Uispress n. 6 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 9 febbraio 2024

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Uispress n. 6 – venerdì 9 febbraio 2024 Anno XLII

Giocagin si presenta: un manifesto per movimenti sostenibili e fantasia in libertà

Giocagin negli anni si è guadagnato un posto nel cuore di sportivi di tutte le età, che amano il movimento, la musica e la condivisione di uno spettacolo. “Giocagin è una manifestazione storica dell’Uisp, ma negli anni si è evoluta ed è cresciuta, accogliendo anche pratiche motorie diverse e sempre più nuove”, racconta *Paola Morara, responsabile Ginnastiche Uisp*. “E’ un’occasione in cui ci si concentra nel fare qualcosa con gli altri, una manifestazione che costruisce lo spirito associativo, anche attraverso l’interazione tra i diversi Settori di attività”, dice *Fabrizio Federici, responsabile Danza Uisp*.

Anche *Luca Bassetto, responsabile Pattinaggio Uisp*, valorizza il carattere multidisciplinare di Giocagin: “Una delle funzioni più importanti di questa manifestazione sia proprio il fatto di evidenziare che lo sport sociale si può praticare ovunque e in qualsiasi momento e divertirsi”. “Le nostre società presentano le attività quotidiane e corsistiche, in uno spirito promozionale che permette di sperimentare anche pratiche meno conosciute”, aggiunge *Michele Chendi, responsabile Discipline orientali Uisp*

[1] Una settimana a Giocagin: ecco il video. Uisp insieme a Libera per la giustizia sociale. Parla M. Ceccantini

Manca pochissimo a Giocagin che vivrà le sue giornate centrali *sabato 17* e *domenica 18 febbraio*: decine di Comitati Uisp insieme ai Settori di attività sono al lavoro per coinvolgere il maggior numero di società sportive del territorio. Il *claim* di quest’anno è “*Movimenti sostenibili*”, dove Giocagin promuove un tipo di movimento equilibrato e green per tutte e per tutti, nel rispetto dei propri corpi e delle proprie vocazioni. Tutto ciò grazie a un video che promuove l’inziativa. *ECCO IL VIDEO DI LANCIO [2]

*”Giocagin è giunta alla 36^ edizione dimostrando una longevità importante – dice *Marco Ceccantini, responsabile manifestazioni nazionali Uisp* – e torna ad essere partner di un soggetto importante come *Libera*, di cui *l’Uisp è tra i soci fondatori*.” *Uisp e Libera* saranno* insieme* nel percorso verso il *21 marzo*, *per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie [3] *con una grande manifestazione nazionale che si terrà a Roma

[4] “Un fiume” di divertimento con il Carnevale: manifestazioni Uisp a Trapani, Sassari e Roma

*Domenica 11 febbraio* torna il “*Carnevale Tiberino*”, l’evento di carattere ludico-sportivo che promuove il territorio del bacino del *Tevere* a *Roma*. Una vera e propria festa, promossa da *Uisp Roma*, che avvicina i cittadini alla salvaguardia del fiume attraverso il divertimento. L’*appuntamento* per tutti è *a* *Scalo de Pinedo*, con inizio alle ore 10. Previste anche animazioni per bimbi e famiglie. *Gianni Russo, responsabile ambiente Sda Acquaviva Uisp* parla di un evento “finalizzato a *valorizzare il fiume e le sue sponde*”.

Anche *Uisp Sassari* festeggerà *martedì grasso*, il *13 febbraio* presso l’Hangar Sport Center in via Gioscar, 9. Qui, la Polisportiva Gans, affiliata Uisp, sarà impegnata nel festeggiare Carnevale tutto il giorno dalle 7.30 alle 17 con giochi a tema carnevaleco, sport, pentolaccia e frittelle

[5] La storia di Maria Cecilia e quella di Balon Mundial, sport e inclusione con Uisp Torino e Piemonte

Questa è una delle tante e belle storie che lo sportpertutti Uisp può raccontare a Torino e in Piemonte. Una *storia* di *libertà e democrazia*, quella di *Maria Cecilia Peña*, responsabile della comunicazione della Onlus Balon Mundial, che è stata pubblicata sul sito *piemontesport.to.it [6]*.

