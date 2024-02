(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 *Domani si riunisce il consiglio territoriale Ravenna sud*

Domani, giovedì 15 febbraio, alle 20.45, nella sede dell’ufficio decentrato in via Berlinguer 11, si riunirà il consiglio territoriale di Ravenna sud.

All’ordine del giorno il parere sulla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 259/2003, per l’installazione di nuovo impianto con infrastruttura di telefonia mobile in viale Vincenzo Randi.

