre ’22. Su base annua la produzione ha raggiunto 1,66 mln di boe/g, il massimo

obiettivo di produzione rispetto all’intervallo target annunciato.

Tra i principali sviluppi produttivi dell’anno, annoveriamo l’avvio del giacimento a olio di Baleine, nell’offshore della Costa

d’Avorio, a meno di due anni dalla scoperta, e il commissioning della nave Tango FLNG nel blocco Marine XII nell’offshore

del Congo, che consegnerà il primo carico di GNL nel primo trimestre 2024 nei tempi previsti.

A gennaio 2024 è stata finalizzata l’acquisizione di Neptune che contribuirà ai risultati del 2024. L’operazione, che

comprende l’intero portafoglio di Neptune ad eccezione delle attività in Norvegia (acquisite da Vår Energi partecipata da

Eni al 63%) e in Germania (scorporate dall’operazione), è in linea con la strategia di Eni di fornire energia a prezzi

accessibili, sicura e a contenute emissioni di carbonio, garantita dal gas naturale.

L’Indonesia è prevista diventare uno dei principali driver di crescita del gas naturale nell’E&P. La scoperta giant di Geng

North, unitamente all’integrazione delle quote acquisite di Neptune, nonché di Chevron nei blocchi Rapak e Ganal, già

partecipati da Eni, ci consentono il controllo di risorse rilevanti che saranno sviluppate in sinergia con gli attuali campi

operati da Eni e con il terminale di esportazione di GNL di Bontang, con l’obiettivo di contribuire a trasformare il bacino

del Kutei in un nuovo hub mondiale del gas.

Global Gas & LNG Portfolio (GGP)

Il settore GGP è riuscito a garantire forniture stabili e affidabili di gas naturale ai mercati europei, nonostante una

massiccia contrazione dei flussi di importazione dalla Russia.

A novembre, Eni ha sottoscritto un accordo con Open EP per garantire il flusso di gas dalla Francia alla Svizzera e

all’Italia anche in caso di interruzioni o significative riduzioni dei flussi di gas dalla Germania.

Enilive, Refining e Chimica

Nel quarto trimestre 2023 la bioraffineria Chalmette in Louisiana (USA), avviata a giugno, attraverso una joint venture

paritetica (50-50) tra EniLive e PBF Energy ha lavorato 81 mila tonnellate (204 mila tonnellate nel secondo semestre).

A ottobre, Versalis ha perfezionato l’acquisto del 64% della partecipazione in Novamont posseduta dall’azionista MaterBi, acquisendo il controllo totalitario.

A ottobre, Versalis ha avviato nello stabilimento di Mantova la costruzione dell’impianto demo di Hoop®, la tecnologia

proprietaria per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista. Hoop® nasce da un progetto congiunto con la società

italiana di ingegneria S.R.S. per sviluppare una tecnologia innovativa, complementare al riciclo meccanico, capace di

trasformare i rifiuti in plastica mista in materia prima per produrre nuovi polimeri vergini.

A novembre, firmato un accordo con Saipem, per lo studio e l’eventuale realizzazione di impianti per la produzione di

biocarburanti per l’aviazione e il trasporto su strada.

A gennaio, Enilive e LG Chem sulla base dell’accordo preliminare di settembre 2023, hanno firmato un accordo di joint

venture che rappresenta un ulteriore passo avanti verso la decisione finale di investimento per la costruzione di una

nuova bioraffineria in Corea del Sud. L’obiettivo è di completare l’impianto entro il 2026 e trattare circa 400.000

tonnellate/anno di materie prime biogeniche utilizzando la tecnologia Ecofining™ di Eni.

A gennaio, firmata una Lettera d’Intenti tra Enilive e Ryanair per una fornitura a lungo termine di carburante sostenibile

per l’aviazione in alcuni aeroporti in Italia in cui opera la compagnia aerea. Questo accordo consentirà a Ryanair di avere

accesso a fino a 100.000 tonnellate di Sustainable Aviation Fuel (SAF) tra il 2025 e il 2030.

A gennaio, confermata la decisione per la realizzazione di una terza bioraffineria in Italia a Livorno dotata di una capacità

di 500 mila tonnellate/anno. Il progetto, in attesa del completamento dell’iter autorizzativo, prevede la costruzione di

un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, un impianto Ecofining™ e un impianto per la produzione di idrogeno

da gas metano. Il completamento e l’avvio sono previsti entro il 2026.

Plenitude & Power

A ottobre, Dogger Bank, il più grande impianto eolico offshore del mondo di cui Vårgrønn possiede la quota del 20%, ha

avviato la produzione di energia, trasmessa alla rete nazionale del Regno Unito.

A dicembre, GreenIT, la JV partecipata da Plenitude, ha firmato un accordo con Galileo, piattaforma paneuropea di

sviluppo ed investimento nel settore delle energie rinnovabili, per la realizzazione di progetti fotovoltaici in Italia con una

capacità complessiva di circa 140 MW, con l’obiettivo di raggiungere circa 1.000 MW.

A dicembre è stato firmato l’accordo con il quale Plenitude ha acquisito dalla società EDP Renováveis, S.A.

un’interessenza dell’80% di impianti fotovoltaici situati negli Stati Uniti, Cattlemen, (Texas), Timber Road e Blue Harvest

(Ohio), con una capacità complessiva installata di circa 478 MW, 383 MW in quota Plenitude.

A dicembre, Plenitude ha siglato un accordo per l’ingresso nella partnership strategica con BlueFloat Energy e Sener

Renewable Investments per lo sviluppo di progetti eolici offshore in Spagna. L’accordo consentirà di creare un consorzio

leader nel settore dell’eolico offshore spagnolo con un portafoglio di circa 1,25 GW di progetti eolici offshore galleggianti.

Decarbonizzazione e Sostenibilità

I volumi di gas naturale associato prodotti nel giacimento di Baleine, recentemente avviato nell’offshore della Costa

d’Avorio, sono consegnati gratuitamente alle società di stato per alimentare la produzione di energia elettrica del Paese,

contribuendo in modo significativo alla riduzione della povertà energetica e al miglioramento dello sviluppo locale,

nell’ambito del modello di partnership dual flag di Eni.

Eni UK si è aggiudicata una licenza per la valutazione e lo stoccaggio di anidride carbonica (CS Licence) per il giacimento

esaurito di Hewett, nel tratto meridionale del Mare del Nord del Regno Unito.

A novembre, il progetto integrato di cattura e stoccaggio di anidride carbonica (CCS) Callisto è stato inserito nell’elenco

europeo dei Progetti di interesse comune (Progetti PCI). Il progetto, che Eni sta sviluppando come operatore in joint

venture con Snam, prevede la costruzione di un hub CCS nell’offshore di Ravenna (Italia) sfruttando i giacimenti a gas

esauriti di Eni nell’area.

A ottobre, Eni e il governo britannico hanno raggiunto un accordo di principio sul modello economico per le attività di

trasporto e stoccaggio della CO2 presso l’hub CCS HyNet NorthWest operato da Eni che si prevede diventi operativo

intorno alla metà di questo decennio con una capacità iniziale di stoccaggio di 4,5 mln tonnellate/anno di CO2.

A dicembre, Eni Rovuma Basin (Mozambico) ha annunciato l’avvio della produzione di olio vegetale da utilizzare come

materia prima nelle bioraffinerie Eni. L’olio vegetale estratto da prodotti provenienti dall’industria di agro-trasformazione

locale preserva l’agricoltura, garantendo al contempo la tracciabilità, il rispetto dei diritti umani e il contributo allo

sviluppo locale.

A dicembre, Eni ha firmato una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da €3 mld della durata di 5 anni,

collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio “Sustainability-Linked Financing Framework” aggiornato ad aprile

2023.

A dicembre, Eni è stata classificata “Gold Standard” nell’ambito del programma Oil and Gas Methane Partnership 2.0

(OGMP 2.0), come riportato nell’International Methane Emissions Observatory (IMEO) pubblicato dal Programma delle

Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), a seguito della positiva valutazione per aver migliorato significativamente la

rendicontazione delle emissioni di metano e per aver già rispettato la raccomandazione dell’Oil and Gas Climate Initiative

(OGCI) di ridurre l’intensità delle emissioni di metano “ben al di sotto dello 0,2%” entro il 2025. Eni ha già raggiunto questo

obiettivo grazie ad una continua attenzione alla riduzione delle emissioni fuggitive ed a progetti di abbattimento del

metano da venting e flaring. Nel 2022 questo valore si attesta allo 0,08%.

Rating ESG/Clima: Sustainalytics ha confermato Eni nella fascia di “rischio medio” anche nel 2023. Eni è stata anche

confermata prima tra i suoi peers per numero di metriche allineate nella valutazione Climate Action 100+ Net Zero

Benchmark pubblicata ad ottobre. Inoltre, Eni è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo dalla ricerca “Absolute

Impact 2023” di Carbon Tracker come l’unica azienda tra le 25 maggiori del settore Oil & Gas ad aver definito obiettivi

climatici allineati all’Accordo di Parigi.

Eni ha annunciato il suo sostegno finanziario al Global Flaring and Methane Reduction trust fund (GFMR), un programma

promosso dalla Banca Mondiale per aiutare i governi e gli operatori dei Paesi in via di sviluppo ad azzerare il flaring di

routine e a ridurre le emissioni di metano del settore O&G fino a portarle quasi a zero entro il 2030.

A dicembre è stato avviato in Ruanda un programma di efficienza energetica attraverso la consegna di fornelli migliorati

alle famiglie del distretto di Nyagatare. L’intero programma prevede la fornitura e il monitoraggio di 500.000 fornelli

migliorati nei prossimi 10 anni per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare le condizioni di salute durante la cottura dei

cibi.

A dicembre, Eni ha firmato un accordo volontario di cooperazione di 5 anni con l’Organizzazione Internazionale per le

Migrazioni (OIM) per incrementare l’occupazione giovanile nella regione libica del Fezzan. Il progetto coinvolgerà 850

tirocinanti e migliorerà le loro competenze professionali creando una forza lavoro più forte in settori chiave, come

l’agroalimentare, facilitandone l’inserimento nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’industria, migliorando al

contempo le prospettive dei giovani attraverso servizi di istruzione, formazione e occupazione.

Outlook 2024

Le prospettive del business e i principali target industriali e finanziari a breve/medio e lungo termine saranno illustrati nella

Strategy Presentation prevista per il 14 marzo. Il contenuto del Capital Markets Day sarà diffuso con un comunicato stampa

emesso nella stessa giornata, disponibile sul sito web di Eni (eni.com), e secondo le altre modalità previste dai listing

standard.

Analisi per segmento di business

Exploration & Production

Produzione e prezzi

III Trim.