Arriva da lontano come la piscina al femminile, lo sport quotidiano delle donne, le camminate antirazziste, i tornei arcobaleno e tanto altro ancora. Fu proprio da questi tornei e dai giovani che vi partecipavano, che nacque l’idea di organizzare il torneo *Balon Mundial [7]*.

Giornalista venezuelana, Maria Cecilia è arrivata in Italia nel 2018 per studiare Scienze della comunicazione; ha lottato per i diritti del suo popolo e per la sua passione: il calcio. “In Venezuela non potevo giocare a calcio, considerato uno sport da maschi. Una volta arrivata in Italia, *ho deciso di inseguire la mia passione*”

[8] Forum Terzo settore, Vanessa Pallucchi: “Grave non approvare slittamento regime Iva per le associazioni”

*L’Uisp si unisce alle preoccupazioni del Forum nazionale terzo settore*, sul rischio che la norma sul regime Iva per per il terzo settore non venga approvata con il decreto Milleproroghe.

“Apprendiamo con molta preoccupazione che la norma che avrebbe previsto lo slittamento dell’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore al 1 gennaio 2025 *rischia di non essere approvata* *all’interno del* decreto *Milleproroghe* – dichiara *Vanessa Pallucchi*, portavoce del Forum Terzo Settore – Si tratta di un emendamento sottoscritto inizialmente da numerose forze politiche. Sarebbe davvero grave questo dietrofront, che peserebbe su migliaia di piccole associazioni nel nostro Paese. Gli oneri burocratici e amministrativi per il terzo settore sarebbero davvero pesanti. In oltre due anni in cui il Forum ha sottolineato l’urgenza e l’importanza di risolvere l’inquadramento del regime Iva per gli Enti di Terzo Settore non commerciali, non è arrivata nessuna risposta soddisfacente: oggi il rischio è di penalizzare, senza alcuna motivazione adeguata, proprio le migliori realtà del nostro Paese”

[9] Il “nuovo” lavoro sportivo: convegno promosso da Cnel e Sapienza a Roma. Interverrà Tiziano Pesce

Un incontro per parlare delle ultime novità che riguardano il lavoro sportivo. Sarà questo il tema del confronto tra parti sociali, istituzioni e studiosi del diritto dal titolo: “*Il nuovo lavoro sportivo alla luce dei Ccnl depositati al Cnel*”. L’evento è suddiviso in due tempi: la prima parte presso la sede del *Cnel* (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) in viale Lubin, 2, *venerdì 16 febbraio* a partire dalle 14.15, mentre la seconda si terrà *sabato 17 febbraio* alle 9 all’Università di Roma La Sapienza presso la Facoltà di Giurisprudenza. *Venerdì 16 interverrà Tiziano Pesce, presidente Uisp nazionale* insieme ad altri esponenti del mondo istituzionale, sportivo ed accademico

[10] “Ritorno al futuro” per l’Uisp Nuoto: l’evento nazionale per fare rete. Parla Marco Raspa

“*Ritorno al futuro*” è l’incontro nazionale organizzato dal *Nuoto Uisp* in collaborazione con Forum Piscine, *venerdì 16 febbraio a Bologna*, in viale della Fiera, 20. Si tratta di un’occasione imperdibile per gli operatori del settore con momenti di formazione e aggiornamento e di una preziosa occasione di networking.

L’evento si propone di esplorare le nuove frontiere e le tendenze emergenti nel mondo del nuoto, fornendo insights pratici e strategie innovative. *Marco Raspa, responsabile Nuoto Uisp*: “Abbiamo pensato a contenuti trasversali, dall’identità Uisp fino alle caratteristiche specifiche dei formatori Uisp, che sono diverse rispetto ad altre realtà”. *Aprirà l’incontro l’intervento di Tiziano Pesce, presidente Uisp nazionale*

[11] Sport Civico, scuole al centro del cambiamento per avviare un nuovo modello di cittadinanza attiva

Il coinvolgimento delle scuole, con attività pilota da realizzare con studenti e studentesse, è uno dei punti cardine di* Sport Civico*, il *progetto Uisp Nazionale* per valorizzare il ruolo dello sport nei processi di rigenerazione urbana. I Comitati territoriali Uisp di *Taranto, Matera, Roma, Prato, Reggio-Emilia, Padova e Torino* promuovono le attività che valorizzano le città. In questo appuntamento focus su Taranto, Reggio Emilia, Matera.

