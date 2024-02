COMUNICATO STAMPA DEL 05.02.2024

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Il report dell’Istat

sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità per l’anno scolastico

2022-2023”

Il report dell’Istat focalizzato sull’inclusione scolastica per gli studenti con

disabilità per l’anno scolastico 2022-2023 ha rivelato dati significativi

riguardo alla situazione nelle scuole italiane.

338mila alunni con disabilità, pari al 4,1% del totale degli iscritti,

rappresentano un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

L’offerta di insegnanti di sostegno ha visto un incremento del 10%, con un

rapporto alunno-insegnante di 1,6, superiore a quello previsto dalla legge.

Tuttavia, emerge una preoccupante realtà: un terzo degli insegnanti non ha

formazione specifica e il 12% viene assegnato in ritardo. Inoltre, si evidenzia

una forte discontinuità nella didattica: il 60% degli alunni con disabilità

cambia insegnante di sostegno annualmente e il 9% durante lo stesso anno

scolastico. La causa principale risiede nel fatto che ancora troppi insegnanti di

sostegno sono precari e quindi capita spesso che ogni anno l’assegnazione del

docente sia sempre diverse. La fotografia dell’Istat per l’anno scolastico

2022/2023 vede la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di

sostegno

rispetto

all’anno

precedente

essere

al 59,6%,

al 62,1% nelle secondarie di primo grado e raggiunge il 75% nelle scuole

dell’infanzia.

Il rapporto sottolinea una notevole differenza di genere: gli alunni maschi con

disabilità sono il doppio rispetto alle femmine. La disabilità più comune è

quella intellettiva, che colpisce il 37% degli studenti con disabilità,

percentuale che aumenta nelle scuole secondarie. Seguono i disturbi dello

sviluppo psicologico (32%) e i disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione

(circa il 20% ciascuno). Meno frequenti sono le disabilità motorie e quelle

visive o uditive.

Un dato allarmante è che il 39% degli alunni con disabilità presenta più di una

tipologia di disabilità, con una maggiore incidenza tra coloro con disabilità

intellettiva. Circa un terzo ha problemi di autonomia, con difficoltà

significative nella comunicazione e nelle attività quotidiane.

Quasi tutti gli alunni (97%) presentano una certificazione di disabilità che

attiva il sostegno scolastico. Tuttavia, c’è una piccola percentuale (1,3%) che

usufruisce del sostegno didattico senza certificazione, spesso in attesa di essa o

per problematiche borderline.

Un altro dato allarmante, sempre secondo il report ISTAT, è che il 27% delle

scuole italiane non dispone di un numero sufficiente di postazioni informatiche

adattate per gli alunni con disabilità. In Italia, infatti, il 73% delle scuole

primarie e secondarie dispone di postazioni informatiche adattate alle esigenze

degli alunni con disabilità. La presenza di attrezzature informatiche nelle

scuole varia significativamente tra le regioni. Il deficit è più marcato nel

Mezzogiorno, dove un terzo delle scuole segnala carenze significative. La

scuola primaria risulta la più colpita, con il 31% delle istituzioni che

lamentano una dotazione insufficiente.

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo