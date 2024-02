Sunia: soddisfazione per modifica decreto di sostegno al caro mutui con inclusione tra i possibili beneficiari di tutti i residenti

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 CGIL SICILIA

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Caro- Mutui: Sunia, soddisfazione per modifica decreto regionale con

inclusione di tutti i residenti, anche se stranieri

Palermo, 7 febbraio- “La modifica, a poche ore dall’apertura del bando,

del decreto per accedere al contributo della regione per fare fronte al

caro- mutui, con l’inclusione tra i possibili beneficiari di tutti i

residenti in Sicilia che posseggano i requisiti indicati, dunque anche

degli stranieri, ripristina il principio giuridico della parità di

trattamento ed elimina una discriminazione”. Lo dice Giusy Milazzo,

segretaria regionale del Sunia. Ieri il Sunia, assieme all’Arci e

all’Asgi aveva inviato una nota al presidente della regione per

segnalare che il decreto in prima stesura prevedeva l’accesso solo ai

cittadini italiani. “Una previsione discriminatoria – osserva Milazzo-

che è stata modificata. Non possiamo che essere soddisfatti”.

2024 dac