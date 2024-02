Migliaia di agricoltori bloccano Bruxelles durante il vertice UE, Orbán si unisce agli agricoltori, servono “nuovi leader”

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - La rivoluzione contadina contro l’agenda verde è arrivata alle porte dell’Unione Europea, con migliaia di agricoltori scesi a Bruxelles mentre i leader dei 27 stati membri si recavano in città per un vertice sull’Ucraina, uno dei quali, il primo ministro ungherese Viktor Orbán, ha espresso sostegno alla rivolta.

Mentre giovedì i leader europei hanno acclamato l’invio di altri 50 miliardi di euro all’Ucraina , sono stati accolti da migliaia di agricoltori infuriati che hanno lanciato uova e appiccato fuoco al letame fuori dal Parlamento europeo per protestare contro le soffocanti norme dell’agenda verde e del libero scambio globalista. accordi che mettono a repentaglio la loro manodopera, inclusa la decisione degli eurocrati di concedere all’Ucraina un accesso esente da dazi doganali al mercato europeo.

Secondo la polizia di Bruxelles-Capitale-Ixelles, circa 1.300 trattori si sono radunati nelle strade attorno al palazzo del Parlamento giovedì alle 10.00. La polizia ha detto che attualmente stanno cercando i colpevoli che hanno abbattuto la statua dell’industriale britannico-belga John Cockrill davanti al parlamento.

Proteste di agricoltori sono scoppiate anche in altre regioni del Belgio, compresi i blocchi attorno al porto di Gand, dove giovedì si sono radunati oltre 400 trattori, nonché la chiusura completa dell’autostrada E40 vicino a Oostduinkerke, riferisce De Standaard .

The atmosphere in Brussels in EU Parliament is very warm. European farmers are very angry. pic.twitter.com/gPCE0M6DSN — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 1, 2024

Mentre la maggior parte dei leader sembrava intenzionata a ignorare le violente proteste che hanno letteralmente messo una nuvola di fumo nero sul vertice UE, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha avuto il tempo di incontrare alcuni agricoltori quando è arrivato in città mercoledì sera.

In un video pubblicato su X, il leader ungherese ha dichiarato: “È un errore europeo che la voce dei cittadini non venga presa sul serio, non siano presi sul serio dai loro leader, questo è il problema numero uno. Possiamo parlare di migrazione, di guerra, o di Ucraina, qualunque cosa, la voce della gente nelle strade non viene presa sul serio dai leader, è un deficit democratico”.

“Dobbiamo trovare nuovi leader che rappresentino davvero il popolo, questa è l’unica via d’uscita”, ha aggiunto Orbán.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2024

Oltre alla migrazione di massa, i problemi che devono affrontare gli agricoltori sembrano diventare una questione critica nelle prossime elezioni del Parlamento europeo di giugno. I partiti populisti conservatori di tutta Europa si sono allineati con la causa degli agricoltori e attribuiscono la colpa delle loro difficoltà all’agenda globalista degli eurocrati di Bruxelles e ai leader neoliberisti nelle capitali dell’Europa occidentale come Berlino e Parigi.

Le proteste degli agricoltori, che si sono verificate in Belgio, Francia, Germania, Polonia e Romania, hanno iniziato a diffondersi, con le organizzazioni di agricoltori che pianificano azioni questo mese in Spagna. Anche gli agricoltori si sono recentemente sollevati in protesta in Italia, con centinaia di trattori che hanno bloccato il traffico vicino alla città di Milano mercoledì.

Il vice primo ministro italiano Matteo Salvini, populista e vice primo ministro, ha affermato che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – che quest’anno deve affrontare una rielezione sempre più dubbia – è responsabile della rabbia tra gli agricoltori.

“La Commissione Von der Leyen è disastrosa in relazione al lavoro e ai diritti”, ha detto a Bruxelles per The Guardian , aggiungendo che la maggior parte delle lamentele da parte degli agricoltori “riguardano le folli politiche europee pseudo-verdi che riguardano agricoltori, pescatori, camionisti… è chiaro che questa Europa ha anteposto l’ideologia al lavoro”.

French police have detained at least 18 farmers outside the Rungis food market near Paris, confiscating their tractors. pic.twitter.com/dxGW4kvaM6 — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2024

Nel frattempo, le proteste hanno continuato a imperversare in tutta la Francia, con gli agricoltori che mercoledì hanno tentato di chiudere il mercato all’ingrosso di Rungis, alla periferia di Parigi. Il mercato, che è il più grande d’Europa, è responsabile della fornitura di cibo a circa 18 milioni di persone.

Le azioni al mercato di Rungis hanno visto il primo grande scontro con la polizia dall’inizio delle proteste la scorsa settimana, con l’arresto di 91 agricoltori nella zona mercoledì, riferisce Le Figaro .

Le autorità francesi incaricate dell’applicazione della legge hanno esitato in precedenza ad affrontare direttamente gli agricoltori per paura di un’escalation delle tensioni, tuttavia, il prefetto della polizia di Parigi Laurent Nunez ha affermato che bloccando il mercato “è stata oltrepassata una linea rossa” e che la polizia non può consentire “disturbi al pubblico”. ordine”.