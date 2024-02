++AGGIORNAMENTO: UMBRIA, ANAS: INCIDENTE SULLA SS318 “DI VALFABBRICA”

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 ++ AGGIORNAMENTO ++

Riaperta la strada statale 318 “di Valfabbrica” tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda.

UMBRIA, ANAS: INCIDENTE SULLA SS318 “DI VALFABBRICA”

Perugia, 7 febbraio 2024

La strada statale 318 “di Valfabbrica” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di una seconda.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

