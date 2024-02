(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Fervono i preparativi per il “Carlevè ‘d Savian” 2024

Musica, divertimento e danze con le maschere tradizionali Sarasët e Sarasëtta

Fervono i preparativi per il “Carlevè ‘d Savian” 2024, organizzato dal Comune di Savigliano in

collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso cittadina. Anche quest’anno Sarasët e Sarasëtta,

con tutto il gruppo maschere, sono pronti a far divertire il grande pubblico dei giovani e delle

famiglie.

Si comincia sabato 10 febbraio: sotto l’Ala di piazza del Popolo, dalle 20 all’1, andrà in scena

“Carnevale in consolle”, con dj-set a firma di Sic. La serata è a cura della Consulta Giovani e della

sezione giovani del Mutuo Soccorso.

Domenica 11 febbraio – dalle 15, in piazza del Popolo – torna la tradizionale “Festa dei bambini”.

Un allegro pomeriggio in maschera dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. Oltre alla partecipazione

di Sarasët, Sarasëtta e di tutto il gruppo maschere, ci sarà lo stand trucca-bimbi e palloncini, con la

Croce Rossa saviglianese, ed i giochi del Ludobus. La festa sarà animata da Andrea Caponnetto e dj

Johnny Manfredi. Al termine, merenda per tutti (a base di pane e nutella, frittelle di mele e

cioccolata) a cura della proloco Savigliano, proloco Levaldigi, Gruppo Alpini Savigliano e Penne

Nere di Levaldigi

Gran finale, venerdì 1 marzo. A Vottignasco – dalle 19, presso il Salone Comunale, cena delle

maschere del circondario, a cura del gruppo maschere di Savigliano.

«Anche quest’anno – spiegano gli organizzatori – il Carlevè ‘d Savian è frutto delle energie e del

grande impegno collettivo di tante persone, associazioni e realtà che si sono prodigate per mettere

in piedi l’evento. È una manifestazione storica di Savigliano: siamo certi che ancora una volta

saprà colpire nel segno e far divertire un pubblico variegato».