*Taranto [12] *dove, come racconta *Annalisa D’Errico*, insegnante dell’ ASD Araba Fenice “dopo questo primo mese di attività, posso dire che i bambini sono entusiasti”. A *Reggio Emilia* le attività scolastiche coinvolgono alunni di prima e seconda media dell’istituto Pertini, per un totale di 18 classi. “I sani e corretti stili di vita non vanno fuori moda – spiega* Elena Fronza*, biologa nutrizionista che conduce uno dei laboratori – Infine* Matera è stata protagonista *del servizio* TgR Rai Basilicata (GUARDA IL VIDEO [13])*

[14] Movement pills: fare movimento per essere in salute. Il progetto europeo con l’Uisp protagonista

Si è svolta a Bruxelles dal 7 al 9 febbraio la riunione di avvio del progetto europeo Movement pills. *L’Uisp è capofila di questa nuova avventura europea* e, insieme ai partner di Bulgaria, Romania, Grecia, Estonia e alle reti europee EPSI-European Platform for Sport Innovation ed ISCA-International Sport and Culture Association, *svilupperà le attività che ripropongono l’esperienza di Pillole in movimento coniata dalla Uisp* e sperimentata da molti anni prima a Bologna e poi in diverse altre città.

In occasione del kick off meeting la coordinatrice del progetto *Irma Preka*, coadiuvata da *Matteo Mastorci,* co-coordinatore del progetto, ha guidato l’introduzione del progetto con la descrizione delle attività che ognuno dei partner dovrà realizzare in base ai compiti assegnati. *Raffaella Chiodo Karpinsky* ha curato la sessione preposta a illustrare come il progetto sia collegato alle linee guida dell’UE

[15] Alla scoperta di sentieri e boschi ad alta quota con i Trail Uisp in Piemonte. Parla Patrizia Alfano

Due società impegnate nell’organizzazione di due eventi che attraverseranno sentieri incontaminati: è lo sport che rispetta, difende e valorizza l’ambiente. Il *Sunset Snow Race*, organizzato dall’asd Podistica Valle Infernotto, la cui data è stata rinviata a *sabato 9 marzo*, causa impraticabilità del terreno di gara per assenza di neve, e poi il Winter Brich Trail dell’omonima associazione di Valdengo, che si terrà *domenica 11 febbraio*. “Il trail non è l’unico fiore all’occhiello della società affiliata alla Uisp Biella – racconta *Patrizia Alfano, presidente Uisp Piemonte* – da tre anni gestisce in collaborazione con il comune di Valdengo e il Settore Montagna Uisp, un Summer Camp. Un’esperienza unica e ricca di opportunità”.

*GUARDA IL VIDEO [16]*

“Con la pandemia – racconta l’attuale presidente dell’asd Winter Brinch Valdengo, *Walter Cigana* – la gente ha scoperto che, per stare nella natura, non è necessario prendere l’auto. Basta uscire di casa e ci si trova immersi nel verde”

[17] Uisp sulla Rai con la rigenerazione urbana a Matera. Lo sport sociale punta alla partecipazione attiva

La *TgR Rai Basilicata* ha intervistato i protagonisti del progetto *Sport Civico *in un servizio andato in onda sabato 3 febbraio. Nel capoluogo lucano, in piazza degli Olmi, l’*Uisp* realizza attività sportiva gratuita rivolta a giovani e adulti. “L’obiettivo è quello di mettere le persone nelle condizioni di fare attività motoria – spiega ai microfoni Rai, *Peppe Pecora, coordinatore di Sport Civico a Matera* – lo sport produce *benessere*, ma sviluppa anche *relazioni sociali*. Noi crediamo che questo progetto possa stimolare un *percorso di partecipazione attiva all’interno della nostra città*”.

*GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI BASILICATA SU SPORT CIVICO [18]*

Lo scopo del progetto Uisp è *prendersi cura degli spazi collettivi*, anche *attraverso lo sport* unendo studenti, insegnanti e associazioni

[19] Uisp Messina: tra mare e montagna cresce l’attività outdoor che unisce sport, ambiente e sociale

Il nostro Paese è ricco di ambienti naturali diversi che si prestano alla pratiche sportive più varie. Tutti gli amanti delle attività sportive all’aria aperta possono sperimentare pratiche sempre nuove. *Santino Cannavò*, *presidente Uisp Messina*, spiega: “Puntiamo molto sull’outdoor, organizzando attività in ambiente naturale ma anche urbano. E’ un settore che sta crescendo e noi vogliamo renderlo accessibile a tutti”.