1.635

79,13

57,20

Produzioni

Petrolio

Gas naturale

Idrocarburi ⁽ᵃ⁾

Prezzi medi di realizzo ⁽ᵇ⁾

Petrolio

Gas naturale

Idrocarburi

IV Trim.

mgl di barili/g

mln di metri cubi/g

mgl di boe/g

$/barile

$/mgl di metri cubi

$/boe

var %

Esercizio

var %

1.708

1.617

1.655

1.610

77,53

57,48

77,60

61,96

74,87

56,23

92,39

69,06

(a) Con effetto 1 gennaio 2023, il coefficiente di conversione da metri cubi a boe del gas naturale è stato aggiornato in 1 mc = 0,00675 barili di petrolio equivalente (in

precedenza 1 mc = 0,00671 boe). L’effetto sulle produzioni è di 5 mila boe/giorno nel quarto trimestre e nell’anno. I precedenti trimestri 2023 sono stati coerentemente

riesposti.

(b) I prezzi si riferiscono alle società consolidate.

Nel quarto trimestre ’23 la produzione di idrocarburi è stata in media di 1,71 milioni di boe/giorno (1,66 milioni di

boe/giorno nell’anno ’23), in aumento del 6% rispetto al quarto trimestre ’22 (+3% rispetto all’anno ’22). La produzione è

stata sostenuta dal ramp-up in Mozambico, dallo start-up del progetto Baleine in Costa d’Avorio, dalla maggiore attività

in Algeria che beneficia anche delle acquisizioni, in Kazakhstan a causa di eventi non pianificati verificatisi nello stesso

periodo del ’22, nonché in Libia e Indonesia. Questi aumenti sono stati compensati dalla minore produzione dovuta al

declino dei campi maturi. Nel confronto sequenziale, la produzione è in aumento di circa il 5% per gli stessi driver descritti

in precedenza.

La produzione di petrolio è stata di 781 mila barili/g nel quarto trimestre ’23 (769 mila barili/g nell’anno ’23, +2% rispetto

all’anno ’22), in aumento dell’1% rispetto al quarto trimestre ’22. La crescita della produzione in Kazakhstan e Costa

d’Avorio è stata in parte compensata dal declino dei campi maturi.

La produzione di gas naturale è stata di 137 mln di metri cubi/g nel quarto trimestre ’23 (131 mln di metri cubi/g nell’anno

’23, +2% rispetto all’anno ’22), in aumento del 10% rispetto al quarto trimestre ’22. La crescita della produzione in Algeria,

Mozambico, a seguito del ramp-up del progetto Coral Floating LNG, Libia, Indonesia e Kazakhstan, è stata compensata

dal declino dei campi maturi.

Riserve certe di idrocarburi – dati preliminari

(miliardi di boe)

Riserve certe al 31 dicembre 2022

Promozioni

Produzione

Riserve certe al 31 dicembre 2023

Tasso di rimpiazzo all sources

(0,6)

Nel 2023 le promozioni nette di riserve certe sono state di 0,4 mld di boe. Le promozioni sono riferibili a nuove scoperte,

estensioni e revisioni di precedenti stime. Tali incrementi rapportati alla produzione dell’anno esprimono un tasso di

rimpiazzo all sources del 67%.

La vita residua delle riserve è di 10,6 anni al 31 dicembre 2023.

L’informativa completa sulle riserve certe di idrocarburi sarà fornita nella Relazione Finanziaria Annuale e nell’Annual

Report on Form 20-F 2023.

Risultati 2

III Trim.

2.542

2.620

2.770

(1.241)

1.529

1.425

IV Trim.

1.463

2.280

2.431

2.923

(128)

2.871

3.486

(1.448)

(1.598)

1.423

1.888

(€ milioni)

Utile (perdita) operativo

Esclusione special items

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti

Proventi (oneri) su partecipazioni

di cui: – Vår Energi

– Azule

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito

tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

I risultati includono:

Costi di ricerca esplorativa:

– costi di prospezioni, studi geologici e geofisici

– radiazione di pozzi di insuccesso

Investimenti tecnici

1.809

1.999

var %

Esercizio

8.549

15.963

1.385

9.934

16.469

(196)

(319)

1.321

2.086

11.059

18.236

(5.543)

(7.402)

5.516

10.834

7.133

var %

6.252

Nel quarto trimestre ’23 il settore Exploration & Production ha registrato un utile operativo adjusted di €2.431 mln, in

calo del 17% rispetto al quarto trimestre ’22 a causa della flessione dei prezzi del petrolio in dollari (marker Brent -5%

nel trimestre) e dei prezzi di riferimento del gas in tutte le aree geografiche, che hanno influito negativamente sui prezzi

di realizzo della produzione, in particolare in Europa, nonchè dell’apprezzamento del tasso di cambio EUR/USD (+5%).

Tali effetti negativi sono stati in parte assorbiti dagli effetti positivi volume/mix. Nell’anno ’23 l’utile operativo adjusted

è stato di €9.934 mln, in calo del 40% rispetto all’anno ’22, a causa degli stessi driver del quarto trimestre, dei maggiori

costi esplorativi nonché del mancato contributo delle società operative angolane a seguito del loro conferimento nella

JV Azule, nel terzo trimestre 2022, i cui risultati sono rilevati nella gestione delle partecipazioni.

Includendo il contributo delle società all’equity, l’utile operativo proforma adjusted del quarto trimestre ’23 ammonta a

€3,3 mld in riduzione del 20% (€13,3 mld nell’anno ’23, -36%).

Nel quarto trimestre ’23, il settore ha registrato un utile netto adjusted di €1.423 mln, con un calo di circa il 25% rispetto

al quarto trimestre ’22 a causa della più debole performance operativa e dei minori proventi da partecipazioni, in

particolare Vår Energi (€454 mln nell’anno ’23 in calo di €497 mln rispetto all’anno ’22).

Su base annua, il tax rate aumenta di oltre 9 punti percentuali rispetto al periodo di confronto (in aumento di oltre 4

punti percentuali nel quarto trimestre ’23) per effetto: (i) dell’impatto del calo dei prezzi del petrolio e del gas; (ii)

dell’impatto dell’imposta sui profitti energetici del Regno Unito, non considerata special item (efficace dal terzo

trimestre 2022); e (iii) dell’impatto di alcuni costi non deducibili (per esempio le radiazioni di costi esplorativi).

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

2 A partire dal quarto trimestre 2023, i risultati dei business Cattura, Stoccaggio e Utilizzo della CO2 e dell’Agri-business, in fase di sviluppo, precedentemente inclusi nel settore E&P, sono

stati riclassificati nel settore “Corporate e altre attività”. I precedenti trimestri 2023 e i dati comparativi sono stati coerentemente riesposti; gli effetti sono immateriali.

Global Gas & LNG Portfolio

Vendite

III Trim.

10,91

Prezzo spot del Gas Italia al PSV

Spread PSV vs. TTF

Vendite di gas naturale

Italia

Resto d’Europa

di cui: Importatori in Italia

Mercati europei

Resto del Mondo

Totale vendite gas ⁽*⁾

di cui: vendite di GNL

IV Trim.

€/MWh

var %

Esercizio

var %

mld di metri cubi

13,61

15,55

24,40

23,84

21,55

50,51

30,67

27,41

24,98

60,52

(*) Include vendite intercompany.

Nel quarto trimestre 2023 le vendite di gas naturale sono state pari a 13,61 mld di metri cubi, in calo del 12% rispetto

allo stesso periodo del 2022, a causa dei minori volumi di gas commercializzati in Italia (-10%) in particolare nel

segmento grossisti e alla borsa. Nei mercati europei i volumi di gas sono diminuiti del 15% per minori vendite in

Germania, Turchia e Benelux. Nell’anno 2023 le vendite di gas naturale sono state pari a 50,51 mld di metri cubi, in calo

del 17% rispetto all’anno 2022, a causa dei minori volumi di gas commercializzati in Italia (-20% rispetto al 2022) in tutti

i segmenti e nei mercati europei (-14% vs. 2022).

Risultati

III Trim.

(213)

IV Trim.

(€ milioni)

Utile (perdita) operativo

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti

Proventi (oneri) su partecipazioni

di cui: SeaCorridor

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito

Utile (perdita) netto adjusted

Investimenti tecnici

var %

1.293

(616)

3.728

(3.665)

(201)

(346)

(260)

Esercizio

2.431

3.730

var %

(1.667)

3.247

3.297

(924)

2.373

2.063

2.050

(1.068)

Nel quarto trimestre 2023 il settore Global Gas & LNG Portfolio ha conseguito un utile operativo adjusted di €677 mln,

riflettendo il positivo esito di una procedura di arbitraggio. Il risultato strutturale del business che non include gli effetti

one-off è sostanzialmente in linea con le assunzioni dell’ultima guidance comunicata al mercato, considerando uno

scenario caratterizzato da una più contenuta volatilità degli spread del gas e dei prezzi.

Nell’anno 2023 l’utile operativo adjusted è stato di €3.247 mln, in crescita del 57% rispetto all’anno 2022, guidato dalle

ottimizzazioni del portafoglio di gas naturale e GNL, rinegoziazioni contrattuali che hanno aiutato a compensare la

contrazione delle importazioni dalla Russia, mantenendo stabilità e sicurezza delle forniture verso i mercati Europei.

Nel quarto trimestre 2023 l’utile operativo proforma adjusted che integra i margini operativi delle società all’equity è di

€717 mln vs. €63 mln nel quarto trimestre 2022 (€3.433 mln nell’anno 2023 vs. €2.063 mln nel periodo di confronto).

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

Enilive, Refining e Chimica

Produzioni e vendite

III Trim.

IV Trim.

Standard Eni Refining Margin (SERM)

Lavorazioni in conto proprio Italia

Lavorazioni in conto proprio resto del Mondo

Totale lavorazioni in conto proprio

Tasso utilizzo impianti di raffinazione

Lavorazioni bio

Tasso utilizzo impianti di raffinazione bio ⁽ᵃ⁾

Marketing

Vendite rete Europa

Vendite rete Italia

Vendite rete resto d’Europa

Quota mercato rete Italia

Vendite extrarete Europa

Vendite extrarete Italia

Vendite extrarete resto d’Europa

Chimica

Vendite prodotti chimici

Tasso utilizzo impianti

$/barile

mln ton

mgl ton

mln ton

mln ton

mln ton

var %

Esercizio

var %

16,88

10,51

27,39

16,12

11,00

27,12

(a) Ricalcolato sulla base della capacità effettiva dell’impianto.

Nel quarto trimestre 2023 il margine di raffinazione indicatore Eni (Standard Eni Refining margin) si è attestato in media

a 8,1 $/barile, rispetto a 13,6 $/barile nel quarto trimestre 2022. Su base annua, i margini di raffinazione registrano un

aumento (10,1 $/barile nei dodici mesi 2023 rispetto a 8,5 $/barile nei dodici mesi 2022) trainati principalmente dalla

riduzione dei prezzi del gas naturale. Si osserva che, nelle correnti condizioni di mercato di contrazione dei differenziali

tra greggi pesanti/leggeri, il SERM non è in grado di rappresentare in maniera completa l’effettivo margine della

raffinazione.

