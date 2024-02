L’avanguardia AI americana arriva in Italia: WMF – We Make Future e Prophets of AI annunciano la partnership per la divulgazione di qualità sull’Intelligenza Artificiale

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Decine gli esperti che porteranno in Italia nuove competenze, intuizioni e

prospettive sull’AI e i suoi impatti in molteplici ambiti umani. Non solo

Italia, anche Spagna, Bulgaria e Turchia rientrano in questo quadrilatero

privilegiato di conoscenza su presente e futuro dell’AI che nasce grazie

alla sinergia tra Search On Media Group – realtà ideatrice e organizzatrice

di WMF – We Make Future e Prophets of AI, realtà leader nella ricerca e

nella promozione di speaker ed esperti di intelligenza artificiale.

Bologna, 08/02/2024

Un flusso privilegiato di conoscenze, competenze e informazione verificata

su tutto ciò che riguarda l’Intelligenza Artificiale: ecco cosa comporta

per l’Italia la nuova collaborazione tra Search On Media Group, la realtà

ideatrice e organizzatrice del WMF – We Make

Future e Prophets Of AI, realtà Americana leader per la connessione con

esperti rinomati nei campi dell’intelligenza artificiale, della robotica e

della filosofia.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione che va nella direzione che come

Search On e WMF percorriamo sin dal 2016: promuovere educazione e

formazione sui temi dell’AI, attraverso la condivisione delle conoscenze e

delle competenze” spiega Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media

Group e ideatore del WMF “grazie agli speaker di Prophets of AI infatti

apriamo al nostro Paese la possibilità di accedere alla visione e alle

esperienze di esperti che stanno contribuendo a comprendere e a delineare

gli sviluppi dell’Intelligenza artificiale a livello globale”

Un nuovo tassello che si aggiunge dunque alle numerose iniziative sotto il

cappello “WMF For AI” promosse e organizzate sin dal 2016 da Search On

Media Group e WMF, e volte a diffondere cultura e formazione

sull’Intelligenza Artificiale. Tra queste anche podcast di divulgazione,

live gratuite ed eventi verticali tra cui l’AI Festival

, in arrivo il 14 e 15 febbraio a Milano, e il

WMF stesso, al cui interno si realizza l’AI Global Summit con robot tra i

più avanzati al mondo, tool, formazione, speaker e brand internazionali.

Uno storico di attività che oggi consente a Search On e WMF di

rappresentare in Italia una realtà come Prophets of AI.

“Questa alleanza strategica nasce da un impegno condiviso verso l’impatto

positivo dell’innovazione digitale sull’educazione, l’empowerment

imprenditoriale e l’occupazione. L’elenco senza pari di esperti di fama

mondiale di Prophets of AI in intelligenza artificiale, filosofia e impatto

sociale si allinea perfettamente con la missione di WMF di plasmare un

futuro migliore attraverso contributi collettivi.” afferma Matthew Chavira

CEO di Prophets of AI

La collaborazione nasce infatti dalla comunione di valori e obiettivi, che

vedono le tecnologie innovative, Artificial Intelligence in testa, come

strumenti utili allo sviluppo sostenibile e inclusivo della società

globale. Visione che vede al centro l’educazione e la formazione, passaggi

cruciali per un uso consapevole e virtuoso dell’AI.

In accordo con questa visione infatti, il parterre di speaker di Prophets

of AI include esperti acclamati – tra cui anche Andreas Welsch, Jerry

Kaplan, Ben Goertzel e David Hanson – che hanno dato contributi

significativi all’avanzamento dell’intelligenza artificiale, della robotica

e dei campi della coscienza, provenienti da background diversi come scienze

informatiche, arte, finanza e informatica. Tra di loro, anche vincitori del

premio Microsoft MVP, leader governativi, artisti e innovatori del settore

che condividono le loro conoscenze per fornire intuizioni preziose nel

mondo dell’IA e delle sue applicazioni pratiche, etiche e creative.

Tra le tematiche affrontate dagli esperti che inizieranno a condividere la

propria esperienza, anche l’uso dell’intelligenza artificiale e

dell’apprendimento automatico per obiettivi aziendali, l’intersezione tra AI

e arte, l’intelligenza artificiale nelle attività di governo, l’etica

e le implicazioni

sociali dell’AI, tutte tematiche analizzate con un chiaro obiettivo,

ossia garantire

pratiche di intelligenza artificiale centrate sull’essere umano.

Search On e WMF si affermano dunque come nuovi intermediari e diretti

interlocutori per la diffusione di cultura, informazione ed educazione

sull’Artificial Intelligence, rappresentando Prophets of AI nei paesi Italia,

Spagna, Bulgaria e Turchia.

L’impegno, di fatto, sarà quello di stabilire collaborazioni in Italia per

portare gli speaker a diffondere conoscenza non solo all’interno degli

eventi Search On, ma anche di eventi, manifestazioni e iniziative che

vogliono presidiare il tema dell’Intelligenza Artificiale, contribuendo

dunque alla diffusione di conoscenza e competenza accreditata.

Per ospitare uno o più speaker del roster Prophets of AI è possibile

rivolgersi direttamente a Search On Media Group e WMF scrivendo a:

Link Utili

–

WMF – We Make Future

–

Search On Media Group

–

Prophets of AI

WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e

Digitale

Il 13 – 14 – 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF – We Make

Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo

dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente

il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player

internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed

enti non-profit. Con più di 60.000 presenze da 89 paesi, oltre 1.000

speaker e ospiti da tutto il mondo, 2.000 tra startup e investitori e più

di 100 stage nel 2023, giunto alla sua 12^ edizione il WMF è la Fiera

internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è

ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale

gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo

consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel

settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi

aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group

nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri

eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online,

ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Ufficio Stampa

*Francesca Lavezzi *

*Cristina Cambiucci*

*Leonardo Galasso*

> *#wmf2024*

*> il servizio di La7 sul WMF2023

*

*> il Best Of WMF 2023

*

*> Consulta il Kit Stampa del WMF

*

La corrispondenza scambiata tramite questo indirizzo e-mail ha natura