Speleologia, canyoning, escursionismo, kayak, vela sono solo alcune delle specialità offerte dall’*Asd Re Colapesce*, *affiliata Uisp*, tra cui spicca anche l’alpinismo etneo: “Abbiamo la fortuna di poter godere di paesaggi mozzafiato con peculiari caratteristiche geologiche e ambientali – racconta *Sergio Bolignani, dirigente dell’Asd e formatore Uisp Montagna* – L’Etna è uno di questi e si somma ai molti Parchi naturali e alle isole Eolie, in cui è possibile passare dalla vela alla montagna, in un contesto di incomparabile bellezza”

[20] Beatrice Bellezza, Uisp Roma, ci introduce alla ginnastica finalizzata alla salute, metodica yoga

L’*Uisp* si impegna nel concreto per favorire nuovi stili di vita e la *Ginnastica finalizzata alla salute – metodica yoga* è l’ideale per raggiungere l’equilibrio tra corpo e mente. L’Uisp realizza ciò grazie a corsi ad hoc e ad insegnanti qualificati. L’obiettivo è far entrare nella routine dei partecipanti una nuova filosofia di vita. Dunque, non solo esercizi ma un modo differente di concepire sè stessi.

Abbiamo intervistato *Beatrice Bellezza*, *istruttrice Uisp Roma di Ginnastica finalizzata alla salute – metodica yoga*, che ci racconta lo svolgimento di questa pratica e alcune curiosità. “Ci sono tanti motivi per iniziare a praticare la metodica yoga. L’obiettivo è prendere del tempo per sé stessi e rilassarsi dalla frenesia della vita di tutti i giorni”.

*GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVISTA [21]*

[22] Proseguono su tutto il territorio i corsi di formazione Uisp. Ecco il calendario aggiornato

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle *180 discipline organizzate in tutta Italia*, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti.

Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio *finalizzate al benessere*, al gioco, al divertimento, ma anche *all’educazione, all’inclusione*, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[23] Il terzo racconto alla ricerca dell’editore ideale: il nuovo Rapporto sull’editoria sociale 2024

“*L’Osservatorio sull’Editoria sociale in Italia*” offre uno sguardo d’insieme sulle tendenze in atto nella comunicazione sociale. La ricerca è stata appena pubblicata da Altraeconomia. I riflettori sono stati puntati su “editoria e comunicazione crossmediale (cartacea e digitale) che nasce da e nel mondo del terzo settore dando vita a una grande ‘biodiversità’ dell’informazione in Italia”. È quanto si legge nell’introduzione scritta da *Giulio Marcon*, portavoce di Sbilanciamoci, e *Sara Nunzi*, curatrice della ricerca per l’associazione Gli Asini, con il sostegno della Comunità dei Valdesi in Italia.

*SCARICA IL RAPPORTO [24]

*Nella postfazione al Rapporto, realizzata da *Ivano Maiorella, responsabile del sistema di comunicazione Uisp *e *dirittore del Giornale Radio Sociale*, si cerca di tirare qualche conclusione e di lanciare alcune proposte all’interno e all’esterno dell’associazionismo come ad esempio più cultura editoriale nel terzo settore, giornalismo sociale come stimolo per rilanciare l’accesso alla professione e sostegno alla crescita di una nuova leva di comunicatori sociali, capaci di utilizzare il digitale come opportunità

*LA POSTFAZIONE INTEGRALE [25]*

[26] Cooperazione e attività fisica: Uisp Modena in Brasile. Cultura, cinema e solidarietà nel nome dello sport

L’*impegno dell’Uisp per la solidarietà* non si esaurisce mai e travalica i confini. *Domenica 11 febbraio*, alle 12, presso la *Sala Polivalente Scaramelli* in via Alfredo Dino Ferrari *a Maranello* (Mo), sarà presentato in prima visione “*Don Maurizio – Un emiliano in Amazzonia*”. Il *documentario* è stato *realizzato da Uisp*, *Uisp Modena Solidarietà* e comune di Maranello (Mo) e narra la vita di don Maurizio Setti, missionario modenese da 25 anni in Brasile. Una giornata di festa e solidarietà per valorizzare al meglio chi consacra la propria vita all’aiuto verso l’altro.