Nel quarto trimestre 2023 le lavorazioni di petrolio e di semilavorati in conto proprio in Italia, pari a 4,30 mln di tonnellate,

sono in aumento del 15% rispetto al quarto trimestre 2022 per effetto dei maggiori volumi lavorati in particolare presso

le raffinerie di Sannazzaro e Milazzo, a seguito di iniziative di ottimizzazione. Nell’anno, le lavorazioni ammontano a 16,88

mln di tonnellate, aumentando del 5% rispetto al 2022, per gli stessi driver del quarto trimestre, in parte compensati

dall’effetto delle maggiori fermate dell’impianto di Livorno. Nel resto del mondo, le lavorazioni sono in diminuzione

rispetto al quarto trimestre 2022 (nel 2023, le lavorazioni registrano una riduzione del 5% rispetto al 2022) a causa dei

minori volumi processati in Germania.

Nel quarto trimestre 2023 i volumi di lavorazione bio pari a 265 mila tonnellate sono più che raddoppiati rispetto

all’analogo periodo del 2022 ed hanno beneficiato del contributo della bioraffineria di Chalmette e dei maggiori volumi

lavorati presso le bioraffinerie di Gela e di Venezia. Su base annua, i volumi di lavorazioni bio ammontano a 866 mila

tonnellate, registrando un aumento del 59% rispetto al 2022, beneficiando del citato contributo di Chalmette e dei

maggiori volumi lavorati presso la bioraffineria di Gela.

Nel quarto trimestre 2023 le vendite rete in Italia pari a 1,32 mln di tonnellate sono in riduzione del 4% rispetto al periodo

di confronto per effetto delle minori vendite di gasolio, a causa del calo dei consumi. Nell’anno 2023, le vendite retail si

attestano a 5,32 mln di tonnellate, sostanzialmente in linea rispetto al 2022.

Nel quarto trimestre 2023 le vendite extrarete in Italia pari a 1,58 mln di tonnellate sono in aumento del 2% rispetto al

quarto trimestre 2022 a seguito principalmente dei maggiori volumi commercializzati di jet fuel. Positiva la performance

su base annua con 6,45 mln di tonnellate, in aumento del 4% rispetto al 2022 per lo stesso driver del trimestre.

Le vendite di prodotti petrolchimici nel quarto trimestre 2023 pari a 0,8 mln di tonnellate registrano un lieve calo rispetto

al periodo di confronto. Nell’anno 2023, le vendite ammontano a 3,1 milioni di tonnellate, in diminuzione del 18% rispetto

al 2022, per la minore disponibilità di prodotti a causa delle fermate programmate presso gli stabilimenti di Marghera e

Dunkerque.

Nel quarto trimestre 2023 il margine del cracker è in calo rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche i margini sul

polietilene e sugli stirenici hanno riportato una riduzione rispetto al quarto trimestre 2022, a seguito dei ridotti prezzi delle

commodity.

Risultati

III Trim.

(363)

(198)

(183)

(€ milioni)

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted

– Enilive

– Refining

– Chimica

Proventi (oneri) finanziari netti

Proventi (oneri) su partecipazioni

di cui: ADNOC R>

St. Bernard Renewables Llc

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito

Utile (perdita) netto adjusted

IV Trim.

(1.503) (1.228)

(237)

(100)

Enilive EDITDA proforma adjusted

Investimenti tecnici

var %

Esercizio

(1.397)

(416)

1.348

1.885

1.929

1.511

(614)

(254)

2.530

(259)

(616)

1.914

1.001

var %

Nel quarto trimestre 2023, Enilive ha conseguito un utile operativo adjusted di €117 mln, in aumento del 5% rispetto al

quarto trimestre 2022 (+8% su base annua a €728 mln) per effetto della solida performance del Marketing.

Il business Refining nel quarto trimestre 2023 ha conseguito un utile operativo adjusted pari a €33 mln che si confronta

con un utile operativo adjusted pari a €355 mln conseguito nel quarto trimestre 2022 (nei dodici mesi 2023 utile

operativo adjusted pari a €441 mln rispetto a €1.511 mln nei dodici mesi 2022). I risultati del quarto trimestre 2023

sono stati negativamente influenzati dalla riduzione dei differenziali tra greggi pesanti e leggeri e dai crack spread dei

prodotti, in parte compensati dalla riduzione del costo delle utilities dovuta al calo dei prezzi del gas naturale, rispetto

al quarto trimestre 2022 che riportava margini di raffinazione eccezionalmente elevati.

Nel quarto trimestre 2023 il business della Chimica gestito da Versalis ha riportato una perdita operativa adjusted pari

a €237 mln, in aumento rispetto al quarto trimestre 2022. Tale risultato riflette il calo della domanda in tutti i segmenti

di business dovuto al rallentamento macroeconomico e ai maggiori costi di produzione in Europa che hanno ridotto la

competitività delle produzioni di Versalis rispetto ai competitors americani ed asiatici. Nell’anno 2023, il business ha

registrato una perdita operativa adjusted pari a €614 mln (€254 mln nel 2022) dovuta alle stesse condizioni di mercato

avverse del trimestre.

Nel 2023 Enilive, Refining e Chimica hanno conseguito un utile operativo proforma adjusted, che include le entità valutate

all’equity, di €0,96 mld (€2,45 mld nel 2022).

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo.

Plenitude & Power

Produzioni e vendite

IV Trim.

III Trim.

Plenitude

Clienti retail/business a fine periodo

Vendite retail e business gas

Vendite retail e business energia elettrica a clienti finali

Capacità installata da fonti rinnovabili a fine periodo

di cui: – fotovoltaico (inclusa potenza installata di storage)

– eolico

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Punti di ricarica veicoli elettrici a fine periodo

Power

Vendita di energia elettrica borsa/clienti liberi

Produzione termoelettrica

mln pdf

mld di metri cubi

terawattora

gigawatt

terawattora

migliaia

terawattora

var %

Esercizio

var %

18,77

17,98

19,88

20,66

22,37

21,37

Al 31 dicembre 2023, i clienti retail/business ammontano a 10,1 mln (gas ed energia elettrica), in linea rispetto al 31

dicembre 2022.

Le vendite retail e business di gas pari a 1,74 mld di metri cubi nel quarto trimestre 2023, sono in calo del 6% rispetto

allo stesso periodo del 2022 principalmente a causa di una riduzione della domanda di mercato. Nell’anno 2023, le

vendite sono state pari a 6,06 mld di metri cubi, in calo del 11% rispetto al 2022, per effetto dello stesso driver del

trimestre.

Le vendite retail e business di energia elettrica ai clienti finali pari a 4,6 TWh nel quarto trimestre 2023 sono in aumento

del 4% rispetto allo stesso periodo del 2022, per effetto principalmente dell’incremento della customer base in Italia.

Nell’anno 2023 le vendite di energia elettrica sono in calo del 4% rispetto all’anno 2022, per effetto principalmente dei

minori consumi.

Al 31 dicembre 2023, la capacità installata da fonti rinnovabili è pari a 3 GW, in aumento di circa 0,8 GW rispetto al 31

dicembre 2022, principalmente grazie alle acquisizioni effettuate in Spagna (Bonete) e negli Stati Uniti (Kellam), allo

sviluppo organico dei progetti in Italia, Spagna e Kazakhstan, nonché all’acquisizione di 3 impianti fotovoltaici negli Stati

Uniti con una capacità totale pari a circa 0,38 GW, definita a fine 2023.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata pari a 0,99 TWh nel quarto trimestre 2023, in aumento del

51%, principalmente grazie al contributo degli asset acquisiti e all’entrata in esercizio dei progetti sviluppati

organicamente. Nell’anno 2023, la produzione è stata pari a 3,98 TWh, in aumento del 56% rispetto all’anno 2022, per

effetto degli stessi driver del trimestre.

I punti di ricarica dei veicoli elettrici installati al 31 dicembre 2023 sono pari a 19 migliaia di unità, in aumento del 45%

rispetto alle 13,1 migliaia di unità al 31 dicembre 2022, in linea con il piano di potenziamento dell’infrastruttura di rete.

Le vendite di energia elettrica borsa/clienti liberi sono state di 4,97 TWh nel quarto trimestre 2023, in calo del 2% rispetto

al periodo di confronto a causa dei minori volumi commercializzati presso il segmento grossista; 19,88 TWh su base

annua 2023, in calo del 11% rispetto all’anno 2022 per i minori volumi commercializzati presso la borsa elettrica e il

segmento grossista.

Risultati

III Trim.

Utile (perdita) operativo

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted

– Plenitude

– Power

Proventi (oneri) finanziari netti

Proventi (oneri) su partecipazioni

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito

Utile (perdita) netto adjusted

Plenitude EDITDA proforma adjusted

Investimenti tecnici

IV Trim.

(178) (4.950)

5.068

(€ milioni)

var %

Esercizio

(464)

(825)

1.145

1.440

(218)

(201)

var %

Nel quarto trimestre 2023 Plenitude ha conseguito un utile operativo adjusted pari a €70 mln grazie ai buoni risultati del

business retail e al ramp-up della capacità installata e dei volumi di produzione da fonti rinnovabili, confermando il valore

del modello di business integrato che ha permesso di cogliere al meglio le dinamiche di scenario. Nei dodici mesi 2023,

il business ha ottenuto un utile operativo adjusted pari a €515 mln, in aumento di €170 mln rispetto al periodo di

confronto per gli stessi driver del trimestre.

Nel quarto trimestre 2023 il business Power di produzione di energia elettrica da impianti a gas ha riportato l’utile

operativo adjusted di €41 mln, sostanzialmente in linea al quarto trimestre 2022. Nei dodici mesi 2023, il business ha

riportato un utile operativo adjusted pari a €166 mln, in calo di €104 mln rispetto all’esercizio 2022 che beneficiava di

uno scenario prezzi particolarmente positivo.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo.

Risultati di Gruppo

III Trim.

22.319

3.126

(250)

3.014

2.620

IV Trim.

(€ milioni)

Ricavi della gestione caratteristica

Utile (perdita) operativo

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) operativo adjusted

Dettaglio per settore di attività

Exploration & Production

var %

24.622

31.525

(423)

1.710

2.769

3.283

3.582

2.431

2.923

(165)

Enilive, Refining e Chimica

Plenitude & Power

Corporate e altre attività

(228)

(175)

(172)

Effetto eliminazione utili interni e altre elisioni di consolidato

(135)

3.014

(122)

3.265

(1.428)

1.837

1.818

1.916

(177)

1.818

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari

Proventi (oneri) da partecipazioni

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito

Utile (perdita) netto adjusted

di competenza: – interessenze di terzi

– azionisti Eni

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

2.769

3.167

(1.509)

1.658

1.638

3.582

(125)

4.358

(1.841)

2.517

2.493

1.346

1.357

1.638

2.493

Esercizio

var %

93.717

8.257

132.512

17.510

(564)

4.986

13.805

3.440

20.386

9.934

3.247

16.469

2.063

(651)

13.805

(443)

1.724

15.086

(6.710)

8.376

8.298

4.747

3.149

8.298

1.929

(680)

20.386

(1.052)

2.630

21.964

(8.608)

13.356

13.301

13.887

(401)

(185)

13.301

(a) Per maggiori informazioni v. tabella “Analisi degli special item”.

