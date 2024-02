Aun 13 feb. 024 (pag 1)

(AGENPARL) – mar 13 febbraio 2024 *Turismo: continua la promozione della Regione, Umbria protagonista in TV*

(aun) – Perugia 13 feb. 024 – “Far conoscere i territori entrando nella

loro quotidianità, per apprezzare i piccoli e grandi tesori della nostra

regione naturalmente vocata all’accoglienza”. Ad annunciarlo è l’assessore

al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria, Paola

Agabiti, sottolineando che “per continuare a realizzare la strategia

comunicativa scelta dall’Assessorato al fine di dare all’Umbria sempre

maggiore visibilità, sono tornate a riaccendersi nei territori le

telecamere Rai con una programmazione finalizzata anche ad entrare in

contatto con le comunità che vivono le città e i borghi ricchi di storia,

tradizioni e cultura”.

Dopo l’appuntamento di domenica 11 febbraio, su Rai 2 con la

trasmissione “Origini”, che ha percorso Castiglione del Lago, Tuoro,

Gubbio, Piegaro, Terni e Amelia, la programmazione continua con “Linea

verde Life”, con i territori del Folignate, la Cascata del Menotre e Pale,

le Terme di Triponzo (Borgo Cerreto), Sellano (Ponte Tibetano), Foligno,

Spoleto, Fonti del Clitunno, Spello e Trevi.

A seguire arrivano “Il Provinciale”, che ha percorso le strade di Assisi,

di Spoleto e Norcia, e “Linea Verde”, che porterà nelle case degli italiani

le bellezze di Gualdo Tadino, Gubbio, Città di Castello e Costacciaro. Sono

già in programmazione un’altra puntata di “Linea verde” e altri interventi

in trasmissioni Rai della programmazione della mattina così come del

pomeriggio.

“Il nostro obiettivo – ha commentato l’assessore Agabiti – è quello di

continuare a investire in un’attività di promozione multisettoriale per

attirare varie fasce di visitatori, visto che l’offerta turistica che la

nostra regione può offrire è fortemente variegata e ricca di attrazioni”.