Alla prima visione del docu-film si unirà la *raccolta fondi* *per i progetti di Uisp Modena Solidarietà in Brasile*. Dopo la proiezione ci sarà un pranzo solidale italo-brasiliano i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti Uisp al centro per persone disabili di Sao Gabriel e alla scuola di arti marziali di Rio de Janeiro

[27] Trento Capitale del volontariato: l’Uisp all’evento di apertura con Tiziano Pesce alla presenza di Mattarella

Sabato 3 febbraio *Trento* ha accolto il *presidente della Repubblica Mattarella* per la consacrazione ufficiale della città a *Capitale europea e italiana del volontariato 2024*. All’inaugurazione presenti anche *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp*, *Vanessa Pallucchi* e *Maurizio Mumolo*, rispettivamente portavoce e direttore del Forum Nazionale Terzo Settore.

È intervenuta l’*Asd Intrecciante [28]*,* affiliata Uisp Trentino*, rappresentata dalla presidente *Serena Endrizzi*, che racconta: “L’Asd intrecciante è nata nel 2018 con un gruppo di amici, colleghi e ragazzi ospitati nel centro di accoglienza di Trento. La nostra è una storia di *sport e inclusione*, di rispetto e dialogo interculturale in cui il calcio è strumento* per tessere relazioni*, *reti di supporto, amicizia* e per crescere all’insegna dello sport di comunità e del fare squadra”

[29] Servizio Civile 2024 con l’Uisp: opportunità in tutta Italia per il diritto allo sport sociale per tutte e tutti

Da Nord a Sud tante proposte per comunicare e organizzare lo *sport sociale Uisp per tutte e tutti*. Le domande potranno essere effettuate sino al *15 febbraio*. Il *Dipartimento per le Politiche giovanili* ha pubblicato il bando per il *Servizio Civile Universale 2024*. Sono 52.236 i posti disponibili per i giovani tra i *18 e 28 anni,* che hanno voglia di mettersi in gioco in Italia e all’estero, in uno dei 194 progetti promossi da *Arci Servizio Civile.*

Tra gli enti del *terzo settore* che danno la possibilità di vivere questa esperienza c’è anche l’Uisp in molte città italiane. Perchè fare domanda?* Guarda il video [30]*. Tante opportunità aperte in tutta Italia

[31] Continuare a sostenere UNRWA: appello di Aoi, Amnesty e altre realtà a tutela dei diritti umani

Le organizzazioni della società civile italiana (OSC) raggruppate nelle *reti AOI e CINI*, la piattaforma delle OSC italiane in Medio Oriente e Mediterraneo, *Amnesty International*, *Assopace Palestina* esprimono forte preoccupazione per la pesante crisi umanitaria che si sa perpetrando a Gaza, ora aggravata dalla sospensione da parte di molti Paesi inclusa l’Italia, dei fondi destinati all’agenzia delle Nazioni Unite *UNRWA*, che dal 1949 si occupa di fornire assistenza ai rifugiati palestinesi.

Sospendere i fondi a UNRWA significa punire collettivamente e mettere a repentaglio la vita di 5.9 milioni di persone che già vivono in condizioni di estrema vulnerabilità, tra cui – ovviamente – gli abitanti di Gaza (2.3 milioni di persone), le cui vite sono a rischio ogni giorno

[32] Come orientarsi sui Livelli essenziali delle prestazioni sociali. L’articolo di Cantiere Terzo Settore

Il dibattito sul *regionalismo differenziato* è giunto a uno dei passaggi fondamentali che, come è noto, riguarda la *definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni* (Lep) nelle materie oggetto di ulteriore ripartizione dei poteri e delle competenze tra Stato e Regioni.

Si tratta di un confronto estremamente complesso che coinvolge il concetto stesso dei Lep, stretti tra l’esigenza di *garantire la realizzazione uniforme* delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e l’*allocazione efficiente e sostenibile della spesa pubblica*

[33] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