Nel quarto trimestre 2023 il Gruppo ha conseguito l’utile operativo adjusted di €2.769 mln con una riduzione del 23%

rispetto al quarto trimestre 2022 dovuta principalmente al settore E&P (-17% a €2.431 mln) per effetto della flessione del

prezzo del petrolio e delle quotazioni del gas naturale, alla debole performance del business della Chimica (una perdita

operativa adjusted di €237 mln, -172% rispetto al quarto trimestre 2022) a causa della flessione della domanda e

dell’incremento della pressione competitiva da parte di prodotti più economici, nonché al significativo deterioramento

dello scenario della raffinazione che ha determinato una sensibile riduzione dell’utile operativo della Raffinazione (-€322

mln). Tale trend è stato in parte compensato dai risultati record di GGP (+€614 mln il risultato operativo adjusted). Su

base annua, il Gruppo ha conseguito un utile operativo adjusted di €13.805 mln, in riduzione del 32% rispetto al 2022, che

riflette il minor contributo dei business E&P, anche per effetto del deconsolidamento delle società operative angolane

conferite alla JV Azule nel terzo trimestre del 2022, e dei business della Raffinazione e della Chimica, in parte compensati

dalla performance del settore GGP e dai risultati positivi dei business Enilive e Plenitude & Power.

Nel quarto trimestre 2023 l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato di €1.638 mln in riduzione di

€855 mln rispetto al quarto trimestre 2022 (-34%) per effetto del minor utile operativo e dei minori risultati delle

partecipate, in parte compensati dalla riduzione degli oneri finanziari principalmente dovuta all’andamento discendente

della curva tassi presa a riferimento per il calcolo del fair value delle attività finanziarie di trading, e all’effetto sui proventi

finanziari dei più elevati tassi medi sulle giacenze attive registrate nell’anno rispetto all’effetto sulle passività finanziarie

che presentano tassi prevalentemente fissi. Nell’esercizio 2023 il Gruppo ha conseguito un utile netto adjusted di €8.298

mln, in riduzione del 38% rispetto al 2022.

Tax rate consolidato: il tax rate consolidato adjusted del quarto trimestre e dell’esercizio 2023 è pari al 47,6% e 44,5%

rispettivamente, in aumento di 5 punti percentuali rispetto ai corrispondenti periodi 2022, per effetto della windfall tax

sugli utili delle società del settore energia del Regno Unito in vigore dal terzo trimestre 2022, dello scenario sfavorevole,

nonché dell’impatto di oneri non deducibili del settore E&P, in particolare le radiazioni di costi esplorativi, in parte

compensati dalla maggiore incidenza dell’utile imponibile conseguito dalle controllate Italiane.

Posizione finanziaria netta e cash flow operativo

III Trim.

1.935

IV Trim.

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

Esercizio

var. ass.

(490)

4.836

13.961

var. ass.

(9.125)

3.434

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

1.357

3.285

2.600

7.803

4.369

– plusvalenze nette su cessioni di attività

(441)

(524)

1.552

– dividendi, interessi e imposte

(138)

1.113

5.598

8.611

(3.013)

(140)

Variazione del capitale di esercizio

3.397

(2.740)

1.811

(1.279)

3.090

Dividendi incassati da partecipate

(238)

2.255

1.545

(1.516)

(2.606)

1.090

(6.283)

(8.488)

2.205

(1.378)

(138)

3.519

(1.873)

(278)

1.359

(2.076)

(195)

(1.327)

(1.844)

3.369

– ammortamenti e altre componenti non monetarie

Imposte pagate

Interessi (pagati) incassati

Flusso di cassa netto da attività operativa

Investimenti tecnici

Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d’azienda

Dismissioni di partecipazioni consolidate, rami d’azienda, attività materiali e immateriali e partecipazioni

Altre variazioni relative all’attività di investimento

Free cash flow

Investimenti e disinvestimenti di attività finanziarie non strumentali all’attività operativa

Variazione debiti finanziari correnti e non correnti

Rimborso di passività per beni in leasing

Flusso di cassa del capitale proprio

Flusso di cassa netto delle obbligazioni subordinate perpetue

(1.327)

(460)

(735)

(418)

15.119

17.460

(2.341)

(1.159)

(2.666)

(2.764)

(9.215)

(8.056)

(722)

(1.066)

(2.592)

(3.311)

(215)

1.202

(606)

(369)

1.184

(1.553)

(348)

2.361

(2.709)

1.173

(293)

(1.547)

2.218

(590)

(585)

(227)

(1.944)

(1.744)

1.763

1.548

3.560

2.194

(963)

(4.882)

(138)

9.656

(2.569)

(994)

(4.841)

(138)

(6.096)

1.408

2.884

Variazioni area di consolidamento e differenze cambio sulle disponibilità

(136)

(1.315)

1.947

1.916

(1.892)

3.606

4.114

(508)

16.498

20.380

(3.882)

Esercizio

var. ass.

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted

(293)

4.593

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

III Trim.

1.359

(195)

4.175

IV Trim.

(€ milioni)

Free cash flow

Rimborso di passività per beni in leasing

Debiti e crediti finanziari società acquisite

Debiti e crediti finanziari società disinvestite

Differenze cambio su debiti e crediti finanziari e altre variazioni ⁽ᵃ⁾

Flusso di cassa del capitale proprio

Flusso di cassa netto delle obbligazioni subordinate perpetue

var. ass.

(293)

(234)

2.218

(227)

(380)

(1.744)

(362)

3.560

(963)

(234)

(155)

9.656

(994)

(512)

(6.096)

(297)

(569)

(1.547)

(560)

(1.944)

(1.061)

(4.882)

(138)

(1.352)

(4.841)

(138)

(464)

(368)

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ANTE PASSIVITA’ PER LEASING

Rimborsi lease liability

Accensioni del periodo e altre variazioni

(2.220)

(730)

(582)

(1.638)

(641)

(3.873)

(1.348)

1.961

(608)

(5.834)

(740)

(637)

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO POST PASSIVITA’ PER LEASING

(2.657)

(444)

(2.213)

(4.258)

2.347

(6.605)

(a) Include debiti verso fornitori classificati come finanziari per effetto del differimento dei termini di pagamento in relazione al sostenimento di costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari (€966 milioni e

€61 milioni nell’esercizio 2023 e 2022, rispettivamente, €294 milioni e €22 milioni nel quarto trimestre 2023 e 2022, rispettivamente, €483 milioni nel terzo trimestre 2023).

Il flusso di cassa netto da attività operativa dell’esercizio 2023 è stato di €15.119 mln, include €2.255 mln di dividendi

distribuiti dalle partecipate, principalmente da Azule Energy, Vår Energi e Adnoc R&T ed è stato impattato dalla riduzione di

circa €0,5 mld della manovra factoring rispetto all’ammontare di crediti commerciali ceduti a fine 2022.

Il flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo si ridetermina in €16.498 mln nell’esercizio 2023, al

netto delle seguenti componenti: l’utile/perdita di magazzino olio e prodotti, la differenza temporanea tra il valore del

magazzino gas calcolato in base al metodo del costo medio ponderato e la misura interna di performance del management

che utilizza il magazzino quale leva di ottimizzazione dei margini, il fair value dei derivati su commodity privi dei requisiti

formali per il trattamento in hedge accounting, o ripartiti proporzionalmente per competenza, nonché accantonamenti a

fondo rischi straordinari (ad esempio relativi agli accantonamenti per il decommisioning delle raffinerie o alle perdite attese

su crediti a causa di eventi al di fuori del rapporto commerciale). Esclude inoltre il pagamento relativo alla windfall tax

straordinaria italiana di €0,4 mld istituita dalla Legge di Bilancio 2023, calcolato sull’utile ante imposte 2022 e stanziato nel

bilancio 2022.

La riconduzione del flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo al flusso di cassa netto da attività

operativa è riportata di seguito:

III Trim.

3.519

IV Trim.

2022 var. ass.

4.175

4.593

(418)

(€ milioni)

Flusso di cassa netto da attività operativa

Esercizio

2022 var. ass.

15.119

17.460

(2.341)

Variazione del capitale di esercizio

(657)

(3.397)

2.740

(1.811)

1.279

(152)

Esclusione derivati su commodity

1.076

(1.053)

1.255

(389)

1.644

(250)

Esclusione (utile) perdita di magazzino

(519)

(564)

1.126

3.744

2.994

15.125

17.786

(2.661)

(138)

1.120

(1.258)

1.373

2.594

(1.221)

3.606

4.114

(508)

16.498

20.380

(3.882)

3.257

3.369

Flusso di cassa netto ante variazione circolante a costi di rimpiazzo

Accantonamenti straordinari su crediti e altri oneri

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted

(3.090)

I capex organici di €9,2 mld nell’esercizio ’23, in aumento dell’11% rispetto al 2022 per effetto del maggiore spending nei

progetti gas naturale/GNL a sostegno della sicurezza energetica e del progetto Baleine in Costa d’Avorio, comprendono gli

apporti di capitale alle società partecipate che stanno implementando progetti per conto di Eni. Al netto di tali capex organici,

il flusso di cassa discrezionale ante variazione circolante si ridetermina in €7,3 mld (€1,2 mld nel trimestre).

Le acquisizioni al netto dei disinvestimenti ammontano a circa €2,4 mld principalmente riferiti all’acquisizione degli asset a

gas di bp in Algeria, alla partecipazione nella bioraffineria St. Bernard (Chalmette), agli asset del business rinnovabili di

Plenitude e del saldo del corrispettivo relativo all’acquisizione del gruppo PLT effettuata alla fine del 2022, in parte

compensati dalla cessione del 49,9% della partecipazione Eni nelle società di gestione dei gasdotti TTPC/Transmed a seguito

dell’accordo con Snam, nonché di altri asset non strategici.

L’incremento dell’indebitamento ante IFRS 16 pari a circa €3,9 mld è dovuto al flusso di cassa netto da attività operativa

adjusted di circa €16,5 mld, agli investimenti netti di €9,2 mld, ai fabbisogni di circolante (€1 mld), al pagamento dei dividendi

agli azionisti Eni e all’acquisto di azioni proprie di €4,8 mld, all’effetto netto di acquisizioni/disinvestimenti (€2,4 mld), ad altre

attività d’investimento e altre variazioni (€1,5 mld), nonché al pagamento delle rate di leasing e delle cedole dei bond ibridi

(€1,1 mld) e della windfall tax straordinaria italiana (€0,4 mld).

