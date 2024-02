(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Entro giugno il Comune di Livorno completerà la pianta organica con nuove assunzioni

Sarà raggiunto il numero di 1199 lavoratori

Livorno, 2 febbraio 2024 – Entro il mese di giugno il Comune di Livorno completerà la pianta organica attraverso nuove assunzioni, raggiungendo il numero di 1199 lavoratori.

Della programmazione assuntiva del Comune di Livorno si è parlato questa mattina in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessora al Bilancio con delega al Personale Viola Ferroni e del Dirigente del Personale Massimiliano Lami.

Le politiche assuntive del Comune di Livorno nel periodo 11 giugno 2019 – 2 febbraio 2024 hanno fatto complessivamente registrare 519 assunzioni e nel contempo l’età media dei dipendenti è scesa di ben 7 anni passando da 59 a 52. Tutto questo è stato reso possibile grazie a 27 procedure concorsuali.

Il Sindaco Salvetti ricorda come “la carenza di personale sia stata la prima criticità che abbiamo voluto affrontare, una priorità fin dal 2019. Di politiche del personale ne abbiamo parlato a più riprese, perché in questo mandato abbiamo voluto dotare la macchina comunale di tutte le professionalità necessarie per poter raggiungere gli obiettivi che si è posta questa Amministrazione. A distanza di quattro anni e mezzo possiamo registrare con soddisfazione i risultati conseguiti con oltre cinquecento assunzioni fatte ed altre in arrivo.

Nonostante le numerose uscite dovute ai pensionamenti, soprattutto nel 2021 quando abbiamo dovuto fare i conti con quota 100, il saldo tra assunzioni e cessazioni è positivo, l’età media dei dipendenti comunali è scesa da 59 a 52 anni e sono circa 2/3 le donne lavoratrici comunali.

In questi anni abbiamo scelto di investire molto sulle politiche del personale, lo abbiamo fatto fin dall’inizio, creando nostre graduatorie. Oltre 20 mila le persone che hanno partecipato ai concorsi del Comune di Livorno. Lo scorso dicembre, in sede di approvazione del bilancio e del nuovo piano di fabbisogno del personale, in Consiglio Comunale abbiamo portato una novità e cioè ulteriori 20 assunzioni al comando di Polizia Municipale, che hanno completato l’organico del comparto”.

“ Nei primi giorni del nuovo anno – ha dichiarato l’Assessora – è sopraggiunto un orientamento normativo, che stabilisce la validità delle graduatorie dei concorsi da tre a due anni. Quindi il rischio è che tutte le nostre graduatorie possano scadere a giorni: la graduatoria per C amministrativi a febbraio e per D amministrativi a marzo. I profili amministrativi sono quelli di cui l’Amministrazione ha più bisogno poiché trasversali. Da qui la decisione di compiere un ulteriore passo, presentando nel prossimo Consiglio Comunale l’incremento delle assunzioni già previste per questa annualità, completando la pianta organica al massimo della sua capienza, ovvero 1199 unità.

Questo naturalmente ha imposto uno sforzo economico, tant’è che insieme alla manovra sul personale, ieri è stata presentata anche una manovra di bilancio che dà copertura alle nuove assunzioni, con ulteriori 950 mila euro sul 2024 e 1 milione e 300 mila euro in più a regime negli anni successivi. Abbiamo dunque anticipato tutto il turnover del 2024 e già da qualche anno istituito un meccanismo per il quale, a fronte di un pensionamento, si passa immediatamente all’assunzione. Anticipando tutto il turnover del 2024 riusciamo anche a fare l’affiancamento, pratica molto rara nelle Amministrazioni”.

Il dirigente del Personale Massimiliano Lami ha inoltre precisato come il limite della capacità assuntiva sia un dato dinamico, un parametro misurato essenzialmente sul rendiconto di gestione, e quindi è ragionevole dedurre che il numero oggi individuato in 1199 varierà a seguito dell’approvazione del prossimo bilancio consuntivo dell’ente. “Naturalmente – ha aggiunto- se il dato cambierà e avremo nuovi spazi di assunzione li completeremo.”

