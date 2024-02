Montecitorio a Porte Aperte al via questa mattina sulle note della Banda della Marina Militare – IL VIDEO

(AGENPARL) - ROMA, 4 Febbraio 2024 - Le note della Banda della Marina Militare hanno dato il via questa mattina alla giornata di visite di Montecitorio a Porte Aperte. Il repertorio, partito con l’inno nazionale, ha spaziato attraverso: un medley dal titolo “Dreaming Rome”, la “Parata degli arditi del mare” e l’Inno alla Gioia di Beethoven. Cinquanta gli orchestrali, diretti dal Maestro Gian Luca Cantarini. I visitatori – condotti nel percorso dal personale addetto – hanno ammirato alcuni dei luoghi più significativi del palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la sala della Regina, la sala della Lupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. Le altre domeniche in calendario saranno il: 3 marzo, 7 aprile, 6 ottobre, 10 novembre, 1 dicembre, con edizioni speciali a maggio, in occasione della Notte dei musei, e il 2 giugno per la Festa della Repubblica. Come sempre, le prenotazioni si apriranno (a questo link: eventi.camera.it/eventionline) il lunedì precedente a ogni data.

👉Seguono le immagini delle visite e le foto.