Stato patrimoniale riclassificato

31 Dic. 2023

31 Dic. 2022

Immobili, impianti e macchinari

56.299

56.332

Diritto di utilizzo beni in leasing

4.834

4.446

Attività immateriali

6.379

5.525

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

1.576

1.786

(210)

13.862

13.294

2.386

1.978

(€ milioni)

Var. ass.

Capitale immobilizzato

Partecipazioni

Crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa

Debiti netti relativi all’attività di investimento

(2.075)

(2.320)

83.261

81.041

2.220

Capitale di esercizio netto

Rimanenze

Crediti commerciali

Debiti commerciali

Attività (passività) tributarie nette

Fondi per rischi e oneri

Altre attività (passività) d’esercizio

Fondi per benefici ai dipendenti

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

6.186

7.709

(1.523)

13.185

16.556

(3.371)

(14.200)

(19.527)

5.327

(2.114)

(2.991)

(15.533)

(15.267)

(266)

(931)

(1.247)

(13.407)

(13.204)

(203)

(748)

(786)

69.853

67.207

2.646

53.158

54.759

(1.601)

Patrimonio netto

53.618

55.230

(1.612)

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

10.899

7.026

3.873

Passività per beni leasing

5.336

4.951

– di cui working interest Eni

4.856

4.457

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

16.235

11.977

4.258

COPERTURE

69.853

67.207

2.646

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

Gearing

CAPITALE INVESTITO NETTO

Patrimonio netto degli azionisti Eni

Interessenze di terzi

– di cui working interest follower

Al 31 dicembre 2023 il capitale immobilizzato (€83,3 mld) è aumentato di €2,2 mld rispetto al 31 dicembre 2022 per effetto

degli investimenti e delle acquisizioni (in particolare in Algeria, il 50% della bioraffineria Chalmette negli Stati Uniti e la

partecipazione di controllo in Novamont). Questi incrementi sono stati in parte compensati dall’effetto negativo delle

differenze cambio (al 31 dicembre 2023, cambio puntuale EUR/USD pari a 1,105 rispetto al cambio di 1,067 al 31 dicembre

2022, +4%) nonché dagli ammortamenti/svalutazioni e radiazioni di periodo.

Il capitale di esercizio netto (-€13,4 mld) è diminuito di €0,2 mld rispetto al 31 dicembre 2022. Il minor valore delle scorte di

petrolio e prodotti dovuto all’applicazione del metodo del costo medio ponderato in un contesto di prezzi in calo (-€1,5 mld)

l’incremento delle altre attività (passività) d’esercizio (-€1,3 mld) per effetto della variazione del fair value degli strumenti

derivati sono stati in parte compensati dal decremento del saldo tra crediti e debiti commerciali (€2 mld).

Il patrimonio netto (€53,6 mld) di riduce di €1,6 mld rispetto al 31 dicembre 2022 per effetto dell’utile netto del periodo (€4,8

mld), della variazione positiva della riserva cash flow hedge (€0,5 mld) in parte compensati dalle differenze negative di

cambio (circa €2 mld) che riflettono il deprezzamento del dollaro rispetto all’euro, nonché dai dividendi distribuiti agli azionisti

(€3 mld) e del riacquisto di azioni proprie (€1,8 mld).

L’indebitamento finanziario netto 3 ante lease liability al 31 dicembre 2023 è pari a €10,9 mld, in aumento di circa €3,9 mld

Informazioni sulla composizione dell’indebitamento finanziario netto sono fornite a pag. 29.

rispetto al 31 dicembre 2022.

Il leverage 4 – rapporto tra indebitamento finanziario netto ante lease liabilities e patrimonio netto – si attesta a 0,20 al 31

dicembre 2023 (0,13 al 31 dicembre 2022).

Special item

Gli special item dell’utile operativo sono rappresentati da oneri netti di €4.986 mln e €1.710 mln nell’esercizio e nel quarto

trimestre 2023 rispettivamente, con il seguente breakdown per settore:

E&P: oneri netti di €1.385 mln nell’esercizio (€968 mln nel quarto trimestre 2023) relativi principalmente a svalutazioni di

asset di €1.037 mln relative ad alcune proprietà a gas in Italia per effetto del trend al ribasso dei prezzi del gas, ad alcune

proprietà a olio e gas negli USA a seguito revisione riserve e alle svalutazioni per perdite su crediti (€129 mln

nell’esercizio), nonché agli accantonamenti per oneri ambientali (€81 mln nell’esercizio ‘23), nonché accantonamenti per

incentivazione all’esodo del personale dipendente (€40 mln su base annua).

GGP: oneri netti di €816 mln nell’esercizio 2023 (proventi netti di €616 mln nel quarto trimestre 2023) rappresentati

principalmente dalla componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting o vendite

a termine di gas di portafoglio per le quali non è prevista la own use exemption (oneri di €97 mln nell’esercizio ’23, proventi

di €277 mln nel quarto trimestre ’23) e dalla differenza tra la valorizzazione delle rimanenze gas a costo medio ponderato

prevista dagli IFRS e quella gestionale che tiene conto delle dinamiche di invaso e svaso del gas naturale e riporta i

margini (differenziale del costo del gas tra estate e inverno) ed i relativi effetti di hedging in corrispondenza dei prelievi

(oneri di €655 mln nell’esercizio ’23 e proventi di €375 mln nel quarto trimestre ’23, rispettivamente).

Enilive, Refining e Chimica: oneri netti di €1.348 mln nell’esercizio 2023 (€976 mln nel quarto trimestre 2023) relativi

principalmente alla svalutazione degli impianti della chimica dovuta alle minori prospettive reddituali che riflettono un

peggioramento dello scenario di riferimento (€405 milioni in entrambi i reporting periods), al write-off degli investimenti

di mantenimento e asset integrity relativi a CGU con flussi di cassa attesi negativi principalmente nel business Refining

(€359 mln e €132 mln nell’esercizio e nel quarto trimestre 2023, rispettivamente), oneri ambientali (€373 mln e €233 mln

nell’esercizio e nel quarto trimestre 2023, rispettivamente), nonché oneri per incentivazione del personale (€46 mln e €37

mln nell’esercizio ‘23 e nel quarto trimestre ‘23, rispettivamente).

Plenitude & Power: oneri netti per €1.145 mln nell’esercizio 2023 (€289 mln nel quarto trimestre 2023) relativi

principalmente alla componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting, nonché, in

misura minore, l’effetto di alcuni derivati attivati nell’ambito di un programma annuale di copertura, ripartito sui trimestri

2023.

Gli altri special item dell’anno sono relativi alla plusvalenza di €0,8 mld connessa alla cessione del 49,9% delle controllate Eni

che gestiscono i gasdotti TTPC/Transmed e dei relativi diritti di trasporto di gas naturale importato dall’Algeria a seguito

dell’accordo con Snam SpA, compresa la plusvalenza relativa alla valutazione al fair value della partecipazione mantenuta

nella società conferitaria.

In questo comunicato stampa apposite note esplicative illustrano contenuto e significato degli indicatori alternativi di performance in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli

Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Per la definizione di questi indicatori alternativi di performance v. sezione

indicatori alternativi di performance alle pag. 20 e seguenti del presente comunicato stampa.

Altre informazioni, basis of presentation e disclaimer

Il presente comunicato stampa sui risultati consolidati dell’Eni relativi al quarto trimestre e all’esercizio 2023 è stato redatto su base volontaria in

ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

nell’ambito di una policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative della Compagnia rivolta al mercato e agli investitori

in linea con il comportamento dei principali peer che pubblicano un reporting trimestrale. Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al

terzo e quarto trimestre e all’esercizio 2023 e ai relativi comparative period (quarto trimestre ed esercizio 2022). I flussi di cassa sono presentati con

riferimento agli stessi periodi. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022. Le informazioni

economiche, patrimoniali e finanziarie, laddove non diversamente indicato, sono state redatte conformemente ai criteri di rilevazione e valutazione

stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla

Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio

2002. I criteri di rilevazione e valutazione adottati nella preparazione dei risultati del quarto trimestre e dell’esercizio 2023 sono gli stessi adottati nella

redazione della Relazione Finanziaria Annuale 2022 alla quale si rinvia.

Con efficacia 1° gennaio 2023, la società ha proceduto ad aggiornare il coefficiente di conversione del gas naturale da metri cubi a barili di petrolio

equivalente in ragione di 1 mc = 0,00675 barili di petrolio equivalente (in precedenza 1 mc = 0,00671 boe). L’aggiornamento riflette la modifica dei

volumi e della composizione delle diverse proprietà di Eni intervenuta nell’ultimo anno ed è stato determinato raccogliendo i dati del potere calorifico

del gas dei campi a gas di Eni attualmente in esercizio. L’effetto sulla produzione espressa in barili equivalenti di petrolio (“boe”) dell’anno e del quarto

trimestre 2023 è stato di 5 mila boe/giorno. Sono invece trascurabili gli effetti sugli altri indicatori per boe (prezzi di realizzo, costi) e sugli

ammortamenti. Le altre compagnie petrolifere possono adottare coefficienti diversi.

Criteri di redazione

A seguito della costituzione di Enilive (il business della società controllata Eni Sustainable Mobility) con decorrenza 1° gennaio 2023, che gestisce le

bioraffinerie Eni e la vendita al dettaglio di carburanti e soluzioni di smart mobility, il management ha definito la suddivisione dell’utile operativo

adjusted del precedente settore Refining & Marketing “R&M” in due sotto linee di business:

Enilive; e

Refining.

Di seguito è riportata la nuova segment information relativa all’utile operativo adjusted di R&M per i periodi comparativi 2022:

Utile (perdita) operativo adjusted

R&M e Chimica

– Refining & Marketing

– Chimica

Enilive, Refining e Chimica

– Enilive

– Refining

– Chimica

(€ milioni)

I trimestre

Pubblicato

Riesposto

(115)

(115)

II trimestre

Pubblicato

Riesposto

1.104

1.104

III trimestre

Pubblicato

Riesposto

(177)

(177)

IV trimestre

Pubblicato

Riesposto

Non sono state apportate modifiche alle informazioni statutory di Gruppo ai sensi dell’IFRS 8 “Segment Reporting”, che continueranno a presentare il

settore Enilive, Refining e Chimica (ex R&M e Chimica).

A partire dal quarto trimestre ‘23 e con decorrenza 1° gennaio 2023, i risultati di CCUS e Agribusiness di Eni, precedentemente inclusi nei risultati del

settore Exploration & Production, sono stati riclassificati in “Corporate e altre attività”. Di seguito si riporta la ri-segmentazione dell’utile operativo

adjusted dei settori Exploration & Production e “Corporate e altre attività” per i trimestri 2023:

Utile operativo adjusted

II trimestre

I trimestre

(€ milioni)

III trimestre

Pubblicato

Riesposto

Pubblicato

Riesposto

Pubblicato

Riesposto

2.789

(134)

2.806

(151)

2.066

2.077

(107)

2.605

(150)

2.620

(165)

Exploration & Production

Corporate e altre attività

I periodi di confronti 2022 (inclusi l’esercizio e il quarto trimestre) sono stati rideterminati di conseguenza. Tuttavia, l’impatto è immateriale.

Il contenuto e il significato delle misure di risultato non-GAAP e degli altri indicatori alternativi di performance è spiegato da note esplicative dedicate,

in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Misure alternative di performance (Non-GAAP measure)” del presente “Comunicato stampa”.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF che

l’informativa contabile nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Disclaimer

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a: piani di investimento, dividendi, acquisto di

azioni proprie, allocazione dei flussi di cassa futuri generati dalla gestione, evoluzione della struttura finanziaria, performance gestionali future, obiettivi

di crescita delle produzioni e delle vendite, esecuzione dei progetti. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità e

di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli

annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: l’avvio effettivo di nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale, la capacità del management

nell’esecuzione dei piani industriali e il successo nelle trattative commerciali, l’evoluzione futura della domanda, dell’offerta e dei prezzi del petrolio, del

gas naturale e dei prodotti petroliferi, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, fattori geopolitici quali le tensioni

internazionali e l’instabilità socio-politica e i mutamenti del quadro economico e normativo in molti dei Paesi nei quali Eni opera, l’impatto delle

regolamentazioni dell’industria degli idrocarburi, del settore dell’energia elettrica e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di

nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business, l’azione della concorrenza. In

relazione alla stagionalità nella domanda di gas naturale e di alcuni prodotti petroliferi e all’andamento delle variabili esogene che influenzano la gestione

operativa di Eni, quali i prezzi e i margini degli idrocarburi e dei prodotti derivati, l’utile operativo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto del

trimestre non possono essere estrapolati su base annuale.

Il tasso di rimpiazzo all sources delle riserve certe è il rapporto tra gli incrementi delle riserve certe (comprese le operazioni di portafoglio) e la produzione

dell’anno. Un valore del tasso di rimpiazzo delle riserve superiore al 100% indica che nell’anno le promozioni a riserve certe sono state superiori ai volumi

di riserve prodotte. Il tasso di rimpiazzo delle riserve è utilizzato dal management per valutare la capacità dell’impresa di sostenere gli attuali livelli

produttivi attraverso il rimpiazzo della produzione dell’anno con nuove riserve certe. Il tasso di rimpiazzo delle riserve non può essere considerato un

indicatore delle performance produttive future perché l’evoluzione nello sviluppo delle riserve ha per sua natura una componente di rischiosità e

incertezza in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: il successo nello sviluppo di nuovi giacimenti, il completamento delle infrastrutture, l’impatto

delle regolamentazioni dell’industria degli idrocarburi, rischi geopolitici, rischi geologici, rischi ambientali, l’evoluzione dei prezzi del petrolio e del gas

naturale.

Adeguamenti dei dati di preconsuntivo saranno possibili in relazione alla rilevazione del risultato della partecipazione in Saipem di quarto trimestre 2023.

Alternative performance indicators (Non-GAAP measures)

Il management valuta le performance underlying dei settori di business sulla base di misure di risultato non previste dagli IFRS (“Misure

alternative di performance”) che escludono dall’utile operativo e dall’utile netto reported una serie di oneri e proventi che il management valuta straordinari o

non correlati alla gestione industriale (special items) rispettivamente before e after tax che comprendono in particolare: le svalutazioni e le riprese di valore di

asset, le plusvalenze da cessione di immobilizzazioni materiali ed immateriali e di partecipazioni, gli accantonamenti al fondo rischi ambientale e altri fondi, gli

oneri delle ristrutturazioni, il fair value dei derivati di copertura dei rischi commodity/cambio privi dei requisiti formali per l’hedge accounting o per la “own use

exemption”e per analogia gli effetti valutativi relativi ad attività/passività nell’ambito di relazioni di “natural hedge” dei rischi summenzionati, nonché le

svalutazioni delle attività per imposte anticipate. Corrispondentemente è considerata avere natura “special” anche la componente di risultato della valutazione

a equity delle partecipazioni in joint venture e imprese collegate per la quota riferibile ai suddetti oneri e proventi (after tax). Inoltre, è oggetto di esclusione il

cosiddetto profit/loss on stock dato dalla differenza tra il costo corrente delle quantità vendute e quello determinato sulla base del criterio contabile IFRS del

costo medio ponderato per la valutazione delle giacenze di fine periodo. Il profit (loss) on stock non è rilevato nei settori che utilizzano il magazzino come leva

gestionale per ottimizzare i margini. Analogamente a quanto previsto per gli special item, è oggetto di esclusione il profit or loss on stock incluso nei risultati

dalle imprese partecipate valutate all’equity.

Tali misure di risultato sono definite utile operativo adjusted e utile netto adjusted.

Il management ritiene che tali misure di performance consentano di facilitare l’analisi dell’andamento dei business, assicurando una migliore comparabilità dei

risultati nel tempo, avuto riguardo alla presenza di fenomeni non ricorrenti, e, agli analisti finanziari, di valutare i risultati di Eni sulla base dei loro modelli

previsionali. L’informativa finanziaria Non-GAAP deve essere considerata come complementare e non sostituisce le informazioni redatte secondo gli IFRS. Le

altre compagnie possono adottare metodologie differenti per il calcolo delle Non-GAAP measure.

Di seguito la descrizione delle principali misure alternative di performance; le misure di seguito rappresentate sono afferenti a risultati consuntivati:

Utile operativo e utile netto adjusted

L’utile operativo e l’utile netto adjusted sono ottenuti escludendo dall’utile operativo e dall’utile netto reported gli special item e l’utile/perdita di magazzino,

nonché, nella determinazione dell’utile netto dei settori di attività, gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto. Ai fini della

determinazione dei risultati adjusted dei settori, sono classificati nell’utile operativo gli effetti economici relativi agli strumenti finanziari derivati attivati per la

gestione del rischio connesso all’esposizione dei margini industriali e dei debiti e crediti commerciali in valuta ai movimenti dei tassi di cambio e le relative

differenze di cambio di traduzione. L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile netto adjusted è determinato sulla base della natura

di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione, con l’eccezione degli oneri/proventi finanziari per i quali è applicata convenzionalmente l’aliquota

statutory delle società italiane.

Gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto esclusi dall’utile netto adjusted di settore sono rappresentati dagli oneri finanziari sul

debito finanziario lordo e dai proventi sulle disponibilità e sugli impieghi di cassa non strumentali all’attività operativa.

Pertanto, restano inclusi nell’utile netto adjusted di settore gli oneri/proventi finanziari correlati con gli asset finanziari operati dal settore, in particolare i proventi

su crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa e gli oneri finanziari derivanti dall’accretion discount di passività rilevate al valore attuale (in particolare

le passività di smantellamento e ripristino siti nel settore Exploration & Production).

Utile/perdita di magazzino

L’utile/perdita di magazzino deriva dalla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e quello risultante dall’applicazione del costo

medio ponderato prevista dagli IFRS.

Special item

Le componenti reddituali sono classificate tra gli special item, se significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non

ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni

non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di ristrutturazione e ambientali, nonché di oneri/proventi connessi alla

valutazione o alla dismissione di asset, anche se si sono verificati negli esercizi precedenti o è probabile si verifichino in quelli successivi. Inoltre, le differenze e

derivati in cambi relativi alla gestione commerciale e non finanziaria, come avviene in particolare per i derivati in cambi posti in essere per la gestione del rischio

di cambio implicito nelle formule prezzo delle commodity, ancorché gestiti unitariamente sul mercato, sono riclassificati nell’utile operativo adjusted variando

corrispondentemente gli oneri/proventi finanziari. Sono classificati tra gli special item gli effetti contabili dei derivati su commodity valutati a fair value in aggiunta

a quelli privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, anche quelli non ammessi alla “own use exemption”, la quota inefficace

dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri. Analogamente sono classificati

come special items gli effetti valutativi relativi ad attività/passività impiegate in una relazione di natural hedge di un rischio mercato, quali le differenze di cambio

da allineamento maturate su debiti in valuta i cui flussi di rimborso sono assicurati da entrate in valuta altamente probabili. Sia la componente di fair value

sospesa relativa ai derivati su commodity e altri strumenti sia le componenti maturate saranno imputate ai risultati di futuri reporting period al manifestarsi del

sottostante.

In applicazione della Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, le componenti reddituali derivanti da eventi o da operazioni non ricorrenti sono evidenziate,

quando significative, distintamente nei commenti del management e nell’informativa finanziaria.

Leverage

Il leverage è una misura Non-GAAP della struttura finanziaria del Gruppo, evidenziando il grado di indebitamento, ed è calcolato come rapporto tra

l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi azionisti. Il leverage è utilizzato per valutare il grado di solidità e di

efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi e mezzi propri, nonché per effettuare analisi

di benchmark con gli standard dell’industria.

Gearing

Il gearing è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto e misura quanta parte del capitale investito netto è finanziata

con il ricorso ai mezzi di terzi.

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo

Flusso di cassa netto da attività operativa prima della variazione del capitale di esercizio, escludendo l’utile/perdita di magazzino e certe componenti

straordinarie, quali accantonamenti straordinari per perdite su crediti, nonché in considerazione dell’elevata volatilità dei mercati la variazione del fair value dei

derivati su commodity privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, compresi quelli non ammessi alla “own use exemption”,

la quota inefficace dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri.

Free cash flow

Il Free cash flow è la misura che consente il collegamento tra il rendiconto finanziario, che esprime la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo

dello schema di rendiconto finanziario obbligatorio, e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo dello schema di rendiconto

finanziario riclassificato. Il “free cash flow” rappresenta l’avanzo o il deficit di cassa che residua

dopo il finanziamento degli investimenti e chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa

relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari), al capitale proprio (pagamento di dividendi/acquisto netto di azioni

proprie/apporti di capitale), nonché gli effetti sulle disponibilità liquide ed equivalenti delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze cambio da

conversione; (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi relativi al capitale proprio, nonché

gli effetti sull’indebitamento finanziario netto delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze di cambio da conversione.

Indebitamento finanziario netto

L’indebitamento finanziario netto è calcolato come debito finanziario al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti, delle attività finanziarie valutate al fair

value con effetti a conto economico, nonché dei crediti finanziari a breve termine non strumentali all’attività operativa. Assumono la qualificazione di strumentali

all’attività operativa le attività finanziarie funzionali allo svolgimento delle operations.

Riconciliazione risultati Non-GAAP vs. risultati GAAP

Corporate e Altre

attività

GRUPPO

Plenitude & Power

1.377

(277)

2.431

2.871

(1.448)

(105)

(236)

(616)

(201)

(228)

(336)

1.423

(241)

Global Gas & LNG

Portfolio

(321)

Exploration &

Production

(178)

1.293

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

Imposte sul reddito ⁽ᵃ⁾

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

(1.503)

1.463

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti ⁽ᵃ⁾

Proventi (oneri) su partecipazioni ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) ante imposte adjusted

(237)

Enilive, Refining e

Chimica

IV Trimestre 2023

Effetto eliminazione

utili interni

(€ milioni)

(135)

(135)

(101)

1.710

2.769

3.167

(1.509)

1.658

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.638

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

1.346

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.638

(a) Escludono gli special item.

Effetto eliminazione

utili interni

GRUPPO

3.728

Corporate e Altre

attività

2.280

Esclusione (utile) perdita di magazzino

(1.228) (4.950)

(535)

(423)

Enilive, Refining e

Chimica

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

IV Trimestre 2022

Plenitude & Power

(€ milioni)

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

(3.999)

(135)

5.110

1.076

(133)

2.923

(128)

(3.665)

5.068

(175)

3.283

3.582

(125)

3.486

(1.598)

(346)

(100)

(225)

1.888

(260)

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti ⁽ᵃ⁾

Imposte sul reddito ⁽ᵃ⁾

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

plusvalenze nette su cessione di asset

Proventi (oneri) su partecipazioni ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) ante imposte adjusted

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

4.358

(1.841)

2.517

2.493

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.357

2.493

(a) Escludono gli special item.

Enilive, Refining e

Chimica

Plenitude & Power

Corporate e Altre

attività

8.549

2.431

(1.397)

(464)

(943)

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

1.037

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

GRUPPO

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

Esercizio 2023

Effetto eliminazione

utili interni

(€ milioni)

8.257

1.802

1.255

1.144

(105)

Special item dell’utile (perdita) operativo

1.385

1.348

1.145

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti ⁽ᵃ⁾

9.934

(196)

3.247

(651)

(195)

1.321

11.059

(5.543)

3.297

(924)

(259)

(218)

(870)

5.516

2.373

(623)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Proventi (oneri) su partecipazioni ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito ⁽ᵃ⁾

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

1.111

4.986

13.805

(443)

1.724

15.086

(6.710)

8.376

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

8.298

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

4.747

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

3.149

8.298

(a) Escludono gli special item.

(825)

(1.956)

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

17.510

(564)

1.062

2.056

1.140

1.412

(389)

506 (1.667)

1.885

1.440

1.276

3.440

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

(148)

(1.805)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

GRUPPO

(416)

Effetto eliminazione

utili interni

3.730

Corporate e Altre

attività

15.963

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

Plenitude & Power

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

Esercizio 2022

Enilive, Refining e

Chimica

(€ milioni)

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti ⁽ᵃ⁾

16.469

(319)

2.063

1.929

(680)

(669)

Proventi (oneri) su partecipazioni ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) ante imposte adjusted

2.086

18.236

2.050

2.530

(1.440)

Imposte sul reddito ⁽ᵃ⁾

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

(7.402)

(1.068)

(616)

(201)

10.834

1.914

(767)

20.386

(1.052)

2.630

21.964

(8.608)

13.356

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

13.301

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

13.887

(401)

(185)

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

13.301

(a) Escludono gli special item.

Effetto eliminazione

utili interni

GRUPPO

Corporate e Altre

attività

2.542

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Plenitude & Power

Global Gas & LNG

Portfolio

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

III trimestre 2023

Enilive, Refining e

Chimica

(€ milioni)

(161)

(285)

3.126

(363)

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted

Proventi (oneri) finanziari netti ⁽ᵃ⁾

Proventi (oneri) su partecipazioni ⁽ᵃ⁾

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Imposte sul reddito ⁽ᵃ⁾

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

(250)

(313)

2.620

2.770

(1.241)

(213)

(183)

(165)

(155)

1.529

(152)

(172)

(172)

(123)

3.014

(122)

3.265

(1.428)

1.837

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

1.818

1.916

(177)

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.818

(a) Escludono gli special item.

Analisi degli special item

III Trim.

(€ milioni)

Oneri ambientali

Svalutazioni (riprese di valore) nette

Radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

Plusvalenze nette su cessione di asset

Accantonamenti a fondo rischi

Oneri per incentivazione all’esodo

(152)

IV Trim.

2.056

1.377

1.802

1.140

Derivati su commodity

Altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

1.076

1.255

(389)

(133)

1.111

1.710

3.283

4.986

3.440

Differenze e derivati su cambi

Esercizio

Oneri (proventi) finanziari

di cui:

(127)

– riclassifica delle differenze e derivati su cambi nell’utile (perdita) operativo

(149)

Oneri (proventi) su partecipazioni

(201)

(698)

(2.834)

di cui:

– plusvalenza SeaCorridor

– plusvalenza cessione Vår Energi

– plusvalenza netta cessione asset Angolani

(834)

Imposte sul reddito

Totale special item dell’utile (perdita) netto

(448)

(2.542)

(499)

1.335

(1.855)

1.338

(1.180)

3.138

(683)

(204)

1.346

1.357

3.149

(185)

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Riconduzione utile operativo proforma adjusted di Gruppo

III Trim.

IV Trim.

2.620

3.397

(€ milioni)

Utile operativo adjusted E&P

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted E&P

Utile operativo adjusted GGP

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Esercizio

var %

var %

2.431

2.923

9.934

16.469

1.220

3.414

4.431

3.320

4.143

13.348

20.900

3.247

2.063

Utile operativo proforma adjusted GGP

3.433

2.063

Utile operativo adjusted Enilive, Refining e Chimica

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

1.929

Utile operativo proforma adjusted Enilive, Refining e Chimica

2.445

Utile operativo adjusted altri settori

(117)

Effetto eliminazione utili interni

(135)

3.755

4.985

17.809

25.333

(172)

3.953

Utile operativo proforma adjusted di Gruppo

Riconciliazione GAAP vs Non-GAAP del conto economico

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Risultati

adjusted

1.761

2.769

Utile operativo

8.257

5.002

13.805

(110)

Proventi/oneri finanziari

(473)

Proventi/oneri da partecipazioni

2.422

(698)

1.724

. Adnoc R&T

. St. Bernard Renewables Llc

Special

items

Risultati

reported

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Profit on

stock

Esercizio

Riclassifica

oneri

finanziari

IV Trimestre

Risultati

reported

(€ milioni)

. Vår Energi

. Azule

(443)

(950)

(499)

(1.509)

Imposte sul reddito

(5.370)

(160)

(1.180)

(6.710)

Utile netto

4.836

3.138

8.376

1.335

1.658

1.346

1.638

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

4.747

3.149

8.298

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Risultati

adjusted

Profit on

stock

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Esercizio

Profit on

stock

IV Trimestre

Risultati

adjusted

3.416

(133)

3.582

Utile operativo

(564)

3.291

20.386

(236)

(125)

Proventi/oneri finanziari

(925)

(149)

(1.052)

1.102

(201)

Proventi/oneri da partecipazioni

5.464

(2.834)

2.630

(124)

. Vår Energi

. Azule

. Adnoc R&T

Risultati

reported

(423)

Risultati

reported

17.510

(€ milioni)

(213)

(1.855)

(1.841)

Imposte sul reddito

(8.088)

(683)

(8.608)

1.338

2.517

Utile netto

13.961

(401)

(204)

13.356

1.357

2.493

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

13.887

(185)

13.301

Profit on

stock

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

III Trimestre 2023

Risultati

adjusted

(250)

3.014

(120)

(122)

Risultati

reported

Utile operativo

3.126

Proventi/oneri finanziari

(€ milioni)

Proventi/oneri da partecipazioni

. Vår Energi

. Azule

. Adnoc R&T

. St. Bernard Renewables Llc

Imposte sul reddito

(1.503)

(1.428)

Utile netto

1.935

(177)

1.837

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

1.916

1.818

Analisi delle principali voci del conto economico

Ricavi della gestione caratteristica

III Trim.

Esercizio

IV Trim.

var %

6.004

Exploration & Production

6.334

7.322

23.903

31.194

3.001

Global Gas & LNG Portfolio

5.450

10.844

20.139

48.586

14.387

Enilive, Refining e Chimica

13.551

14.736

52.558

59.178

3.863

4.831

14.256

20.883

1.972

1.886

(19.111)

(29.215)

(€ milioni)

2.669

Plenitude & Power

Corporate e altre attività

(4.200)

var %

(5.154)

(6.806)

24.622

31.525

Elisioni di consolidamento

22.319

93.717 132.512

Costi operativi

III Trim.

IV Trim.

16.944

Esercizio

19.836

28.252

Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

(€ milioni)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

di cui: incentivi per esodi agevolati e altro

17.657

73.887

102.529

3.136

3.015

77.272

105.497

20.908

29.138

var %

var %

Ammortamenti, svalutazioni, riprese di valore e radiazioni

III Trim.

IV Trim.

1.443

(€ milioni)

Exploration & Production

Esercizio

var %

var %

1.609

1.783

6.148

6.017

Global Gas & LNG Portfolio

Enilive, Refining e Chimica

Plenitude & Power

Corporate e altre attività

Effetto eliminazione utili interni

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di

utilizzo beni in leasing

1.985

2.096

1.377

1.805

Ammortamenti, svalutazioni e riprese di valore

3.362

2.971

1.890

Radiazioni

3.677

3.471

1.769

7.479

7.205

1.802

1.140

9.281

8.345

9.816

8.944

Proventi (oneri) su partecipazioni

(€ milioni)

Esercizio 2023

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Dividendi

Plusvalenze (minusvalenze) nette da cessione di partecipazioni

Altri proventi (oneri) netti

Exploration & Global Gas & Enilive, Refining

Production LNG Portfolio

e Chimica

1.009

Corporate e

altre attività

Gruppo

1.314

1.210

Plenitude &

Power

2.422

Leverage e indebitamento finanziario netto

Il “leverage” misura il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto

e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi. Il management Eni utilizza il leverage per valutare il grado di

solidità e di efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi

e mezzi propri, nonché per effettuare analisi di benchmark con gli standard dell’industria.

(€ milioni)

Debiti finanziari e obbligazionari

31 Dic. 2023

31 Dic. 2022

Var. ass.

1.812

28.729

26.917

– Debiti finanziari a breve termine

7.013

7.543

(530)

– Debiti finanziari a lungo termine

21.716

19.374

2.342

Disponibilità liquide ed equivalenti

(10.193)

(10.155)

(6.782)

(8.251)

1.469

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

(855)

(1.485)

10.899

7.026

3.873

Passività per beni in leasing

5.336

4.951

– di cui working interest Eni

4.856

4.457

– di cui working interest follower

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

16.235

11.977

4.258

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

53.618

55.230

(1.612)

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

Schemi di bilancio IFRS

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Altre attività finanziarie

Crediti commerciali e altri crediti

Rimanenze

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Diritto di utilizzo beni in leasing

Attività immateriali

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Altre partecipazioni

Altre attività finanziarie

Attività per imposte anticipate

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine

Debiti commerciali e altri debiti

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine

Passività per beni in leasing a lungo termine

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Passività per imposte differite

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita

TOTALE PASSIVITÀ

Capitale sociale

Utili relativi a esercizi precedenti

Riserve per differenze cambio da conversione

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) netto

Totale patrimonio netto di Eni

Interessenze di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

31 Dic. 2023

31 Dic. 2022

10.193

6.782

16.713

6.186

5.642

46.872

10.155

8.251

1.504

20.840

7.709

12.821

61.597

56.299

4.834

6.379

1.576

12.618

1.244

2.352

4.480

3.260

93.184

2.609

142.665

56.332

4.446

5.525

1.786

12.092

1.202

1.967

4.569

2.236

90.269

152.130

4.092

2.921

1.128

20.734

1.685

5.584

36.144

4.446

3.097

25.709

2.108

12.473

48.717

21.716

4.208

15.533

4.702

4.096

51.041

1.862

89.047

4.005

32.686

5.570

8.483

(2.333)

4.747

53.158

53.618

142.665

19.374

4.067

15.267

5.094

3.234

48.075

96.900

4.005

23.455

7.564

8.785

(2.937)

13.887

54.759

55.230

152.130

CONTO ECONOMICO

III Trim.

22.319

22.650

(16.944)

(663)

(1.769)

3.126

1.874

(2.126)

(120)

3.438

(1.503)

1.935

1.916

3.290,2

3.300,0

(€ milioni)

Ricavi della gestione caratteristica

Altri ricavi e proventi

Totale ricavi

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

Altri proventi (oneri) operativi

Ammortamenti

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in leasing

Radiazioni

UTILE (PERDITA) OPERATIVO

Proventi finanziari

Oneri finanziari

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Strumenti finanziari derivati

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

Imposte sul reddito

Utile (perdita) netto

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Utile (perdita) per azione (€ per azione)

– semplice

– diluito

Numero medio ponderato di azioni in circolazione (milioni)

– semplice

– diluito

IV Trim.

24.622

31.525

25.027

31.815

(19.836) (28.252)

(139)

(933)

(817)

(1.985)

(2.096)

(1.377)

(875)

(315)

(500)

(423)

2.347

2.376

(2.435)

(2.602)

(110)

(236)

1.102

1.130

(950)

Esercizio

93.717

132.512

1.150

1.175

94.867 133.687

(73.887) (102.529)

(249)

(3.136)

(3.015)

(1.736)

(7.479)

(7.205)

(1.802)

(1.140)

(535)

(599)

8.257

17.510

7.417

8.450

(8.113)

(9.333)

(473)

(925)

1.314

1.841

1.108

3.623

2.422

5.464

10.206

22.049

(5.370)

(8.088)

4.836

13.961

4.747

13.887

3.242,8

3.306,1

3.371,9

3.378,2

3.303,8

3.327,1

3.483,6

3.490,0

PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO

IV Trim.

Esercizio

Utile (perdita) netto del periodo

4.836

13.961

Componenti non riclassificabili a conto economico

Rivalutazione di piani a benefici definiti per i dipendenti

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate

con il metodo del patrimonio netto

(€ milioni)

Variazione fair value partecipazioni valutate al fair value con effetti a OCI

Effetto fiscale

(2.253)

(1.498)

(1.587)

1.643

(2.344)

(5.035)

(1.994)

1.095

5.045

(1.463)

(158)

(234)

Totale altre componenti dell’utile (perdita) complessivo

(2.271)

(1.478)

(1.576)

1.757

Totale utile (perdita) complessivo del periodo

(2.091)

(808)

3.260

15.718

(2.122)

(847)

3.171

15.643

Componenti riclassificabili a conto economico

Differenze di cambio da conversione dei bilanci in moneta diversa dall’euro

Variazione fair value strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate

con il metodo del patrimonio netto

Effetto fiscale

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(€ milioni)

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2022

Totale utile (perdita) complessivo

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

Cessione EniPower

Acquisto azioni proprie

Imposte su cedole Bond ibrido

Altre variazioni

Totale variazioni

44.519

15.718

(3.022)

(138)

(2.400)

10.711

55.230

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 31 dicembre 2022

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2023

Totale utile (perdita) complessivo

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

Acquisto di azioni proprie

54.759

55.230

3.260

(3.005)

(138)

(1.837)

Emissione bond convertibile

Imposte su cedole bond ibrido

Altre variazioni

Totale variazioni

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 31 dicembre 2023

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

(1.612)

53.618

53.158

RENDICONTO FINANZIARIO

III Trim.

IV Trim.

1.935

1.769

(357)

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in

leasing

Radiazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Esercizio

4.836

13.961

1.985

2.096

7.479

7.205

1.377

1.802

1.140

(266)

(665)

(1.314)

(1.841)

Plusvalenze nette su cessioni di attività

(441)

(524)

Dividendi

(134)

(255)

(351)

(146)

(517)

(159)

1.000

1.033

(227)

5.370

8.088

(173)

(242)

(700)

(2.773)

(135)

1.503

(107)

(140)

(1.025)

Interessi attivi

Interessi passivi

Imposte sul reddito

Altre variazioni

Flusso di cassa del capitale di esercizio

3.397

1.811

(1.279)

– rimanenze

2.203

1.792

(2.528)

(615)

– crediti commerciali

(2.106)

3.322

(1.036)

– debiti commerciali

2.851

1.536

(4.829)

2.284

– fondi per rischi e oneri

2.028

– altre attività e passività

(1.095)

(1.332)

1.429

(2.027)

Variazione fondo per benefici ai dipendenti

Dividendi incassati

(239)

Interessi incassati

Interessi pagati

2.255

1.545

(172)

(163)

(919)

(851)

(1.378)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati

(1.516)

(2.606)

(6.283)

(8.488)

3.519

(2.438)

(1.806)

Flusso di cassa netto da attività operativa

Flusso di cassa degli investimenti

– attività materiali

4.175

(3.688)

(2.382)

4.593

(3.324)

(2.597)

15.119

(12.404)

(8.739)

17.460

(10.793)

(7.700)

– attività immateriali

(284)

(167)

(476)

(356)

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti acquisite

– partecipazioni

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione debiti relativi all’attività di investimento

Flusso di cassa dei disinvestimenti

(649)

(213)

(743)

(323)

(119)

(1.277)

(1.315)

(415)

(182)

(1.636)

(1.675)

(350)

2.989

1.096

1.304

– diritto di utilizzo prepagato beni in leasing

(451)

– attività materiali

– attività immateriali

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti cedute

– partecipazioni

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

(1.805)

Flusso di cassa netto da attività di investimento

1.173

(2.528)

(590)

(2.965)

2.194

(9.365)

(7.018)

RENDICONTO FINANZIARIO (segue)

IV Trim.

III Trim.

(€ milioni)

(2.374)

(195)

(623)

(790)

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine

Rimborso di passività per beni in leasing

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

Dividendi pagati ad azionisti Eni

Dividendi pagati ad altri azionisti

Apporti netti di capitale da azionisti terzi

Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in società consolidate

Acquisto di azioni proprie

Effetto emissione di obbligazioni convertibili

Pagamenti di cedole relative ad obbligazioni perpetue

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(607)

(3.598)

(790)

(286)

(227)

(298)

(738)

(1.224)

(4.074)

(994)

1.375

(3.009)

(2.400)

(928)

(2.807)

4.971

(3.161)

(963)

(1.495)

(3.046)

(1.803)

(138)

(5.668)

(138)

(8.542)

(136)

9.573

(1.315)

11.496

10.181

1.916

8.265

10.205

10.181

10.205

10.181

2022 var %

1.809

1.999

1.569

1.704

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo

9.573

(278)

(293)

1.241

(747)

Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti

(1.844)

11.417

Esercizio

Investimenti tecnici

III Trim.

IV Trim.

1.425

(€ milioni)

Exploration & Production

di cui: – acquisto di riserve proved e unproved

1.213

– ricerca esplorativa

– sviluppo di idrocarburi

Global Gas & LNG Portfolio

Esercizio

7.133

6.252

var %

6.293

5.238

Enilive, Refining e Chimica

– Enilive e Refining

Plenitude & Power

– Plenitude

9.215

8.056

1.873

– Chimica

– Power

Corporate e altre attività

Elisioni di consolidamento

Investimenti tecnici ⁽ᵃ⁾

2.666

2.764

(a) I costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari i cui fornitori hanno concesso dilazioni di pagamento che hanno comportato la classificazione del debito come finanziario sono rilevati nelle altre variazioni del

rendiconto finanziario riclassificato e non sono riportati nella tabella (€966 milioni e €61 milioni nell’esercizio 2023 e 2022, rispettivamente, €294 milioni e €22 milioni nel quarto trimestre 2023 e 2022, rispettivamente,

€483 milioni nel terzo trimestre 2023).

Nell’anno 2023 gli investimenti di €9.215 milioni (€8.056 milioni nell’anno 2022) evidenziano un aumento del 14% e hanno

riguardato principalmente:

– lo sviluppo di giacimenti di idrocarburi (€6.293 milioni) in particolare in Costa d’Avorio, Congo, Egitto, Italia, Emirati Arabi

Uniti, Libia e Algeria;

– l’attività di raffinazione bio e tradizionale in Italia e all’estero e l’attività di biometano (€621 milioni) finalizzati essenzialmente

ad attività di sviluppo, di asset integrity e stay-in-business, nonché agli interventi in materia di salute, sicurezza e ambiente;

nel marketing (€174 milioni) interventi per obblighi di legge e stay-in-business della rete di distribuzione di prodotti petroliferi

in Italia e nel resto d’Europa;

‐ Plenitude (€637 milioni) relativa principalmente allo sviluppo del business delle rinnovabili, acquisizione di nuovi clienti e

attività di sviluppo di infrastrutture di rete per veicoli elettrici.

Performance di Sostenibilità

Esercizio

TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili)

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni dirette di metano (Scope 1)

Volumi di idrocarburi inviati a flaring di routine

Volumi totali di oil spill (>1 barile)

(milioni di tonnellate di CO₂ eq.)

(migliaia di tonnellate di CH₄)

(miliardi di Sm³)

(migliaia di barili)

Acqua di formazione reiniettata

I KPI fanno riferimento a dati 100% degli asset operati, e comprendono anche il contributo di asset cooperati.

TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) della forza lavoro pari a 0,40, in calo rispetto al 2022 per effetto dei

Emissioni dirette di GHG (Scope 1): pari a 38,7 mln di tonnellate di CO2eq, sono in lieve riduzione rispetto al 2022,

minori infortuni occorsi a personale contrattista. Rispetto al 2014 l’indice migliora del 42%.

principalmente per effetto del calo delle emissioni nei business Chimica, Power e GGP, in parte compensato

dall’incremento nel business Exploration & Production.